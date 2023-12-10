«Краснодар» дожал ЦСКА! «Быки» повторили великий гол «Ливерпуля»

Черно-зеленые вырвали три очка на последних минутах.

Ключевой матч

Кто бы мог подумать перед стартом сезона, что матч «Краснодар» — ЦСКА определит имя зимнего чемпиона премьер-лиги. Хотя как раз подумать и можно было, только предполагаемым претендентом на промежуточное золото вы бы наверняка назвали армейцев. А что? Логично: красно-синие солидно провели прошлый сезон, выиграли серебро РПЛ с Кубком, и летом многие видели в них основного конкурента «Зенита».

Но нет. ЦСКА по итогам тура не имел возможности даже подняться в топ-3, а «Краснодар» был нацелен на пик таблицы. Для этого, правда, черно-зеленым требовалась только победа над командой, которая в первом круге первой обыграла их в чемпионате. Но кубанцы едва ли боялись гостей из столицы. Нет сомнений, что «Краснодар» уже окреп ментально и привык к собственному лидерству. «Быки» явно сделали верные выводы после катастрофы в Екатеринбурге.

Сюрпризы Ивича

Болельщики «Краснодара» тоже осознают всю значимость момента и видят, что их любимая команда может в этом сезоне завоевать первый трофей в своей истории. На заключительном матче года фанаты черно-зеленых не только заполнили стадион, но и развернули красочный баннер с цитатой из песни группы «Браво». А это крупное событие для всего российского футбола, ведь, будем честны, в 2023 году на аренах РПЛ перформансов было мало.

Разумеется, к финальной битве года подготовился и Владимир Ивич. Если в октябрьской встрече с ЦСКА серб сделал из Олусегуна левого защитника, то сейчас преподнес сюрприз покрупнее: «Краснодар» переключился на чистую схему с тремя центральными защитниками и предоставил Батчи с Волковым по целой бровке. Но это не все. Кордоба продолжал отбывать дисквалификацию, Кокшаров невнятно провел игру с «Оренбургом», поэтому в основе не оказалось чистой «девятки» — номинально впереди играли Мозес Кобнан и Олусегун, но в реальности на острие появлялись и другие футболисты.

Безголевой тайм

Владимир Федотов, как известно, верен расстановке 3-4-3, поэтому от него чего-то подобного было трудно ожидать. Состав армейцев ничем не отличался от основы на снежную игру с «Ростовом» — отмечаем, что второй тур подряд с первых минут вышел 19-летний центральный защитник Лукин, которому тренерский штаб всю осень не доверял.

Привычные лица появились в нападении ЦСКА, и уже на первых минутах Чалов с Файзуллаевым оказались в центре внимания, но их удары ликвидировали — сначала Сафонов, а затем Арутюнян. Красно-синие вообще стартовали бодрее и довольно продолжительное время не позволяли «Краснодару» продраться к штрафной Акинфеева. Да, в середине первого тайма неплохо били Батчи и Олусегун, но называть это серьезной угрозой было бы наивно.

Кубанцы проснулись только к исходу получаса, когда хорошо по мячу приложился Ахметов, однако продолжения не последовало. По игре ЦСКА был лучше в первом тайме, но, пожалуй, на гол не наработал, и ничья 0:0 к перерыву была справедлива.

Сумасшедшая развязка

Но что произошло во втором тайме? Игра перевернулась! «Краснодар» заметно прибавил, и уже хозяева прижали красно-синих к своей штрафной. Хотя, опять же, как и в случае с ЦСКА, преимущество чувствовалось, но не выливалось во что-то острое. Полумоментов хватало, однако вряд ли Акинфеев их пугался.

Но надолго «Краснодар» не хватило, и с середины второго тайма уже начался отрезок ЦСКА: могли забить Келлвен, Чалов, Гайич, Файзуллаев, но каждому из них чего-то не хватало. Во многих эпизодах блестяще играл Сафонов, который однажды даже получил болезненный удар по голове.

Игра получилась невероятно нервной и интересной, но ей явно не хватало голов. А в идеале — эпичной развязки. И зрители ждали не зря.

На 90-й минуте «Краснодар» получил право на очередной угловой. И пока ЦСКА готовился к подаче, пропустил: Сперцян нашел свободного Кривцова в штрафной, моментально адресовал ему мяч, и Никита неотразимо пробил в ближний угол. Этот удар — калька знаменитого гола форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов-2018/19, когда Трент Александр-Арнолд тоже проявил хитрость и неординарное мышление. Здесь отдельных аплодисментов заслуживают действия Сперцяна, но и Кривцов должен был сделать все как надо. От радости автор гола даже побежал на трибуну отмечать успех с близкими.

ЦСКА, конечно, был обескуражен такой развязкой, а кубанская арена потонула в эйфории и ликованием встретила финальный свисток. Если «Краснодар» все-таки станет чемпионом, то эта эмоциональнейшая победа будет стоять особняком в золотом сезоне. Но пока она приносит кубанцам зимнее лидерство. Что тоже хорошо.