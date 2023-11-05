«Краснодар» вернулся на первое место! А Писарский наконец забил за «Крылья» в РПЛ

Самарцы больше не в чемпионской гонке.

Несколько туров назад матч «Краснодара» и «Крыльев Советов» был бы почти чемпионским, но теперь в гонке только «быки». Команде Ивича нужна была победа, чтобы вернуться на первое место, забранное «Зенитом» в этом туре, — и она ее добыла.

Учитывая, что в кубковой встрече со «Спартаком» Ивич использовал преимущественно резервистов (игроки основы вроде Сперцяна или Черникова не провели полный матч), сюрпризов в составе почти не было. Кроме двух — Ахметов, кажется, начал прорываться в основу, а Волков внезапно уступил место Петрову. В остальном «Краснодар» был привычен.

Это же уместно и для «Крыльев». Пока самарцы ждут восстановления травмированных (с кем-то счет идет уже на месяцы), состав у них почти не меняется, но приятные новости для болельщиков тоже появились — в заявку вернулся Ломаев. Конечно, в воротах остался Овсянников, но Ивана в Самаре точно ждут. А еще почти спустя месяц в строю Костанца — тоже большой подарок для «Крыльев».

Как и ожидалось, матч двух команд из топ-3 не пестрил моментами. Являясь фаворитом, «Краснодар» больше давил и чаще бил, но гости действовали собранно — практически все удары они блокировали. А вот в ответ почти ничего не предлагали — пробить в створ удалось всего однажды.

Впрочем, в плотнейшей борьбе двух лидеров РПЛ нашлось в первом тайме место и для гола. Главный голеадор «быков» Джон Кордоба забил седьмой мяч в этом сезоне, и сделал это максимально хладнокровно — сначала пробил Овсянникову «в домик», срезая угол, и пока тот думал, что с этим делать (а защита «Крыльев» судорожно пыталась прикрыть пустые ворота), колумбиец закончил дело. По сути, это стало единственной вспышкой до перерыва.

Второй тайм оказался лучше — «Краснодар» вновь был активнее, хотя, кажется, перекачался мотивацией в перерыве — удары стали резвее и точнее. «Крылья» перестали успевать — оставалось надеяться только на Овсянникова, и он почти не подводил. В атаке же самарцы стали играть еще хуже, полностью отдав инициативу хозяевам.

Это сказалось. На 73-й минуте Олусегун, сменивший Ахметова, технично открылся под навес от Батчи — и поймал Овсянникова на противоходе, удвоив преимущество «Краснодара». Учитывая игру хозяев и гостей, 2:0 на табло было настолько справедливым счетом, что вряд ли бы даже кто-то из самарцев с этим поспорил. Но внезапно вмешался Писарский!

Гол «Крыльев» вообще не назревал, однако когда-то бывший звездой «Оренбурга» Сычевой-Писарский в этом и не нуждался. Он просто получил передачу от Рассказова и прошил Сафонова. Кстати, для Владимира это первый гол в РПЛ в составе «Крыльев», хотя играет за волжан он уже почти год.

Больше в матче ничего не случилось. Честно говоря, по такой игре и три мяча — перебор, но чудеса случаются.

«Краснодар» продолжает борьбу с «Зенитом», вернувшись на первую строчку, которую по итогам тура мог потерять. А значит, в РПЛ остается интрига. Ждем очную встречу двух главных претендентов на золото через неделю. «Крылья» же после поражения наверняка покинут топ-3.