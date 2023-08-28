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«Это перформанс в защиту профессии». Нагучев полчаса не называл фамилию Дзюбы в знак протеста

Комментатор Нагучев полчаса не называл фамилию Дзюбы в матче с «Сочи» в знак протеста
Отдел футбола «СЭ»
Роман Нагучев и Артем Дзюба
Роман Нагучев и Артем Дзюба.
Фото «СЭ»
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Ответ на наезд футболиста на журналистов.

Комментатор матча 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (0:1) Роман Нагучев первые 30 минут не произносил фамилию Артема Дзюбы, который вышел в стартовом составе гостей.

Во время репортажа Нагучев называл 35-летнего нападающего «седьмым номером», «форвардом», «главным нападающим», «нападающим, блестяще сыгравшим на ЧМ-2018», «коллегой Миранчука», «тезкой Карпукаса».

Фамилия Дзюбы впервые прозвучала в эфире на 30-й минуте после того, как Артем в эпизоде в атаке головой скинул мяч Максиму Глушенкову под удар.

 
Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Дзюба вернулся — «Локо» победил. «Сочи» не помогло даже кошмарное поле «Фишта»

После матча Нагучев объяснил, с чем было связано его решение.

«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы — всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. «Номер семь» несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой.

Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе (комментаторе Михаиле Моссаковском) в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание — это перформанс в защиту профессии», — написал Нагучев в своем Telegram-канале.

Напомним, матч 5-го тура РПЛ Дзюба пропускал и следил за игрой партнеров против «Краснодара» по телевизору. Ту встречу комментировал Моссаковский, который после гола Антона Миранчука на 97-й минуте (игра закончилась ничьей 1:1) заявил, что «Локо» вымучил гол».

Дзюба, услышавший это в эфире, выложил в соцсетях свою реакцию: «Иди ты, ###, знаешь куда?» — сказал он.

Нагучев также критично высказывался о Дзюбе после известного эпизода с журналистом. Артем был наказан КДК РФС из-за угроз корреспонденту «РБ Спорт». Игроку не понравилось, что его попытались встретить на выходе со стадиона.

 
Артем Дзюба. Дзюба получил два матча условно за угрозы журналисту. Если сорвется еще раз, будет реальная дисквалификация

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...» — заявил Дзюба.

Игрока «Локомотива» оштрафовали на 50 тысяч рублей и дали условную дисквалификацию на два матча.

Нагучев тогда заявил, что будет называть фамилию Дзюбы, только если он начнет забивать «интересные голы».

В матче с «Сочи» Дзюба помог «Локомотиву» одержать победу: на 57-й минуте он ассистировал Максиму Глушенкову в эпизоде с победным голом.

Артем Дзюба
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 Урал 6 4 1 1 8-7 13
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 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
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 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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 2 : 2
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Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 2 : 1
27.08 20:00
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