Яркий камбэк «Краснодара»: Кобнан за четыре минуты вырвал победу над «Пари НН»!

А Сперцян исправился за чудовищный обрез в первом тайме.

«Краснодар» принимал «Пари НН» в роскошном настроении — команда одержала две победы подряд, в обеих встречах забив решающие мячи на последних минутах. Валидольную традицию продолжили и в этом матче — вновь с успешным исходом.

После матча с ЦСКА Мурад Мусаев сделал два глобальных изменения в составе: во-первых, исчез Кайо — по очевидным причинам. Защитник получил травму в начале встречи с армейцами — так страшно подвернул ногу, что казалось: «крестов» не избежать. К счастью, все обошлось, но против «Нижнего» его подменил Тормена.

Во-вторых, вернулся Джон Кордоба. В последнее время «Краснодару» явно не хватало форварда, приходилось выкручиваться благодаря непрофильным «девяткам». Теперь, к счастью для Мусаева, эта проблема решилась.

Что касается «Пари НН», то там решили победный состав не менять — почти все участники матча против «Химок» (1:0) оказались на поле. Исключением стал только полузащитник Кирилл Боженов — его заменил Матео Стаматов.

И заменил явно не зря — именно болгарин стал тем, кто разбавил остротой в общем-то серый первый тайм. На 36-й минуте полузащитник «быков» Сперцян грубо ошибся, совершив срезку. И подкараулил его как раз Стаматов, после чего реактивно разогнал атаку и отдал голевую передачу на Боселли — тот причудливым ударом закончил дело. Агкацев успел только погладить мяч. И проводить его в сетку.

Сперцян явно ощутил вину и стал играть гораздо активнее, но ни в первом тайме, ни в начале второго это никак не помогло хозяевам. Вместо моментов один за другим возникали жесткие стыки — однажды даже досталось арбитру встречи Чистякову. Причем получилось максимально странно — рефери случайно со спины толкнул игрок «Пари НН», судья приземлился на колени, но умудрился разбить затылок. Каким образом, если никакого контакта не было — загадка, но кровь у Чистякова шла еще некоторое время.

Кое-как игра оживилась только после замен Мурада Мусаева. К моменту, когда тренер «Краснодара» начал освежать состав, прошел уже час — а оборону «Пари НН» вскрыть никак не получалось. Но вряд ли краснодарские болельщики нервничали — два матча подряд «быки» на характере отыгрывались в концовках, так что вера в своеобразный «мусаев-тайм» присутствовала.

И не зря! Появившийся на 69-й минуте Мозес (отдувался за Кордобу, пока тот лечился) стал настоящим джокером: уже на 76-й минуте вингер удачно выпрыгнул на угловом (одном из бесчисленных в этой встрече) и прошил Медведева. Сперцян, делавший подачу, выдохнул. Вину он искупил.

А уже через четыре минуты тот же Мозес удачно сориентировался в штрафной, поймав отскок от Кордобы — и вывел «Краснодар» вперед. Тут уже он не стерпел и отправился на трибуны праздновать успех — а вместе с ним и вся команда.

Учитывая, как развивалась игра после гола «Пари НН» (для понимания, к финальному свистку счет ударов стал 18:2 в пользу хозяев), шансов сравнять у команды Илича не было никаких. Чуда не произошло — «Краснодар» додавил, победив в третий раз подряд во всех турнирах. И в третий раз подряд вырвав победу на последних минутах.

Кажется, у «быков» появляется стальной характер. Которого так не хватало.