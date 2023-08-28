«Это перформанс в защиту профессии». Нагучев полчаса не называл фамилию Дзюбы в знак протеста

Сегодня, 11:00
Комментатор матча 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (0:1) Роман Нагучев первые 30 минут не произносил фамилию Артема Дзюбы, который вышел в стартовом составе гостей.
Во время репортажа Нагучев называл 35-летнего нападающего «седьмым номером», «форвардом», «главным нападающим», «нападающим, блестяще сыгравшим на ЧМ-2018», «коллегой Миранчука», «тезкой Карпукаса».
Фамилия Дзюбы впервые прозвучала в эфире на 30-й минуте после того, как Артем в эпизоде в атаке головой скинул мяч Максиму Глушенкову под удар.
После матча Нагучев объяснил, с чем было связано его решение.
«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы — всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. «Номер семь» несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой.
Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе (комментаторе Михаиле Моссаковском) в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание — это перформанс в защиту профессии», — написал Нагучев в своем Telegram-канале.
Напомним, матч 5-го тура РПЛ Дзюба пропускал и следил за игрой партнеров против «Краснодара» по телевизору. Ту встречу комментировал Моссаковский, который после гола Антона Миранчука на 97-й минуте (игра закончилась ничьей 1:1) заявил, что «Локо» вымучил гол».
Дзюба, услышавший это в эфире, выложил в соцсетях свою реакцию: «Иди ты, ###, знаешь куда?» — сказал он.
Нагучев также критично высказывался о Дзюбе после известного эпизода с журналистом. Артем был наказан КДК РФС из-за угроз корреспонденту «РБ Спорт». Игроку не понравилось, что его попытались встретить на выходе со стадиона.
«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...» — заявил Дзюба.
Игрока «Локомотива» оштрафовали на 50 тысяч рублей и дали условную дисквалификацию на два матча.
Нагучев тогда заявил, что будет называть фамилию Дзюбы, только если он начнет забивать «интересные голы».
В матче с «Сочи» Дзюба помог «Локомотиву» одержать победу: на 57-й минуте он ассистировал Максиму Глушенкову в эпизоде с победным голом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|2 : 1
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|0 : 1