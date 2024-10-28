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Премьер-лига (РПЛ). Статьи

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Сегодня, 20:00

Кордоба — невероятный! Джон тащит «Краснодар» к чемпионству. Клуб не отдаст его «Спартаку»?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Константин Алексеев — о сумасшедшем голе колумбийца.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар

Что сотворил Джон Кордоба в матче с «Крыльями Советов»! Он же практически не смотрел на ворота, на расположение голкипера. Мельком кинул взгляд, возможно, еще до получения мяча, а потом жахнул по невероятной траектории откуда-то от боковой линии за шиворот Ивану Ломаеву. Тот оторопел, сам не поверил, что такое возможно, и как-то неловко провожал залетающий в сетку мяч вместо попытки спасти положение. А Мурад Мусаев схватился за голову.

Конечно, вина голкипера, далеко не первый раз пропускающего из-за своего авантюризма, но и почерк настоящего мастера-форварда. Пожалуй, лучшего игрока нынешней РПЛ (простите, Тюкавин, Вендел, Глушенков). Нужны невероятная уверенность в своих силах, чтобы решиться на такой удар с ходу, и высокое мастерство, чтобы отправить мяч по единственно возможной траектории.

Сколько там просил Джон летом у «Спартака»? Пять миллионов евро в год? Сложите зарплаты Абены, Виллиана Жозе и Мангаша, отдайте Кордобе, и будет вам счастье. Говорят, зимой красно-белые предпримут новую попытку забрать 31-летнего колумбийца.

Джон Кордоба и&nbsp;Александр Солдатенков в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Крылья Советов&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo;. 28&nbsp;октября 2024 года. «А что, так можно было?!» Кордоба уже забил гол сезона — это надо видеть

Но отдаст ли его теперь Сергей Галицкий? Если у него и были какие-то сомнения, то они должны были испариться в Самаре. Владелец «Краснодара» никогда не гнался за финансовой выгодой, умел отказывать, а сейчас, когда его команда лидирует в чемпионате, вряд ли захочет расставаться со своим главным активом. Футболистом, который тащит «быков» к золоту. И умеет делать на поле невероятные вещи.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)

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