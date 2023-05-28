Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:45

«На победу ЦСКА не наиграл — могу выделить только Акинфеева». Мнение Непомнящего

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
27 мая. «Краснодар» — ЦСКА — 0:0. Алексей Ионов (в центре) бьет по воротам Игоря Акинфеева.
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен
Культовый тренер и экс-советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящей — о ничьей с «Краснодаром».
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:0
ЦСКА

«Когда выпадает один или два человека — это одно дело. Но когда вся команда...»

— Смешанные чувства от матча, — говорит Непомнящий. — Результатом я, конечно, разочарован. Но он, увы, справедлив. ЦСКА на победу сегодня не наиграл.

— Даже в большинстве?

— Армейцы создали маловато остроты. Да, был хороший удар со штрафного в концовке, но здорово сыграл молодой голкипер Агкацев.

— Достойная замена Сафонову?

— Во всяком случае, этот парень серьезно о себе заявил. Меня, честно, немного расстроило, что в составе «Краснодара» многовато иностранцев. Есть же свои способные ребята, обученные, злые, амбициозные, не пасующие перед авторитетами. Агкацев как раз один из них.

— Один из них — Литвинов — удалился. Тянул ли его фол против Зделара на прямую красную?

— Ох, мне сложно так сразу ответить. Тут я доверяю все-таки, наверное, нашим судьям, ВАР. Вроде бы, краснодарец высоковато поднял ногу. Пожалуй, это красная, да. Раз приняли такое решение, то...

— Что случилось с ЦСКА в первом тайме?

— Если бы я знал! Не понимаю, почему армейцы провели этот отрезок явно ниже своих возможностей.

Алексей Ионов. ЦСКА упускает серебро? Молодой Агкацев усадил Сафонова в запас и открыл путь «Спартаку» в топ-2

— Выхолощенность после дерби со «Спартаком»?

— Ну... Все-таки уже неделя прошла. Достаточно времени, чтобы переключиться. Понятно, что поражение от «Спартака» всегда болезненное. Но ребята же прекрасно понимают, что на кону сейчас стоит борьба за серебро с теми же красно-белыми. Должны были, по идее, уже забыть о поединке прошлого тура.

— Откуда такое количество потерь в простых ситуациях?

— Для меня это большая загадка. Может быть, не приспособились к полю?

— А что не так с полем в Краснодаре?

— Оно довольно специфическое. Идеально ровное, но при этом очень сколькое. Нужно не ошибиться с обувью, правильно подобрать бутсы, шипы. Мышцы на таком покрытии работают по-другому...

— К кому из игроков ЦСКА у вас самые большие претензии по первому тайму?

— Знаете, кроме Акинфеева и выделить-то некого. Все играли с ошибками! Мойзес мощный, быстрый, но как же медленно он действовал, часто не успевал за оппонентами. Роша не был надежен, у Дивеева далеко не все получалось. Средняя линия не убедила. Когда выпадает один или два человека — это одно дело. Но когда вся команда... Значит, что-то надо подправить в консерватории.

«В ЦСКА мало игроков с победным менталитетом. Это проблема»

— К Чалову тоже много вопросов?

— Федор почему-то часто принимал не те решения. Напряжен, закрепощен... Не знаю. Нет у него легкости, как и у всех остальных игроков. Куда она пропала? Мяч не так быстро ходил.

— И ведь усилить-то состав по ходу игры особо некем?

— Ну... Я бы не критиковал тех, кто выходит на замену. Это раньше у меня было два «любимчика».

— Это вы о ком?

— О Медине и Карраскале. Вот их я порой журил. Потом Медине поменяли позицию, он выглядел неплохо. Карраскаль осел в запасе, и мне уже не к кому было придраться (улыбается).

— Сегодня Карраскаль по медицинским показателям даже в заявку не попал.

— Вот он, кстати, мог бы освежить игру впереди. Креативный футболист.

— Эта ничья лишит ЦСКА второго места?

— В футболе возможны всякие сценарии. Вы же видели, что произошло в чемпионате Германии. Я ничего не исключаю. У ЦСКА впереди еще финал Кубка.

— Можно будет там отмстить «Краснодару».

— Посмотрим. Проблема ЦСКА в том, что мало игроков с победным менталитетом, с опытом серьезных успехов. Сейчас армейцы близки к серебру, к Кубку, но... Тут психология очень важна. В ЦСКА есть Игорь Акинфеев да Кирилл Набакин. Остальные значительно моложе. Поживем-увидим.

— Но «Краснодар» вообще ничего пока не выигрывал в своей истории.

— Это да. Но по сегодняшнему матчу было видно, какие у игроков огромные амбиции. Им хочется всем все доказать, наконец-то что-то выиграть. И они действительно здорово проводят эту весну. Так что соперник серьезный.

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом
16-летняя Мирра Андреева приковала к себе внимание в Париже. Ее называют новой Шараповой
Путин рассказал о задачах погранслужбы РФ вблизи зоны боевых действий
Бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ
СМИ сообщили о достижении принципиальной договоренности по госдолгу США
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Пари НН», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Попов: «Дзюба — сбитый летчик. Может прибавить, если будет хотя бы ускоряться на поле»
Булыкин прокомментировал слабую результативность Агаларова и Писарского
Полузащитник ЦСКА Кучаев: «Настрой на финал Кубка — все или ничего»
Хохлов будет работать главным тренером «Сочи» в следующем сезоне
Хохлов — о ничьей с «Зенитом»: «Счет отражает соотношение сил на поле»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА упускает серебро? Молодой Агкацев усадил Сафонова в запас и открыл путь «Спартаку» в топ-2