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Сегодня, 21:45

ЦСКА упускает серебро? Молодой Агкацев усадил Сафонова в запас и открыл путь «Спартаку» в топ-2

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Алексей Ионов.
Фото ФК «Краснодар»
Вячеслав Литвинов грубо сыграл на сопернике.
Фото Скриншот из трансляции
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«Краснодар» выстоял в меньшинстве.

Встреча «Краснодара» и ЦСКА — один из последних топ-матчей РПЛ этого сезона, и хотя бы этим фактом он привлекал к себе особое внимание. Обе команды в последние годы не показывают стабильных результатов, но качество и зрелищность игры в их схватках всегда на высоте.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:0
ЦСКА

Пикантности прибавляли и предматчевые расклады: ЦСКА после поражения от «Спартака» (1:2) осложнил себе жизнь в борьбе за второе место — перед 29-м туром армейцы шли вторыми, но отставание от красно-белых всего в одно очко гарантировало нервозность на финише сезона. Да и выезд к «Краснодару» по этой весне равносилен потере очков для любой команды — в родных стенах «быки» не проигрывают аж с октября прошлого года, а в весенней части и вовсе забили больше всех в лиге. Плюс для ЦСКА — отмена красной карточки Виллиану Роше: бразилец, помилованный КДК РФС, вернулся в стартовый состав, чтобы помочь нейтрализовать одну из лучших атак РПЛ.

«Краснодар» вышел по классической для себя схеме 4-3-3, но состав не был совсем уж оптимальным. Например, место в воротах занял Станислав Агкацев, в то время как Матвей Сафонов во второй игре кряду остался в запасе. Дебютировал в первой команде 18-летний центральный защитник Георгий Арутюнян (все из-за травмы выбывшего до конца сезона Кайо), вышедший в паре с 22-летним Вячеславом Литвиновым. Пропускали матч и Кади с Кривцовым. Ну и главное — в атаке отсутствовал Джон Кордоба, получивший травму в игре с «Ростовом» и не успевший восстановиться.

ЦСКА же вышел в максимально привычном сочетании — у Федотова уже сформировалась обойма игроков основы, которая редко подвергается ротации. Обычно варьируются роли в атаке: на этот раз троицу составили Обляков, Заболотный и Чалов, а Медина разместился на позиции левого латераля.

Несмотря на высокие атакующие характеристики обеих команд, обоюдоострой игра не стала. «Краснодар» владел небольшим территориальным преимуществом (59 процентов против 41 процент в первом тайме), но по-настоящему опасных моментов у ворот Акинфеева создавал мало. Из запомнившегося до перерыва — классная передача Мозеса Кобнана на Ионова (Алексей чуть-чуть не дотянулся до мяча) и удар в штангу того же Кобнана после подачи Олусегуна.

Дальше острота в матче исчезла — что-либо путное перестало получаться и у «Краснодара», и у ЦСКА. Особенно не шло у Федора Чалова, который много ошибался и был просто не похож на себя. В общем, первый тайм в исполнении обеих команд можно смело назвать разочарованием. Особенно в исполнении армейцев, которым нужно было побеждать.

В начале второго тайма «Краснодар» обозначил, что собирается взять игру под полный контроль. На 49-й минуте Батчи вывел на ударную позицию Кобнана, но нападающий из убойной позиции вновь не сумел попасть в створ. Ну а спустя несколько минут ошибку допустил Литвинов — молодой защитник зачем-то пошел прямой ногой в подкат под Зделара вдали от штрафной. К счастью, обошлось без травмы, и судья Левников сперва показал игроку «Краснодара» желтую карточку. Однако после просмотра видеоповтора изменил решение — прямая красная.

Вячеслав Литвинов грубо сыграл на сопернике.
Фото Скриншот из трансляции

Владимир Ивич отреагировал тройной заменой — место в центре обороны занял крайний защитник Петров, опорную зону укрепил Баньяц, а атаку должен был освежить холанноподобный Кокшаров. Но, естественно, оказавшись в меньшинстве, ни о какой инициативе речи «быки» вести больше не могли. Казалось, в таких условиях должен добавлять ЦСКА, но армейцы так и оставались аморфными у чужой штрафной. Да, на 61-й минуте Антон Заболотный опасно бил после подачи Медины с углового, а на 74-й выстрелил Чалов (в обоих случаях здорово сыграл Агкацев).

Проблема в том, что поставить создание опасных моментов на поток у гостей никак не получалось. При этом шанс победить был: Дивеев мощно приложился со штрафного под перекладину — «Краснодар» снова спас Агкацев, потащивший удар в эффектном прыжке.

0:0 стали логичным итогом матча. «Краснодар» показал характер и умение терпеть (особенно порадовал уверенностью дебютант Арутюнян), хоть и не был ярок у чужих ворот. А вот ЦСКА обязан был играть более остро, особенно в большинстве.

Теперь все в руках «Спартака»: в случае победы над «Пари НН» команда Гильермо Абаскаля подвинет армейцев со второго места. В этом случае даже три очка в матче с «Ростовом» в последнем туре не гарантирует ЦСКА серебряные медали.

Ждем развязку сезона, а также заключительную серию в противостоянии «Краснодара» и ЦСКА — в суперфинале Кубка России.

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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