Скандал, который перевернет весь наш футбол? Самарский губернатор открыл Моджи-гейт по-русски

Константин Алексеев — о крайне резонансном заявлении Вячеслава Федорищева.

Вот это губернатор Самарской области Федорищев взорвал информационную бомбу! Пожалуй, самую громкую в истории нашего футбола.

«Выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«...Командам, которые в этом участвуют. Их немного, их порядка десяти. В высшей лиге, я имею в виду».

«Этот рынок составляет 500 миллионов рублей черного нала».

Вполне достаточно для Моджи-гейт (коррупционный скандал в итальянском футболе 2006 года) по-русски, не правда ли?

Нет, Федорищев не выдал какую-то сенсацию. В футбольном мире все обо всем догадываются. Пересказывают друг другу различные истории типа той, что о «Шиннике», где одно руководство наделало долгов судьям при возвращении в высшую лигу, а пришедшее ему на смену отказалось платить по счетам предшественников и ярославцев показательно и жестоко «сплавили» обратно в первый дивизион. И сколько подобных разговоров... А мне, например, многое стало понятно на самой заре журналистской работы на стыке веков, когда приехал в Лужники на собрание арбитров. Такому мощному автопарку позавидовал бы тогда любой клуб с его звездами-миллионерами. Машины подобного уровня на трудовые судейские гонорары никак не купишь. Не все же внезапно сверхуспешные бизнесмены, помимо работы рефери, верно? Но догадки и слухи к делу не пришьешь, можно разве что обвинение в клевете получить, поэтому дальше возмущений работой судей никогда не шло.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

А вот заявление официального лица такого ранга — совершенно другое. И эти слова явно не из серии «вырвалось». Федорищев осознанно пошел на этот шаг: «Я очень четко отдаю себе отчет, что сейчас делаю. Я поднимаю флаг и прошу присоединиться ко мне губернаторов, которые хоть копейку бюджетных денег дают в систему профессионального спорта, зная, что там есть такая система». Назад дороги нет, расследованию быть.

В Италии в 2006-м пострадали шесть клубов, а дивизионом ниже пришлось перебраться из них одному — «Ювентусу». В России губернатор назвал «немного» замешанных — «всего 10 команд». То есть более половины РПЛ. Нормально.

Что-то точно будет.

Красноречива здесь и реакция РФС: «Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины».

Будем надеяться на честное и беспристрастное рассмотрение дела. Не хотелось бы, чтобы пострадали стрелочники и один клуб — лишь из-за того, что именно его куратор первым публично поднял тему.