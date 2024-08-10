Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:15

Дивеев — главный бомбардир у Николича, но даже он не спас ЦСКА. У «Краснодара» — первая победа в РПЛ!

«Краснодар» дома обыграл ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
10 августа. «Краснодар» обыграл ЦСКА (2:1). Виллиан Роша и Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен
Армейцы отстают от «Зенита» на пять очков, «быки» — на шесть.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
ЦСКА

Не такая уж частая ситуация — 4-й тур, а команды уже пересекались, причем на этом же стадионе. Спасибо Кубку России — «Краснодар» и ЦСКА там встретились 10 дней назад, и «быки» оказались сильнее. Теперь Марко Николич приехал возвращать долги, чтобы приблизиться к «Зениту». Но вместо реванша его команда нарвалась на новые неприятности.

«Краснодар» подошел к матчу с серьезными изменениями в составе: Смолов не восстановился от повреждения, а Кордоба травмировался в Воронеже и, по словам Мурада Мусаева, пропустит около двух недель.

Мурад Мусаев (&laquo;Краснодар&raquo;) и&nbsp;Марко Николич (ЦСКА). «Краснодар» обыграл ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Черникова, чьи позиции казались незыблемыми еще в прошлом сезоне, тоже не оказалось в старте. Он уступил место на поле Кевину Ленини — автору победного мяча в кубковой встрече с армейцами. «Это конкуренция, — пояснил Мусаев. — Ленини провел очень хороший матч с ЦСКА, забил гол, а Черников получил время в матче с «Факелом». Мы проанализировали и приняли решение в пользу Ленини».

Николич тоже применил ротацию — вместо Келлвена вышел Гайич, вместе Файзуллаева — Жемалетдинов.

Но, как оказалось, на этом проблемы тренеров не закончились.

Уже на 16-й минуте Кайо трагически разбавил нудноватое начало матча — неудачно приземлился на газон после борьбы со Зделаром и травмировал колено. Характер повреждения пока неизвестен — но есть повод для тревоги: у Кайо уже были проблемы с «крестами».

Более скандальной (и страшнее) вышла травма Виллиана Роши, который наткнулся на открытые шипы Сперцяна. Армянский полузащитник бутсой проткнул голень бразильца — выглядело жутковато, Роша с окровавленным щитком и гематомой игру продолжить не смог. Удивительно, но Эдуард за этот фол не получил даже желтой карточки — хотя за похожее нарушение в прошлом сезоне на Зиньковском был удален и дисквалифицирован на две игры.

Дезориентированный кровавой паузой ЦСКА через несколько минут пропустил — Мозес и Батчи организовали красивый гол. Жоау бил из штрафной, мощно и хитро — Акинфеев оказался бессилен.

Так прямо перед перерывом ЦСКА упал в нокдаун. А через две минуты после начала второго тайма едва не улетел в нокаут: пробей Сперцян на пару сантиметров ниже, и мяч отскочил бы от перекладины не в линию, а прямо в сетку.

Избежав максимальных неприятностей, армейцы начали приходить в себя. Поначалу безуспешно, но на 68-й минуте защитник (!) Игорь Дивеев сравнял счет. Разумеется, никакого сольного прохода или яркого финта не выдал — не его функционал, — просто оказался в нужном месте в нужно время, подхватив отскок.

Этот гол стал для Дивеева уже четвертым в четырех матчах сезона — он с отрывом лучший бомбардир ЦСКА и второй во всем чемпионате. Конечно, после Глушенкова.

Но «Краснодар» не посыпался. Наоборот, хозяева тут же собрались, устроили навал и на 90+1-й минуте классно разыграли угловой: Сперцян навесил точно на Тормену, который не оставил шансов Акинфееву.

В оставшиеся семь добавленных минут армейцы пытались отыграться, но сил уже не осталось. «Краснодар» спокойно погасил всю опасность, дождался свистка и отправился в раздевалку — праздновать первую победу в РПЛ в этом сезоне.

А вот Марко Николичу будет о чем подумать — «Краснодар» ему пока не дается, место в топ-3 ускользнуло. Провалы в концовках, которые преследовали команду в прошлом сезоне, вернулись. А в следующем туре играть с «Локомотивом», который точно добавит новых проблем.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Витор Тормена
Жуан Батчи
Обсудить
Читайте также
Румынка получила жуткую травму на олимпийском турнире по вольной борьбе в Париже
Сборная Китая с российским тренером впервые в истории выиграла золото в художественной гимнастике
Обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера
«Я родилась женщиной, я жила как женщина!». Боксерша с проваленным гендер-тестом выиграла Олимпиаду-2024 и выступила с громким заявлением
На 72-м году жизни умер заслуженный артист РФ Александр Яськов
Кенийский марафонец Кипчоге впервые в карьере остался без медали Олимпиады
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Лапочкин назвал две ошибки бригады арбитра Москалева в матче «Краснодар» — ЦСКА
«Краснодар» — ЦСКА: видео голов матча 4-го тура РПЛ
«Краснодар» обыграл ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Краснодар» обыграл ЦСКА и одержал первую победу в РПЛ
Камоцци верит в победу «Спартака» над «Ахматом»
Гладилин считает, что летом «Спартаку» больше не нужно усиление
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нужно было вручать два приза игроку матча». Тренеры «Зенита» и «Динамо» — о центральной встрече тура