Новый контракт Тюкавина как доказательство амбиций «Динамо». Почему команда идет вверх. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об успехах и перспективах бело-голубых.

Мнение

«Динамо» анонсировало «секретное мероприятие» с участием руководства клуба и «представителей команды».

Место знакомое — «Дом Динамо» в ГУМе. Время — вечер пятницы. И можно было бы махнуть рукой на такой анонс (в плотном календаре событий бело-голубых уже начинаешь растворяться), все-таки последняя пара часов рабочей недели...

Но в запрещенной в РФ соцсети Алексей Сафонов, агент форварда Константина Тюкавина, выложил в ночи фото папки с надписью «На подпись», из которой выглядывает угол файла с какими-то документами.

Тюкавин? Подписание нового контракта? Похоже, что так.

И в таком случае поздравляем всех причастных. Закрывается тема, которую очень долго мусолили все кому не лень.

А динамовские болельщики могут теперь спокойно выдохнуть. Как бы убедительно клуб с цифрами и примерами ни показывал нам, что он умеет продавать молодых футболистов в топ-лиги (причем в разных обстоятельствах — Шиманьски, Моро, Сазонова, Захаряна) — от «Динамо» ждали другого. Не только развития и зрелищ, но и борьбы за что-то весомое. Но говорить о ней вслух в клубе, полагаю, опасались.

Тренер Сандро Шварц, пытаясь удержать команду в медальной гонке, вместо конкретных задач произносил на финише сезона расплывчатые слова о необходимости становиться лучше каждый день.

Тренер Славиша Йоканович вторил предшественнику, уверяя, что хочет бороться за чемпионство, но посмотрим, где в итоге окажемся.

В общем, было много... Если не тумана, то расплывчатости. Что контрастировало с обликом руководства — Павла Пивоварова, Дмитрия Гафина, Дмитрия Манкина. Людей конкретных, привыкших оперировать цифрами и целями.

Марцел Личка. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А потом в «Динамо» пришел тренер Марцел Личка. Сразу шокировав многим. И многих.

Тем же розовым свитером — подобный интерес к цветам одежды был только на заре работы в России Гуса Хиддинка, которого без конца спрашивали про красные штаны, в которых нидерландец прилетел подписывать контракт. Футбольный мир помнил истории из не самого далекого динамовского прошлого — как ветераны бело-голубых могли разорвать любой предмет гардероба у неискушенного новичка, если тот надевал что-то красное.

Позитивностью — зная в лицо и общаясь лично не только с основой, но и с игроками дубля.

Приветливостью — угощая, например, сотрудников клуба не из числа даже среднего руководства, пивом в честь своего дня рождения.

Справедливостью — говоря прямо неприятные вещи или устраивая разнос команде за проваленный матч.

«Динамо» — богатый клуб. С большими амбициями и традициями. Со звездами. Удержать в узде такую команду — задача не из легких.

Личка забрал повязку у Фомина и отдал ее Бальбуэне. Личка перевел легендарного Шунина в режим второго вратаря, сделав ставку на Лещука. Личка отправил подумать о себе Макарова — одного из самых дорогих приобретений. Личка без сомнений оставляет в запасе Смолова — того, кто на пару с Паршивлюком держит раздевалку.

И все это получается у него внешне безболезненно. Без скандалов и обид — по крайней мере, внешне заметных.

Антон Шунин и Марцел Личка. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В «Динамо» очевидно все хорошо с химией, с атмосферой — и это точно идет от обаяния и мудрости тренера. На ум приходит только один человек, кто мог делать подобное так же легко — тот самый Хиддинк. Тренер, которого любили.

Личку, кажется, тоже любят. Даже ветераны не сказали пока ни одного плохого слова в его адрес. В том числе те, кто костерил любого иностранного специалиста.

Да и с легионерами, кажется, у него все складывается неплохо — тем более за плечами опыт «Оренбурга», наполненного южноамериканскими талантами.

Возможно, время сейчас такое, что на первых ролях тренеры, которые все равно что свои парни.

Карпин. Семак. Осинькин (он скорее отец, чем парень — но отношения в команде те же домашние).

Ну и впервые за многие месяцы, «Динамо» переподписывает своего молодого таланта. Словно давая понять — амбиции есть.

Личка же пошутил, что это он не отдал Тюкавина в «Зенит» Аршавину.

Хотя, может быть, и не пошутил. От таких тренеров не уходят.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.