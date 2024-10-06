Кордоба разбушевался! «Краснодар» разгромил «Химки» и сохранил лидерство

«Быки» продлили победную серию.

Одна команда — лидер чемпионата с нулем в графе «Поражения», который в прошлом туре переиграл еще недавно казавшийся совершенным «Зенит». Вторая не побеждала в чемпионате два месяца и увязла в зоне стыков. Последнее — точно не сюрприз. Там же полный набор не способствующих стабильности факторов. Начиная с необъяснимой смены тренера после возвращения в РПЛ на не работавшего прежде в высших дивизионах Франка Артигу (при всем уважении к его достижениям в академии «Барселоны» и в системе столичной «Родины») и заканчивая набором фактически новой команды.

Старая — еще под началом Андрея Талалаева — имела прямое отношение к тектоническим сдвигам в краснодарском клубе. Не причина, конечно, а последняя капля, которая после победы красно-черных над «быками» в Кубке России переполнила чашу терпения Сергея Галицкого и привела к увольнению Владимира Ивича. Признаться, тот ход вызвал гораздо меньше понимания, чем любое кадровое решение в непредсказуемых «Химках». А самоубийство — чуть ли не самая мягкая оценка той поры. Только Галицкий, возвращая на тренерский пост Мурада Мусаева, играл вдолгую и получил к осени совсем новую версию команды.

Если попытаться выбрать одно слово для ее характеристики — сбалансированная. Возможно, звучит немного банально, но суть отражает полностью. Эти «быки» могут быть разными. Перегрызать соперника прессингом, когда надо — терпеть. Но они стремятся неизменно диктовать свою волю, даже если вместо изящной комбинационной отмычки в руках Сперцяна дверь к победе открывается при помощи банального лома. Хотя «банально» — точно не тот эпитет, который характеризует способ взлома обороны «Химок». Можно ведь — без каких-либо оговорок — восхищаться движением Петрова, который ушел от своего оппонента на фланге, его геометрически выверенной подачей и 50-м краснодарским голом нашедшего брешь между двумя защитниками Кордобы.

А когда ты ведешь в счете и заставляешь соперника раскрываться, черно-зеленые чувствуют себя словно рыба в воде. Особенно быстроногий Батчи, которого на второй в матче гол вывел тонкий пас шведкой от Кордобы. При этом легко и просто не было. Пришлось и в обороне пахать, иногда полагаясь на Агкацева, как в случае со штрафным Бакаева. Или на удачу, как в эпизоде с едва не дотянувшимся в падении до мяча в районе площади ворот Заболотным.

Но перетерпели, а потом зубами вцепились в свой шанс, как Кастаньо, чей отбор трансформировался в голевую передачу на поймавшего кураж и забившего из-за штрафной Кордобу. Джикия, для которого это был первый матч в РПЛ в форме «Химок», появился на поле уже в безнадежной для подмосковной команды ситуации. Которая еще и усугубилась после третьего в карьере и первого в России гола Кастаньо. Настоящий колумбийский вечер!

«Краснодар» мощно и ярко ответил победившим ранее «Зениту» и «Локомотиву», сохранив за собой первую строчку. А еще бонусом установил клубный рекорд, впервые выиграв восемь подряд матчей чемпионата. И явно не собирается этим ограничиваться. После двухнедельной паузы в чемпионате «Краснодар» ждет встреча со «Спартаком», и это будет интересно.