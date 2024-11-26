Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:45

Скандал, который перевернет весь наш футбол? Самарский губернатор открыл Моджи-гейт по-русски

Самарский губернатор Федорищев сообщил о коррупции в судейском корпусе
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футбольный судья
Существует ли коррупция в российском футболе?
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Константин Алексеев — о крайне резонансном заявлении Вячеслава Федорищева.

Вот это губернатор Самарской области Федорищев взорвал информационную бомбу! Пожалуй, самую громкую в истории нашего футбола.

«Выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«...Командам, которые в этом участвуют. Их немного, их порядка десяти. В высшей лиге, я имею в виду».

«Этот рынок составляет 500 миллионов рублей черного нала».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о&nbsp;задодженности &laquo;Крыльев Советов&raquo; за&nbsp;взятки. Грандиозный скандал! Глава Самарской области заявил о коррупции в российском футболе и назвал суммы

Вполне достаточно для Моджи-гейт (коррупционный скандал в итальянском футболе 2006 года) по-русски, не правда ли?

Нет, Федорищев не выдал какую-то сенсацию. В футбольном мире все обо всем догадываются. Пересказывают друг другу различные истории типа той, что о «Шиннике», где одно руководство наделало долгов судьям при возвращении в высшую лигу, а пришедшее ему на смену отказалось платить по счетам предшественников и ярославцев показательно и жестоко «сплавили» обратно в первый дивизион. И сколько подобных разговоров... А мне, например, многое стало понятно на самой заре журналистской работы на стыке веков, когда приехал в Лужники на собрание арбитров. Такому мощному автопарку позавидовал бы тогда любой клуб с его звездами-миллионерами. Машины подобного уровня на трудовые судейские гонорары никак не купишь. Не все же внезапно сверхуспешные бизнесмены, помимо работы рефери, верно? Но догадки и слухи к делу не пришьешь, можно разве что обвинение в клевете получить, поэтому дальше возмущений работой судей никогда не шло.

Футбольный судья достает карточку во время матча
Фото Александр Федоров, «СЭ»

А вот заявление официального лица такого ранга — совершенно другое. И эти слова явно не из серии «вырвалось». Федорищев осознанно пошел на этот шаг: «Я очень четко отдаю себе отчет, что сейчас делаю. Я поднимаю флаг и прошу присоединиться ко мне губернаторов, которые хоть копейку бюджетных денег дают в систему профессионального спорта, зная, что там есть такая система». Назад дороги нет, расследованию быть.

В Италии в 2006-м пострадали шесть клубов, а дивизионом ниже пришлось перебраться из них одному — «Ювентусу». В России губернатор назвал «немного» замешанных — «всего 10 команд». То есть более половины РПЛ. Нормально.

Что-то точно будет.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о&nbsp;коррупции в&nbsp;российском судействе. Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Красноречива здесь и реакция РФС: «Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины».

Будем надеяться на честное и беспристрастное рассмотрение дела. Не хотелось бы, чтобы пострадали стрелочники и один клуб — лишь из-за того, что именно его куратор первым публично поднял тему.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем Родины
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Источник: Финансовый директор «Крыльев Советов» уволен из клуба
Митрофанов — о заявлении губернатора Самарской области: «РФС обсудит с органами власти полученную информацию»
Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн
Губернатор Самарской области — о своих словах про коррупцию в судействе: «Нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы»
Грандиозный скандал! Глава Самарской области заявил о коррупции в российском футболе и назвал суммы
РФС выступил с заявлением после слов губернатора Самарской области о коррупции
Сегодня
Вчера
Неделя