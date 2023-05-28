«На победу ЦСКА не наиграл — могу выделить только Акинфеева». Мнение Непомнящего

Культовый тренер и экс-советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящей — о ничьей с «Краснодаром».

«Когда выпадает один или два человека — это одно дело. Но когда вся команда...»

— Смешанные чувства от матча, — говорит Непомнящий. — Результатом я, конечно, разочарован. Но он, увы, справедлив. ЦСКА на победу сегодня не наиграл.

— Даже в большинстве?

— Армейцы создали маловато остроты. Да, был хороший удар со штрафного в концовке, но здорово сыграл молодой голкипер Агкацев.

— Достойная замена Сафонову?

— Во всяком случае, этот парень серьезно о себе заявил. Меня, честно, немного расстроило, что в составе «Краснодара» многовато иностранцев. Есть же свои способные ребята, обученные, злые, амбициозные, не пасующие перед авторитетами. Агкацев как раз один из них.

— Один из них — Литвинов — удалился. Тянул ли его фол против Зделара на прямую красную?

— Ох, мне сложно так сразу ответить. Тут я доверяю все-таки, наверное, нашим судьям, ВАР. Вроде бы, краснодарец высоковато поднял ногу. Пожалуй, это красная, да. Раз приняли такое решение, то...

— Что случилось с ЦСКА в первом тайме?

— Если бы я знал! Не понимаю, почему армейцы провели этот отрезок явно ниже своих возможностей.

— Выхолощенность после дерби со «Спартаком»?

— Ну... Все-таки уже неделя прошла. Достаточно времени, чтобы переключиться. Понятно, что поражение от «Спартака» всегда болезненное. Но ребята же прекрасно понимают, что на кону сейчас стоит борьба за серебро с теми же красно-белыми. Должны были, по идее, уже забыть о поединке прошлого тура.

— Откуда такое количество потерь в простых ситуациях?

— Для меня это большая загадка. Может быть, не приспособились к полю?

— А что не так с полем в Краснодаре?

— Оно довольно специфическое. Идеально ровное, но при этом очень сколькое. Нужно не ошибиться с обувью, правильно подобрать бутсы, шипы. Мышцы на таком покрытии работают по-другому...

— К кому из игроков ЦСКА у вас самые большие претензии по первому тайму?

— Знаете, кроме Акинфеева и выделить-то некого. Все играли с ошибками! Мойзес мощный, быстрый, но как же медленно он действовал, часто не успевал за оппонентами. Роша не был надежен, у Дивеева далеко не все получалось. Средняя линия не убедила. Когда выпадает один или два человека — это одно дело. Но когда вся команда... Значит, что-то надо подправить в консерватории.

«В ЦСКА мало игроков с победным менталитетом. Это проблема»

— К Чалову тоже много вопросов?

— Федор почему-то часто принимал не те решения. Напряжен, закрепощен... Не знаю. Нет у него легкости, как и у всех остальных игроков. Куда она пропала? Мяч не так быстро ходил.

— И ведь усилить-то состав по ходу игры особо некем?

— Ну... Я бы не критиковал тех, кто выходит на замену. Это раньше у меня было два «любимчика».

— Это вы о ком?

— О Медине и Карраскале. Вот их я порой журил. Потом Медине поменяли позицию, он выглядел неплохо. Карраскаль осел в запасе, и мне уже не к кому было придраться (улыбается).

— Сегодня Карраскаль по медицинским показателям даже в заявку не попал.

— Вот он, кстати, мог бы освежить игру впереди. Креативный футболист.

— Эта ничья лишит ЦСКА второго места?

— В футболе возможны всякие сценарии. Вы же видели, что произошло в чемпионате Германии. Я ничего не исключаю. У ЦСКА впереди еще финал Кубка.

— Можно будет там отмстить «Краснодару».

— Посмотрим. Проблема ЦСКА в том, что мало игроков с победным менталитетом, с опытом серьезных успехов. Сейчас армейцы близки к серебру, к Кубку, но... Тут психология очень важна. В ЦСКА есть Игорь Акинфеев да Кирилл Набакин. Остальные значительно моложе. Поживем-увидим.

— Но «Краснодар» вообще ничего пока не выигрывал в своей истории.

— Это да. Но по сегодняшнему матчу было видно, какие у игроков огромные амбиции. Им хочется всем все доказать, наконец-то что-то выиграть. И они действительно здорово проводят эту весну. Так что соперник серьезный.