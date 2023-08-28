«Это перформанс в защиту профессии». Нагучев полчаса не называл фамилию Дзюбы в знак протеста

Комментатор Нагучев полчаса не называл фамилию Дзюбы в матче с «Сочи» в знак протеста

Ответ на наезд футболиста на журналистов.

Комментатор матча 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (0:1) Роман Нагучев первые 30 минут не произносил фамилию Артема Дзюбы, который вышел в стартовом составе гостей.

Во время репортажа Нагучев называл 35-летнего нападающего «седьмым номером», «форвардом», «главным нападающим», «нападающим, блестяще сыгравшим на ЧМ-2018», «коллегой Миранчука», «тезкой Карпукаса».

Фамилия Дзюбы впервые прозвучала в эфире на 30-й минуте после того, как Артем в эпизоде в атаке головой скинул мяч Максиму Глушенкову под удар.

После матча Нагучев объяснил, с чем было связано его решение.

«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы — всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. «Номер семь» несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой.

Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе (комментаторе Михаиле Моссаковском) в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание — это перформанс в защиту профессии», — написал Нагучев в своем Telegram-канале.

Напомним, матч 5-го тура РПЛ Дзюба пропускал и следил за игрой партнеров против «Краснодара» по телевизору. Ту встречу комментировал Моссаковский, который после гола Антона Миранчука на 97-й минуте (игра закончилась ничьей 1:1) заявил, что «Локо» вымучил гол».

Дзюба, услышавший это в эфире, выложил в соцсетях свою реакцию: «Иди ты, ###, знаешь куда?» — сказал он.

Нагучев также критично высказывался о Дзюбе после известного эпизода с журналистом. Артем был наказан КДК РФС из-за угроз корреспонденту «РБ Спорт». Игроку не понравилось, что его попытались встретить на выходе со стадиона.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...» — заявил Дзюба.

Игрока «Локомотива» оштрафовали на 50 тысяч рублей и дали условную дисквалификацию на два матча.

Нагучев тогда заявил, что будет называть фамилию Дзюбы, только если он начнет забивать «интересные голы».

В матче с «Сочи» Дзюба помог «Локомотиву» одержать победу: на 57-й минуте он ассистировал Максиму Глушенкову в эпизоде с победным голом.