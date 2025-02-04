Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:15

Победный гол Кордобы в меньшинстве, потасовка, Тормена чуть не сломал ногу Бокову. «Краснодар» обыграл «Динамо»

«Краснодар» обыграл «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
«Краснодар» обыграл «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ (1:0) 4 февраля.
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен
После поражения от «Спартака» (2:3) «быки» оказались сильнее бело-голубых — 1:0.
Товарищеские матчи. Клубы. .
04 февр, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Краснодар
1:0
Динамо

На Winline Зимнем кубке РПЛ в Эмиратах «Краснодар» в первом матче уступил «Спартаку» (2:3), «Динамо» же встречей с «быками» только начинало групповой этап. Обе команды пока не так резвы на трансферном рынке, как конкуренты по борьбе за медали в РПЛ «Зенит» и «Спартак», новичков у южан и бело-голубых нет.

При этом тренеры выбрали разные стратегии на матч. Мурад Мусаев выставил фактически стартовый состав, разве что Ленини остался в запасе, уступив место Кривцову. Да вместо травмированного Черникова появился Кастаньо.

Марцел Личка же традиционно на втором сборе в товарищеских встречах использует смешанные составы, и ради Зимнего кубка чех не стал ничего менять. А еще ему пришлось обойтись без Чавеса, Лаксальта, Бителло и Артура, которых поберегли, — фактически это весь центр поля. Из лидеров команды в первом тайме вышли Фомин, Карраскаль, Нгамале, после перерыва — Бальбуэна, Фернандес и Тюкавин.

Мурад Мусаев&nbsp;&mdash; Марцел Личка. «Краснодар» в меньшинстве победил «Динамо». Онлайн-трансляция матча

Главную же тревогу у динамовских болельщиков вызывала пара центральных защитников Смелов — Кутицкий, которых привыкли видеть в опорной зоне или на фланге обороны. Как они справятся с Кордобой? Начало, впрочем, осталось за москвичами: Маухуб пробил в штангу, а Кутицкий головой не попал с пары метров. Но ближе к середине тайма уже куда острее играл «Краснодар» — Сперцян ответил своим попаданием в штангу, были близки к цели Са и Кордоба.

А после перерыва «быки» остались в меньшинстве — Тормена грубо наступил шипами на ногу Бокову, что привело к потасовке, в которой участвовал даже Личка. Очевидная красная карточка бразильцу и счастье для молодого динамовца, что обошлось без перелома и он смог продолжить матч.

Но «быков» меньшинство не смутило. Кордоба вновь доказал, что удержать его один в один невероятно сложно. Бальбуэна мощный и опытный защитник, но колумбиец его даже не заметил, убрав в сторону. 1:0.

Бело-голубые создали множество возможностей сравнять счет, однако Гладышева, Окишора, Бокова подвела реализация. А когда Маричаль забил после штрафного, то рефери Иванов зафиксировал небольшой офсайд.

«Быки» победили, но делать глубокие выводы о состоянии команд пока рано. Даже физическая форма у соперников прилично отличается. Если Кривцов в прямом эфире отмечал, что по сравнению с первым матчем против «Спартака» состояние стало гораздо лучше, то Скопинцев, наоборот, подчеркнул, что он с партнерами находится под жесткими нагрузками.

Теперь в группе у «Краснодара» и «Спартака» по одной победе, при этом красно-белые сыграют с «Динамо» 7 февраля.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Читайте также
Роналду заявил, что он лучший футболист в истории
Глава УФАС по Карелии Артур Пряхин покончил с собой
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
Глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер после взрыва в московском ЖК
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Зенит» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча
«Они мерзкие, черти». Лунев приложил игроков «Краснодара» за стычку после дикого фола Тормены
«Ахмат» победил «Графичар Белград» в товарищеском матче
Источник: «Спартак» интересуется гвинейцем Сума
Комитет по этике РФС оштрафовал Дзюбу за ноябрьское интервью
«Зенит» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя