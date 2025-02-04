Победный гол Кордобы в меньшинстве, потасовка, Тормена чуть не сломал ногу Бокову. «Краснодар» обыграл «Динамо»

После поражения от «Спартака» (2:3) «быки» оказались сильнее бело-голубых — 1:0.

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04 февр, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

На Winline Зимнем кубке РПЛ в Эмиратах «Краснодар» в первом матче уступил «Спартаку» (2:3), «Динамо» же встречей с «быками» только начинало групповой этап. Обе команды пока не так резвы на трансферном рынке, как конкуренты по борьбе за медали в РПЛ «Зенит» и «Спартак», новичков у южан и бело-голубых нет.

При этом тренеры выбрали разные стратегии на матч. Мурад Мусаев выставил фактически стартовый состав, разве что Ленини остался в запасе, уступив место Кривцову. Да вместо травмированного Черникова появился Кастаньо.

Марцел Личка же традиционно на втором сборе в товарищеских встречах использует смешанные составы, и ради Зимнего кубка чех не стал ничего менять. А еще ему пришлось обойтись без Чавеса, Лаксальта, Бителло и Артура, которых поберегли, — фактически это весь центр поля. Из лидеров команды в первом тайме вышли Фомин, Карраскаль, Нгамале, после перерыва — Бальбуэна, Фернандес и Тюкавин.

Главную же тревогу у динамовских болельщиков вызывала пара центральных защитников Смелов — Кутицкий, которых привыкли видеть в опорной зоне или на фланге обороны. Как они справятся с Кордобой? Начало, впрочем, осталось за москвичами: Маухуб пробил в штангу, а Кутицкий головой не попал с пары метров. Но ближе к середине тайма уже куда острее играл «Краснодар» — Сперцян ответил своим попаданием в штангу, были близки к цели Са и Кордоба.

А после перерыва «быки» остались в меньшинстве — Тормена грубо наступил шипами на ногу Бокову, что привело к потасовке, в которой участвовал даже Личка. Очевидная красная карточка бразильцу и счастье для молодого динамовца, что обошлось без перелома и он смог продолжить матч.

Но «быков» меньшинство не смутило. Кордоба вновь доказал, что удержать его один в один невероятно сложно. Бальбуэна мощный и опытный защитник, но колумбиец его даже не заметил, убрав в сторону. 1:0.

Бело-голубые создали множество возможностей сравнять счет, однако Гладышева, Окишора, Бокова подвела реализация. А когда Маричаль забил после штрафного, то рефери Иванов зафиксировал небольшой офсайд.

«Быки» победили, но делать глубокие выводы о состоянии команд пока рано. Даже физическая форма у соперников прилично отличается. Если Кривцов в прямом эфире отмечал, что по сравнению с первым матчем против «Спартака» состояние стало гораздо лучше, то Скопинцев, наоборот, подчеркнул, что он с партнерами находится под жесткими нагрузками.

Теперь в группе у «Краснодара» и «Спартака» по одной победе, при этом красно-белые сыграют с «Динамо» 7 февраля.