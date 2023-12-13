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Сегодня, 18:30

Галицкий и смена ориентации. Почему тренера «Краснодара» могут убрать даже с первого места

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
Сергей Галицкий, Владимир Ивич.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен
Дмитрий Егоров — о «быках», которые впервые зимуют на первой строчке.

«Сергей Галицкий недоволен Владимиром Ивичем. Главный тренер «Краснодара» может быть отправлен в отставку, несмотря на первое место в таблице РПЛ», — примерно такие новости нет-нет да проскакивают в Telegram-каналах не самых последних инсайдеров. И как бы парадоксально такие идеи ни звучали — прислушаться к ним стоит.

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Тем более доводы бьют в лоб: прагматичный, осторожный, построенный на надежных алгоритмах футбол Ивича нарушает философию «Краснодара» и Галицкого. Нет больше акцента на владение и свободу, на атаку и сложносочиненные комбинации. Нет больше Широковых, Мамаевых, Измайловых и Маурисио с их красотой и изюминкой.

Логики слухам добавляет прошлое, где Галицкий убеждал, что стиль и качество футбола для «Краснодара» важнее места в таблице и даже трофеев. Мол, большой клуб определяют язык и почерк, тогда как пустышка может быстро дотянуться до звезд, зажечь, сгореть и тут же бесславно исчезнуть. А исчезать Галицкий не собирается. «Краснодар» для него не бизнес-проект и не игрушка.

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В таком случае президент клуба становится цензором, который вполне может убрать из программы кассовый и успешный спектакль, потому что приемы режиссера не соответствуют идеям владельца. Зачем и так успешному человеку нужен этот дополнительный кусочек славы за произведение искусства, которое ему чуждо? Повторимся: для Галицкого «Краснодар» не коммерция, а жизнь.

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И, конечно, в этой жизни ты можешь задаваться вопросом: а почему по показателю зрелищности матчей моего клуба нет даже в десятке? Почему в последних двух играх забиваем только со стандартов? Почему раньше мы красиво вскрывали центр, а сейчас подаем с флангов? Почему раньше команда неслась вперед, а сейчас, даже атакуя, думает об обороне? Хороши ли мы в новом облике?

Ответ на все эти вопросы и сомнения также простой. Потому что раньше любовь публики даже в «Краснодаре» надо было отвоевывать не только у «Кубани», но и у московских и питерских клубов. Потому что раньше было идеалистическое восприятие футбола и людей. Потому что раньше что-то кому-то надо было доказывать.

Фото ФК «Краснодар»

Но доказывать уже нечего. Сейчас у «Краснодара» самый красивый стадион в стране в том числе и потому, что при действующей карте болельщика, запрете на мат и отмене семечек он единственный собирает аншлаги — под 35 000 на иных матчах. Сейчас у «Краснодара» воспитанники, которые стоят от 15 миллионов евро и которыми интересуются топ-клубы мира. Сейчас у «Краснодара» уважение СМИ и заслуженный статус гранда.

«Краснодар» Галицкого давно заслужил признание и дал людям все, кроме одного — чемпионства. И можно сколько угодно говорить о стиле, но тот самый Ивич, может, и подсознательно, но был приглашен именно для сухой победы. А для чего еще вы берете тренера, который за пять лет работы главным взял пять титулов и отнюдь не провалился в Англии. Достижения, прагматичность, интеллигентность, ментальная близость России — это намеренный и неуклонный путь к золоту.

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И пусть кто-то назовет это сменой футбольной ориентации Галицкого, пусть кто-то обвинит клуб в подтасовке ценностей и переобувании, но полные трибуны, место в таблице и публикации в прессе покажут, что кучка хейтеров недостойна внимания, тогда как Краснодар заслуживает золота, а Россия — нового футбольного чемпиона, которого раньше не было.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Сергей Галицкий
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