Трансферная зима РПЛ: чем еще удивят «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и те, кто за ними? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о нынешней ситуации на рынке в нашей премьер-лиге.

Мнение

Первые сборы позади — и чаще всего это отрезок, когда клубы пытаются избавиться от тех игроков, кто либо уже не помощник, либо еще не помощник.

Этот отрезок подготовки в основном функционален. Много тяжелой работы, мало контрольных матчей. Происходят трансферы на выход, обсуждаются трансферы на вход. Зимнее окно долгое, суеты, как правило, не бывает.

Самое интересное — наблюдать за теми, кто переживает переоценку состава и возможностей. Много говорят о «Зените», который снова мастерски разрулил ситуацию со своими уставшими звездами. Бразилия для петербуржцев — все равно что набор деталей для LEGO. Кажется, что клуб может привезти оттуда любого — или вернуть туда любого. Уходящий Вендел и ушедший Клаудиньо, так и не пригодившийся Артур — это ломает привычную матрицу. Два поражения на финише первой части РПЛ заставили сине-бело-голубых перейти к решительным мерам — и все здесь логично. Лучше рискнуть и победить, чем остаться при прежних раскладах и проиграть. Тем более после сезона-2020/21 Сергей Семак традиционно получает зимой неплохое усиление. Сказано о «Зените» после перемен уже много, вопрос только один: перейдет ли команда на схему с двумя форвардами, как когда-то с Азмуном и Дзюбой?

«Краснодар» и «Локомотив», напротив, консервативны. «Быки» ищут инсайда или крайнего форварда, «Локо» вроде бы тоже в поисках нападающего — но, по сути, состав стабилен и неподвижен перед весенним отрезком. Почему так? Легко догадаться — железнодорожники ограничены по зарубежным трансферам, а в России сейчас нет возможности взять того, кто сильнее уже имеющихся в составе. «Краснодар» же настолько уверен в себе, что отдал в аренду молодого нападающего Кокшарова, кого охотно купил бы любой из оставшихся 15 клубов. Рисковать, когда система отменно работает, никто не станет. И разгребать этим двум командам тоже особо нечего — южанам в принципе, а красно-зеленые все уже сделали летом.

Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В отличие от «Спартака». К новому спортивному директору Франсису Кахигао вопросов много. Москвичи отпустили Селихова, выплатив ему зарплату до конца заканчивавшегося в июне контракта. Отдали бесплатно двух ненужных легионеров — Виллиана Жозе и Тавареша. Подвесили в ожидании по Зиньковскому, Игнатову, Пруцеву, Хлусевичу и Зорину — которым надо играть не только в Кубке. Понятно, что с ходу испанец решить все это не в состоянии, и контрагенты, находящиеся на контакте с ним, говорят, что Франсис производит приятное впечатление прямотой и конкретикой. Очень много писалось о зависимости «Спартака» от агента Павла Андреева, но, судя по всему, дело не ограничивается этой фамилией — те же агенты Угальде пытаются (или пытались) выкрутить клубу руки. Учитывая финансовые новости последних лет — о том, что красно-белые являются лидерами РПЛ по выплате комиссионных, можно представить, какой квест предстоит сейчас пройти Кахигао.

Одна из составляющих — арендные истории. Как, кого и кому отдать из тех футболистов, кто не проходит в состав, но на них либо рассчитывают в перспективе, либо сроки контрактов довольно долгие. Есть «Оренбург», есть «Сочи», есть «Пари НН», охотно принимающие молодые таланты на короткое время, но это пока все. Многие фамилии на слуху из числа тех, кто пока не пробился в основу, но получается замкнутый круг, когда и людей не отдают, и на поле они выходят редко. Либо клубы не хотят соглашаться на аренду без права последующего выкупа — с формулировкой «зачем нам игроков для других команд готовить?», а на иную модель арендного соглашения те, кто владеет правами на футболистов, не идут.

Бителло. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Особняком в эту зиму стоит, пожалуй, еще «Динамо». Бело-голубые, выбрав курс на южноамериканцев, столкнулись с новой для себя проблемой. Бителло создал такую головную боль, при которой ни один из возможных вариантов не выглядит хорошим. Вряд ли поступок бразильца изменит приоритеты клуба в селекции — но, возможно, Марцел Личка, и без того попавший в сложную ситуацию, рискнет больше доверять россиянам. Пока, за исключением Тюкавина, ни один из молодых наших в «Динамо» при чехе не прогрессировал. Может быть, таланты еще просто не доросли по возрасту и эта зима именно их шанс — примеры Батракова, Кисляка и Рожкова говорят о высоком потенциале российского футбола при условии доверия тренера.

На фоне относительного спокойствия в РПЛ в первой лиге кипят настоящие страсти. «Балтика», «Торпедо», «Арсенал», «Сочи» и «Черноморец» мощно усиливаются под очевидную задачу — выход в премьер-лигу. Посмотрим, чем завершится их гонка.

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