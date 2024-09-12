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«Спартак» фантастически отпраздновал десятилетие стадиона, и это многое объяснит о клубе Станковичу, Барко и другим

«Спартак» отпраздновал десятилетие стадиона: команда Романцева победила команду Станковича
Игорь Рабинер
Обозреватель
Матч звезд в честь 10-летия открытия стадиона.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Жизнь опередила мечту.

Гениальная находка с Симоняном, бросающим мяч из ложи, и фантастическое исполнение стадионом «Знаешь ли ты?..»

Любую благую затею можно реализовать блестяще, а можно и запороть. Поэтому я волновался, как пройдет празднование десятилетия «Лукойл Арены», а для меня — любимой «Открывашки», как мы ее называли в просторечье, пусть теперь она «Открытие Ареной» уже и не зовется. Волнения оказались напрасны — все прошло не просто хорошо, а фантастически. Как у Довлатова: «Жизнь опережает мечту!»

Многое стало ясно, уже когда я увидел заполненные на три четверти (30 113 зрителей) трибуны в Тушине. Люди соскучились по былым кумирам. И по атмосфере, какая теперь на футболе бывает крайне редко. Когда МакSим даже не надо было петь ее знаменитую «Знаешь ли ты?», потому что это феноменально сделал весь стадион, я подумал о том, что все это очень важно прочувствовать Деяну Станковичу, Эсекиэлю Барко и другим новоприбывшим в «Спартак» иностранцам. Они же ничего этого не видели и не могли знать. Ведь певица с таким вопросом словно к ним обращалась. А теперь — знают! Теперь — поймут и пропитаются. Да даже и спартаковские дублеры — они же тоже представляли такую картину только в теории.

А потом была совершенно гениальная находка с 97-летним лучшим снайпером в истории «Спартака» Никитой Симоняном — он бросил из ложи мяч, который транзитом через трибуны дошел до поля. На последнем этапе произошла явная импровизация: мальчуган должен был оказаться на этом маршруте (мяча на газон) последним, но именинник (вот же еще подгадали!) Станкович перебросил мяч через него, и известный вратарь-шоумен Александр Довбня, как выразился бы Владимир Маслаченко, в «прыжке для «Пионерской правды» его поймал. Ребенку же не дал расстроиться сам главный тренер, тут же его обнявший и посадивший на скамейку рядом с собой.

Романцев и Станкович

Идеальным форматом стало приглашение на роли главных тренеров Олега Романцева и Станковича — самого славного прошлого и настоящего «Спартака». И их совместное фото, и предматчевые слова Олега Ивановича о том, что серб «чтит наши традиции и ставит наш футбол», и происходящее у красно-белых ему нравится, — хорошая эмоциональная подпитка для Деяна, которому не придется (да уже не пришлось) работать в вакууме и под гнетом чьих-то ожиданий его провала. Их сейчас, по-моему, внутри спартаковской среды нет вообще — даже часто негативно настроенный Александр Мостовой к Станковичу явно благожелателен. А в этот вечер Царь феерил в качестве помощника Романцева, много говорил, готовил все замены. Никак все-таки репетирует старт тренерской карьеры?

Клуб проделал изрядную работу, собрав многих спартаковских легионеров прошлого, при том что добраться до Москвы сейчас куда сложнее прежнего. Веллитон с волосами — я его таким не помню, всегда брил голову наголо. Ставший жертвой его дубля в первые десять минут матча седой Стипе Плетикоса, который в перерыве поразил знанием спартаковской истории — и Рината Дасаева («любимый вратарь детства!») вспомнил и Станислава Черчесова, и Александра Филимонова. Причем Черчесова, который его тренировал, тренер вратарей сборной Хорватии назвал Станиславом Саламовичем. Знания Владислава Жмелькова с Анатолием Акимовым и Владимира Маслаченко с Анзором Кавазашвили мы от хорвата ждать не можем, так что это был максимум возможного. Очень приятный.

А еще из ветеранов-легионеров были тренировавший уже в серии А Сальваторе Боккетти. Стелившийся в подкатах Игор Митрески. Совершенно не изменившийся внешне Ари. Немножко прибавивший в весе Эммануэль Эменике. Но круче всех, конечно, выглядит Веллитон, после двух быстрых мячей которого сразу начались шутки (а шутки ли?) на тему, чем он хуже Виллиана Жозе и не стоит ли его прямо сейчас заявить за «Спартак».

Если Овечкин забивает за футбольное «Динамо», почему бы Ковальчуку не забить за «Спартак»?

Была на поле и хоккейная суперзвезда — Илья Ковальчук. Капитан «красных» Егор Титов, заработав пенальти при 0:2, благородно уступил право его пробить автору легендарного дубля в финале со сборной Канады на ЧМ-2008 в Квебеке. И правда — если Александр Овечкин забивает за «Динамо» в ворота «Амкала», то чем Кови хуже? И рык перед ударом Александра Филимонова, который весь тайм тащил абсолютно все, его вообще не смутил — ха-ха, человек столько в спорте прошел! Раскочегарив жестами болельщиков, он под их крики «Шайбу! Шайбу!» (молодцы, сориентировались) вогнал мяч под перекладину — так, что, как говорят футболисты, экскаватором не вытащишь.

Играли и звезды легкой атлетики Юрий Борзаковский и лыжных гонок Александр Легков. Когда-то мне довелось выйти на поле с Борзаковским в товарищеском матче в Раменском — и, поверьте, он в большом порядке. Сделал тогда хет-трик и даже от профессиональных футболистов убегал как от стоячих. Сейчас он играл на фланге, а не в нападении, и с голами не получилось. А Легков рассказал, как его отец когда-то устанавливал кухню Андрею Тихонову (тренирующему сейчас «Енисей», из-за чего и не смог сыграть), и он этим фактом страшно гордился.

Титов перед тонким результативным пасом Александру Самедову (как же можно было обойтись хотя бы без одного гола чемпиона России-2016/17?) лукаво посмотрел в другую сторону. Гроссмейстер — каким был, таким и остался! И с весом у него тоже полный порядок, как и у капитана «белых» Дмитрия Аленичева. Автор голов в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы за «Порту» не счел себя вправе оставаться без результативных действий и в таком матче. Сперва отдал голевую Веллитону, а потом и сам в касание вколотил мяч после передачи того же бразильца и пропуска мяча Дмитрием Комбаровым — человеком, забившим «Црвене Звезде» первый мяч в истории арены в Тушине.

Спасибо Федуну за стадион. Жаль, если его не было — и плохо, если не позвали

Кажется, Роман Павлюченко после игры подтрунивал над действующими игроками: мол, как только они вышли, моменты пропали, они «квадраты катали». То ли дело ветераны! Но я бы не сказал, что футболисты сегодняшнего «Спартака» берегли силы и ноги — в одном из эпизодов Наиль Умяров даже сбил Барко, и аргентинец вставал с газона явно с болью.

Правда, сам Роман Анатольевич не забил — с оправданием, что в свое время мячей за красно-белых наколотил достаточно. Но разве Веллитон не может сказать то же самое? Или ему нужен был на скамейке автор прозвища Спящий Гигант Гус Хиддинк? Или Станислав Черчесов, отправивший его разок в дубль, откуда Павлюченко вернулся злым, яростным и неудержимым?

Дмитрий Аленичев.

Приехал на стадион, но не был заявлен на матч еще один именинник этого дня — праздновавший 50-летний юбилей Дмитрий Парфенов. Как ему, четырехкратному чемпиону России и части команды, громившей 4:1 «Арсенал» Арсена Венгера, было в такой день не повидать Олега Ивановича, Титова, Филимонова...

Вышел на замену даже самый свежий новичок — португалец Мангаш. Неожиданный дебют у парня — представляю, в каком шоке он был от всего этого зрелища. А судья Алексей Николаев, прежде чем дать финальный свисток, вместе с болельщиками спел знаменитую песню о Москве Муслима Магомаева.

Веллитон.

Не знаю, присутствовал ли на арене Леонид Федун, при котором и на деньги которого стадион-юбиляр построили. Если не присутствовал сам и тем более если его не пригласили — жаль, неправильно это. Но в любом случае он заслуживает по такому поводу упоминания и благодарности. Федун был неоднозначным клубным боссом — щедрым, но взбалмошным и непоследовательным. Со страстью, но без логики и стратегии. Однако строительство арены перебило многие минусы. Чемпионство 2017 года, к которому не располагало, казалось, ничто — это ведь и есть благодарность судьбы за стадион, которого болельщики «Спартака» столько лет ждали. Это карма, которую в 2014 году ареной, а чуть позже и блистательным музеем, очистил Федун.

А самое неожиданное было в том, что в итоге — не ничья! Гол Аленичева стал победным. Ну а что, все правильно — Станковичу как тренеру до Олега Ивановича лучших времен еще расти и расти, так что Романцев и должен был Деяна обыграть! Да и галстук, а не победу, тренеру на день рождения еще никто не отменял. Хотя до матча команда преподнесла сербу футболку «Црвены Звезды», а клуб в перерыве — торт.

Александр Филимонов.

Но море позитивного вайба Станкович этим вечером впитал. Не сомневаюсь, что он впечатлен. Как и новый лидер команды Барко, которому Егор Титов, явно из уважения к его таланту, после замены передал капитанскую повязку «красных».

И все это, по мне, очень хорошо для спартаковской кармы и для будущего. А из-за ворот и из прошлого на все происходящее одобрительно смотрели братья Старостины. Такой, не сомневаюсь, они и видели людскую любовь к «Спартаку».

Здесь «Спартак» громил «Севилью» в Лиге чемпионов, а Месси на ЧМ-2018 не забивал пенальти Исландии

У «Спартака» на его стадионе все еще будет. Просто сейчас — иной исторический период. Такое случается у всех. И у красно-белых — еще далеко не в худшем варианте. Спросите «Динамо» и особенно «Торпедо».

Да, лучшие на сегодня времена «Спартака» прошли не в Тушине. Но были тут и чемпионство, и 5:1 над «Севильей», и 2:1 над «Наполи». Десять лет — в историческом масштабе ничто. Стадион «Спартака» — совсем еще младенец. Но ему уже есть что вспомнить. И мне о нем.

Смотрю на фотографии. Вот мы с будущим директором спартаковского музея Алексеем Матвеевым в 2007 году на церемонии закладки первого камня. Вот мы с папой, болельщиком «Спартака» уже более 60 лет, на трибуне и у памятника братьям Старостиным. Вот в ложе прессы на матче открытия с «Црвеной Звездой».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; чемпион России-2016/17. «Спартак»: история клуба, факты о легендарной футбольной команде

Вот арена поминает Федора Черенкова, которого не стало через считанные недели после ее открытия, и ему не довелось там ни разу побывать. Вот красивейший перформанс в память об Игоре Нетто.

Вот стихийный ночной праздник у «Открывашки», когда «Спартак» стал чемпионом и туда рванули тысячи людей.

Вот публика за секунды заполоняет все поле после матча с «Тереком», и Всевышний уберегает людей от давки.

Вот Артем Ребров льет на меня пиво в золотой раздевалке, а вот я, уже облитый, с Денисом Глушаковым и Квинси Промесом, автором двух первых голов в официальном матче на стадионе (из-за одного этого голландца из спартаковской истории не вычеркнешь).

Вот — музей, лучше которого сложно что-то придумать. От его посещения настроение у вас гарантированно станет замечательным. Вы сможете там посмотреть на мир через надтреснутые очки Николая Петровича Старостина, и, возможно, этот мир на какие-то секунды покажется вам лучше, чем он есть на самом деле.

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Так же есть что вспомнить об этой прекрасной арене и каждому, кто неравнодушен к этой команде. И даже чемпионат мира на нем успели сыграть, и выходили на этот газон Криштиану Роналду, Неймар и Лео Месси, не забивший в Тушине пенальти Исландии.

«Пришел конец спартаковским скитаньям. Для нас награда — дом родной!», — в такой вот лирической форме болельщики выразили баннером свои чувства 5 сентября 2014 года на матче «Спартак» — «Црвена Звезда». Живи, красавец стадион «Спартака», и с такой страстью, таким позитивом, как вечером 11 сентября 2024 года, ты доживешь, обязательно доживешь до лучших времен!

ФК Спартак (Москва)

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