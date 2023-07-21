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«Краснодар» пока со Сперцяном и с Шапи. Но без качественных трансферов «быкам» будет сложно

Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»
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Перспективы краснодарцев в новом сезоне вызывают вопросы.

Травмированные вернулись

Строго говоря, настоящий «Краснодар» Владимира Ивича мы еще не видели. Как минимум потому, что сербскому специалисту требовалось время, чтобы в серьезном деле понять возможности своих футболистов, а также погрузиться в российский чемпионат. И, надо признать, получилось весьма достойно. Как в первенстве, где принявший «быков» на восьмой строчке Ивич поднял команду на две позиции вверх, так и в Кубке России, где черно-зеленые остановились в шаге от трофея, проиграв ЦСКА лишь в серии пенальти.

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А для полноты картины не хватило идеальных условий. В футболе они в принципе редкость, но чтобы разом навалилось столько кадровых проблем — припомнить сложно. Так что Ивичу порой приходилось собирать состав на очередной матч из того, что оставалось под рукой. Заставляя Петрова вспоминать молодость и роль опорного хавбека, отправляя на фланги профильных центральных защитников и экспериментируя с сочетаниями в атакующей тройке и опорной зоне.

Самыми большими проблемами «быков» весной стали потери трех исполнителей. Самого яркого из зимних новичков Кади Боржеса, получившего сотрясение мозга Черникова, который новый сезон будет вынужден начать в защитной маске, и Кривцова. Последний с его семью весенними голами — одно из откровений предыдущего турнира. Да, большие перспективы у Кривцова проглядывались давно, но только при Ивиче стал виден истинный потенциал полузащитника.

Никита Кривцов.
Фото ФК «Краснодар»

И это в принципе характерная черта большинства иностранных специалистов. Их свежий и незашоренный взгляд позволяет принимать смелые решения, невзирая на статус игрока и его возраст. Дозрел до основы 18-летний Арутюнян — и вот уже дебютант сборной Армении демонстрирует не по годам зрелый футбол в центре обороны. Его ровесник Кокшаров забивает в южном дерби «Ростову», Волков прогрессирует от матча к матчу, а в воротах все чаще появляется Агкацев, что при наличии Сафонова прежде казалось немыслимым.

Все вышесказанное — конечно, здорово. Это показывает навыки тренерского штаба. Умение принимать нестандартные решения, не теряться в критических ситуациях, а также развивать игроков. Тем не менее в сравнении с прошлым сезоном с точки зрения кадров ситуация не сильно изменилась. Если, конечно, не считать восстановления всех травмированных. Пока другие активно работают на трансферном рынке, «Краснодар» ощутимых результатов на данный момент не добился.

Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»

Открытые вопросы

Обойма даже сократилась, ведь ушли Рамирес, Ионов, Литвинов, Исаенко. А единственный на данный момент новичок — экс-оренбуржец Эктов, что отчасти снимает проблемы с выбором на флангах обороны. К тому же Петрова в силу его универсализма можно выпускать и слева.

Только пока говорить о серьезном усилении не приходится, хотя критические позиции давно и хорошо известны. Усиление опорной зоны — бесконечный сериал. Да и центральный защитник точно нужен. Особенно при наличии интереса к Алонсо, агент которого, правда, возможность перехода в «Сантос» или в другой бразильский клуб отрицает.

Эдуард Сперцян. Потеря Сперцяна для сборной России неслучайна. Армения делает так много лет

Впрочем, даже при сохранении парагвайца есть дефицит игроков данного амплуа, а договориться о трансферах долго не получалось. Серб Эракович отправляется в «Зенит». Аргентинский «Велес Сарсфилд» отказался отпускать Франсиско Ортегу, и реальным на данный момент видится только переход из «Вероны» Корая Гюнтера за 5 миллионов евро.

Для РПЛ это будет серьезное приобретение.

А потерять наш чемпионат и «Краснодар» рискуют Сперцяна. Полузащитника сборной Армении молва отправляла то в «Аякс», то в «Фиорентину», то в «Интер», однако, по последней информации, его продажа летом маловероятна. Однако «РБ Спорт» утверждает, что Эдуарда все же могут отпустить при наличии достойного предложения из Европы. Так что некоторая неопределенность присутствует, а заменить такого игрока очень сложно.

Магомед-Шапи Сулейманов (слева).
Фото ФК «Краснодар»

Еще один открытый вопрос — будущее вернувшегося из Израиля Сулейманова. Поговаривали, что за год до окончания контракта Шапи может отправиться в «Сабах» к бывшему главному тренеру «быков» Мураду Мусаеву. Однако вингер не просто тренируется с командой, а принимает участие в контрольных матчах. В том числе и в последнем спарринге с «Сочи».

Правда, по последним данным «СЭ», вероятность ухода все же велика. Но найдут ли ему клуб? В каком Сулейманов состоянии и что у футболиста с мотивацией? Вопросов много как по этому конкретному игроку, так и по «Краснодару» в целом. К старту «быки» подходят в статусе команды-загадки, которой кровь из носу нужно усиление. В противном случае потолок возможностей черно-зеленых вряд ли находится выше пятого места.

Магомед-Шапи Сулейманов. Шапи Сулейманов глупо удалился в финале израильского Кубка. Как дела у нашего легионера

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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