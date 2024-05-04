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Сегодня, 11:00

В РПЛ уникальная чемпионская гонка. Как долго в ней продержатся три команды?

4 мая стартует 27-й тур РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Мурад Мусаев, Сергей Семак, Марцел Личка.
Фото «СЭ»
Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные вопросы 27-го тура РПЛ.

В последние годы все привыкли, что «Зенит» празднует очередное чемпионство тура за три-четыре до конца. И вот мы наконец-то дождались интриги: за четыре игровых дня до финиша в РПЛ аж три реальных претендента на золото! Чтобы на данном этапе сезона третья команда была всего лишь в трех очках от первой такого не случалось аж 17 лет, с 2007-го. Правда, тогда занимавшая третью строчку «Москва» отвалилась как раз в 27-м туре, и на финише все между собой решали «Зенит» и «Спартак». Как долго три участника продержатся на этот раз вот главная интрига уик-энда, который растянется с субботы по понедельник.

Центрального матча в этом туре как такового не будет: претенденты на золото играют с командами, борющимися за выживание; стык в нижней части таблицы только один «Урал» примет «Балтику».

Преодолеет ли «Зенит» 0:0 в Воронеже?

Из тройки претендентов только «Зенит» сыграет в гостях, причем выезд непростой в Воронеж. После поражения от «Динамо» в предыдущем туре дискуссия по «Зениту» зашла в русло «менять тренера или половину состава?». Руководство клуба очень быстро дало ответ, объявив о продлении контракта с Сергеем Семаком еще на пять лет. Недвусмысленный жест в самый непростой для команды момент за последние годы.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Зенит

Попытаться увидеть эффект от решения можно было в кубковом матче против ЦСКА. Изменился ли как-то «Зенит»? Пожалуй, нет. Игра чемпиона оставила такое тяжелое впечатление, как и практически в любом матче в последнее время. Хотя плюсов все же больше: провели ротацию, добились приемлемого результата перед домашним матчем. Забили гол, в конце концов, по нынешним временам это тоже можно считать достижением.

Отличиться в Воронеже это будет серьезный вызов. Уже нет ощущения, что «Зенит» может на заказ выиграть любой матч. Без должной мотивации, а в команде с этим сейчас явные проблемы, проходить всех на чистом мастерстве не получится. А тут еще и самое сложное поле лиги, и Игорь Черевченко, знающий толк в 0:0. Вряд ли это будет зрелищный матч.

Марцел Личка и Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо»: избежать американских горок

«Динамо» этой весной выдает результаты сериями. За двумя яркими победами следуют четыре поражения в пяти матчах. Потом четыре победы, включая домашнюю над «Зенитом», и вот динамовцы предметно заговорили о золотых медалях. Сейчас очень важна реакция команды на вылет от «Спартака» в Кубке. Если дома не обыгрывать «Сочи», который уже почти двумя ногами в первой лиге, то тему чемпионства можно закрывать.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Сочи

С аутсайдером встретится и «Краснодар». Правда, у «Ахмата» дела куда лучше, чем у «Сочи», три победы подряд позволили подняться на максимально возможное 10-е место. «Краснодар» в прошлом туре упустил возможность вернуться на первую строчку, и главное впечатление после ничьей в Самаре команда Мурада Мусаева просто не готова лидировать и в принципе всерьез участвовать в чемпионской гонке. В этом смысле матч с «Ахматом» должен стать для краснодарцев моментом истины.

Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Будет ли у «Пари НН» новый тренер под «Спартак»?

Звонок Юрану из «Лукойла» одна из самых загадочных и мемных историй этой весны. Сергея Николаевича сватают в «Спартак» не так часто, как Карпина или Черчесова, но сейчас слухи были как будто самыми конкретными. Разговоров было бы еще больше, но Юран не дотянул до игры с красно-белыми: «Пари НН» довел серию поражений до пяти матчей, причем последнее получилось особенно болезненным 1:5 в Грозном. Итог — отставка, которая не вызвала вопросов.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак

Новый тренер в Нижний пока так и не приехал. Но уже на подходе: серб Илич закончил работу в греческом «Атромитосе», чтобы продолжить карьеру в России. К матчу со «Спартаком» должен быть на месте.

А вот красно-белым новый главный пока не нужен: спартаковское сообщество наслаждается исполняющим обязанности Слишковичем. И тут без иронии, у боснийца пока действительно хорошо получается, и он максимально располагает как своим поведением, так и чисто футбольными решениями последовательными и понятными. Матч в Нижнем станет для Слишковича определенным испытанием: до этого ему доставались исключительно дерби или принципиальные матчи, где можно было подстроиться под соперника и сыграть вторым номером; здесь же, очевидно, нужно будет самим вести игру и вскрывать оборону. Да и вообще именно этот «Спартак» гораздо лучше играет с командами из верхней части таблицы, теряя много очков с аутсайдерами. И это еще одно наследие Абаскаля, от которого нужно избавиться Слишковичу.

Эдуард Сперцян, Матео Кассьерра и&nbsp;Константин Тюкавин. Чемпионская гонка РПЛ: расклад для «Зенита», «Краснодара» и «Динамо». Шанс есть даже у «Спартака»!

И не забываем про борьбу за выживание. Внизу таблицы все по-прежнему очень плотно, и каждый матч может изменить расклад. Например, «Урал» в случае домашней победы над «Балтикой» может не просто уйти с 15-го места, но и проскочить даже зону стыков. Куда при определенных раскладах могут свалиться «Пари НН» или «Факел», которые еще совсем недавно, как казалось, находились в безопасности.

Завершится тур двумя матчами в Москве: вечером в понедельник ЦСКА примет «Рубин», а «Локомотив» «Ростов». Глобального турнирного значения результаты этих игр иметь не будут: даже идущий пятым «Локо» фактически потерял шансы зацепиться за бронзу отставание от «Динамо» составляет шесть очков.

Сергей Юран
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Слишкович
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