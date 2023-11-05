Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:40

«Краснодар» вернулся на первое место! А Писарский наконец забил за «Крылья» в РПЛ

«Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба стал автором первого гола в матче с «Крыльями Советов» (2:1) 5 ноября 2023-го.
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен
Самарцы больше не в чемпионской гонке.

Несколько туров назад матч «Краснодара» и «Крыльев Советов» был бы почти чемпионским, но теперь в гонке только «быки». Команде Ивича нужна была победа, чтобы вернуться на первое место, забранное «Зенитом» в этом туре, — и она ее добыла.

Учитывая, что в кубковой встрече со «Спартаком» Ивич использовал преимущественно резервистов (игроки основы вроде Сперцяна или Черникова не провели полный матч), сюрпризов в составе почти не было. Кроме двух — Ахметов, кажется, начал прорываться в основу, а Волков внезапно уступил место Петрову. В остальном «Краснодар» был привычен.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Крылья Советов

Это же уместно и для «Крыльев». Пока самарцы ждут восстановления травмированных (с кем-то счет идет уже на месяцы), состав у них почти не меняется, но приятные новости для болельщиков тоже появились — в заявку вернулся Ломаев. Конечно, в воротах остался Овсянников, но Ивана в Самаре точно ждут. А еще почти спустя месяц в строю Костанца — тоже большой подарок для «Крыльев».

Как и ожидалось, матч двух команд из топ-3 не пестрил моментами. Являясь фаворитом, «Краснодар» больше давил и чаще бил, но гости действовали собранно — практически все удары они блокировали. А вот в ответ почти ничего не предлагали — пробить в створ удалось всего однажды.

Впрочем, в плотнейшей борьбе двух лидеров РПЛ нашлось в первом тайме место и для гола. Главный голеадор «быков» Джон Кордоба забил седьмой мяч в этом сезоне, и сделал это максимально хладнокровно — сначала пробил Овсянникову «в домик», срезая угол, и пока тот думал, что с этим делать (а защита «Крыльев» судорожно пыталась прикрыть пустые ворота), колумбиец закончил дело. По сути, это стало единственной вспышкой до перерыва.

Второй тайм оказался лучше — «Краснодар» вновь был активнее, хотя, кажется, перекачался мотивацией в перерыве — удары стали резвее и точнее. «Крылья» перестали успевать — оставалось надеяться только на Овсянникова, и он почти не подводил. В атаке же самарцы стали играть еще хуже, полностью отдав инициативу хозяевам.

Это сказалось. На 73-й минуте Олусегун, сменивший Ахметова, технично открылся под навес от Батчи — и поймал Овсянникова на противоходе, удвоив преимущество «Краснодара». Учитывая игру хозяев и гостей, 2:0 на табло было настолько справедливым счетом, что вряд ли бы даже кто-то из самарцев с этим поспорил. Но внезапно вмешался Писарский!

Гол «Крыльев» вообще не назревал, однако когда-то бывший звездой «Оренбурга» Сычевой-Писарский в этом и не нуждался. Он просто получил передачу от Рассказова и прошил Сафонова. Кстати, для Владимира это первый гол в РПЛ в составе «Крыльев», хотя играет за волжан он уже почти год.

Больше в матче ничего не случилось. Честно говоря, по такой игре и три мяча — перебор, но чудеса случаются.

«Краснодар» продолжает борьбу с «Зенитом», вернувшись на первую строчку, которую по итогам тура мог потерять. А значит, в РПЛ остается интрига. Ждем очную встречу двух главных претендентов на золото через неделю. «Крылья» же после поражения наверняка покинут топ-3.

ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
3
Обсудить
Читайте также
«Хочется уже землицы русской в руку взять...» Наш богатырь Сергей Павлович: бой за титул UFC, Нганну, болтун Аспиналл
Тренер Хавьер Мендес рассказал, когда Хабиб может вернуться в ММА
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
Боков: «Краснодар» продержится лидером до зимнего перерыва»
ЦСКА — «Пари НН»: видео голов матча
ЦСКА — «Пари НН»: Александров вывел нижегородцев вперед
ЦСКА проигрывает «Пари НН»: команды забили три гола за 7 минут. Онлайн-трансляция матча
ЦСКА — «Пари НН»: Чалов быстро сравнял счет
ЦСКА — «Пари НН»: защитник гостей Стоцкий открыл счет в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболев vs Дзюба: кто лучше реализует шансы и больше влияет на команду?