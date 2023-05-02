«Желаю проиграть в оставшихся матчах». Судейство Левникова, бомбер «Спартака»: все о конфликте Генича с «Ростовом»

Самый неожиданный скандал недели.

«Как бы я вас ни любил, идите лесом!»

После матча «Спартак» — «Ростов» (1:1) полыхнуло: Валерия Карпина удалили после разговора с Кириллом Левниковым, а в Telegram-канале гостей вышла серия резонансных постов. Сначала — со спорными эпизодами перед голом Александра Соболева.

А затем и с критикой Константина Генича.

«Ростову» не понравилось, как комментатор оценил эпизод со столкновением Соболева, у которого уже была желтая карточка, и Андрея Ланговича. «Ой-ой-ой, как Соболев врезался в лицо Ланговича. Но игровой момент», — сказал в эфире Генич.

В «Ростове» тут же намекнули на подарок от «Спартака»: «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили».

Генич эмоционально ответил в своем Telegram-канале: «Как бы я вас ни любил — идите лесом».

А затем выложил пост с тем самым бомбером и очками: «Все на месте. Бомбер и очки. Как вы хотели».

«Ростов» продолжил задевать комментатора и напомнил, как Константин не сразу заметил чистый гол в ворота «Урала».

«Мне кажется, я не заслужил такой пост»

Вчера вечером в эфире «Коммент.Шоу» Генич снова высказался о конфликте с «Ростовом». И снова — сверхэмоционально.

«Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Да, я искренне желаю.

Просто это люди, которым я всегда шел навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли. Я так понимаю, что SMM это не мог сделать без санкции.

Почему меня так бомбит? Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я отношусь с искренней симпатией не первый год. И там это знают. Мне кажется, я не заслужил такой пост. И обвинять меня в предвзятости, припоминая, что клуб мне подарил бомбер... «Динамо» подарило мне поло, «Торпедо» подарило худи, Леонид Слуцкий подарил майку с моей фамилией, ЦСКА прекрасную акцию организовал в истории с Федей Чаловым, «Крылья Советов» подарили мне майку со своего юбилейного матча, посвященного 50-летию. Потому что я искренний и классный парень. Я серьезно сейчас абсолютно говорю.

Поэтому эмоции, которые есть внутри клуба сразу после матча, я понимаю. Но это произошло вечером следующего дня — вытаскивать это наружу вот с такой подписью, мне кажется, некрасиво».

Сегодня утром Генич признал, что был неправ, пожелав «Ростову» пять поражений.

«У меня были прекрасные отношения с «Ростовом», и я надеюсь, что они когда-нибудь наладятся. Но промолчать не хотелось: слишком много угроз, негатива, оскорблений поступает мне в последние дни.

С тренером, руководством, с пресс-службой и вообще всеми в «Ростове» никаких вопросов не возникало. Искать виноватых на стороне — не лучшее дело.

Александр Федоров, Фото "СЭ"

Время от времени «Ростов» ко мне обращается по-дружески по щекотливым моментам. Недели три назад клуб попросил помочь в том поле, где у меня нет полномочий. Но я по-дружески не отказал и сделал все, что мог. В итоге «Ростов» добился своего. Меня поблагодарили: «Приедешь в Ростов — мы поляну накроем».

И этот щекотливый момент, который появился в Telegram-канале, обсуждался мной и клубом до публикации. В первой половине дня. На вопрос, действительно ли комментатор матча считает это игровым эпизодом, я ответил, что не отказываюсь от своих слов. Зачем потом приплетать бомбер, очки и заканчивать фразой тренера? Не очень понимаю.

Мне и «Динамо» присылало сувенир, другие клубы. Это не значит, что я должен за эти команды болеть и переживать. Я вообще ни за кого не болею. При чем тут бомбер от «Спартака»?

Пост «Ростова» вызвал много эмоций и рефлексии, мне неудобно за это. Может быть, я был неправ, когда сказал, что желаю «Ростову» проиграть во всех оставшихся матчах. Будете в тройке — порадуюсь за вас. Не будете — значит, не заслужили. Удачи в оставшихся играх», — сказал комментатор.

«Ростов» в своих соцсетях пока никак не отреагировал на заявления Генича.