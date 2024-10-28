Фантастический удар колумбийского форварда «Краснодара».

Сумасшедший гол

В матче 13-го тура российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» состоялся один из самых красивых и необычных голов за последние годы. На 42-й минуте нападающий «быков» Джон Кордоба получил мяч от Виктора Са и в касание, не глядя на ворота, отправил его по удивительной траектории за шиворот Ивана Ломаева. Голкипер «Крыльев» далеко вышел из ворот и не имел ни шанса даже на то, чтобы коснуться мяча.

«А что, так можно было?! У меня нет слов!» — так в прямом эфире отреагировал на фантастический гол колумбийца комментатор Роман Нагучев.

Благодаря этому голу «Краснодар» повел в счете и ушел на перерыв с преимуществом — 1:0 в свою пользу.

«Краснодар» борется за чемпионство

Матч в Самаре очень важен для команды Мурада Мусаева, потому что она перед началом тура занимала первое место, а в воскресенье оба ее ближайших преследователя, «Зенит» и «Локомотив», сыграли вничью. Таким образом, кубанцы могут уйти в отрыв после этого тура: их преимущество над вторым местом может возрасти до трех очков. «Краснодар» все еще не проигрывает в текущем чемпионате.

Для Джона Кордобы этот гол тоже значим: мяч в ворота самарцев стал для него седьмым в РПЛ, в снайперской гонке он догнал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Лидирует в списке бомбардиров хавбек «Локомотива» Алексей Батраков.