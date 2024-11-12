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«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру». Новый конфликт Дзюбы и Генича

Комментатор Генич назвал Дзюбу «футбольной псиной»
Егор Сергеев
Комментатор Константин Генич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Жесткий ответ комментатора.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба дал резонансное интервью, которое активно обсуждается в медиаполе. Одним из тех, кто высказал недовольство словами футболиста, стал комментатор Константин Генич.

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

Что сказал Дзюба

36-летний форвард поддержал главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина в вопросе о компетентности комментаторов и касательно Генича отметил:

«Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных — да, но и то скатился», — сказал Дзюба «Матч ТВ».

Артем также назвал комментаторов «неприкосновенной кастой»:

«Они даже не узнают по походке. Пока 17 повторов не наведут, они кричат: «Ударил Дзюба! Дзюба!» Уже 20 повторов, к нему зашел оператор, подсрачника дал, говорит: «Да не Дзюба!» Наводят камеру: «Ах да... это был Лончар». И таких моментов очень много. Вы должны как-то профессионально к этому относиться. А если что-то им скажешь, то все: фыркают. Каста какая-то, нельзя их трогать. Они и судьи — две неприкосновенные касты».

Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как отреагировал Генич

Экс-полузащитник «Химок» и «Амкара» не остался в стороне от слов Дзюбы, хотя и не указал адресата своего комментария.

«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком», — написал Генич в своем Telegram-канале.

Артем Дзюба. «Принципиальная тварь». Почему я не верю Дзюбе

При этом комментатор знал, что Дзюба сказал в интервью еще до его выхода. В выпуске «Коммент.Шоу» Константин спокойно сообщал:

«Почему все ждут это интервью? Потому что там ***. Обиженный чувак. Во всех клубах с ним обошлись нехорошо. Телевидением он недоволен, «Локомотивом». Ничего нового не будет, просто другие формулировки. Он достаточно жестко прошелся... И мне досталось, да. Скажу честно, меня спросили: «Вот он так сказал. Хочешь, мы что-то уберем?» Я сказал: «Нет, публикуйте все. От первой до последней буквы. Если он это сказал, пусть остается». Вопросов нет, мне не привыкать. Обосрет еще раз, почему бы и нет», — заявил Генич.

Константин Генич.
Фото Telegram-канал Константина Генича, соцсети

Не первый батл Дзюбы и Генича

В 2022 году конфликт между футболистом и журналистом уже был: тогда он возник на фоне их спора о голах нападающего «Зенита» Ивана Сергеева. По словам Генича, Дзюба на юбилее у Леонида Слуцкого поспорил с ним, что Сергеев не сможет забить 8 голов в сезоне-2021/22 в РПЛ. Когда нападающий достиг этой отметки, комментатор предложил Артему выйти на один из матчей с призывом к «Спартаку» разбанить журналиста и разрешить ему работать на играх красно-белых. После чемпионского матча «Зенита» в 2022 году Дзюба раскритиковал Генича за то, что тот предал огласке их частный разговор, а комментатор ответил футболисту в эфире «Матч. Премьер»:

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

«Я всегда защищал Дзюбу и был на его стороне. И в ситуации с болельщиками в Сан-Марино, и в истории, когда болельщики хейтили его и на «вираже», и у «Спартака». Но то, что вот он сказал сейчас, что я желтая пресса и раздул все до космического масштаба... Это первый человек, который обвинил меня в желтизне. Я вообще несклонен к категоричности и оскорблениям, но то, как повел себя сейчас Артем, который сказал, что «Спартак» правильно меня забанил... Пусть он меня забанил, но он фуфло. Просто фуфло».

Позднее Константин извинился за резкое заявление. А затем в интервью Нобелю Арустамяну Дзюба вновь упомянул эту историю, призвав Генича «ответить за свои слова». Тот сказал, что просил Леонида Слуцкого организовать ему личную встречу с Артемом, но форвард отказался.

В итоге примирение произошло в эфире «Коммент.Шоу», когда Артем Дзюба позвонил Леониду Слуцкому. Кажется, сейчас конфликт между ними снова вспыхнул. Или это все постановка?

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Константин Генич

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