Как же мы ошибались, когда не верили в «Краснодар» и «Локо». Пришло время переобуваться

Леонид Волотко — о том, чему учат истории новых лидеров РПЛ.

Зачем уволили Ивича? Ну какой еще Мусаев? Где обещанный атакующий футбол и борьба за чемпионство?

Кажется, настолько турбулентного периода в «Краснодаре» еще не было — и я не представляю, через что за эти полгода прошел Мурад Мусаев. Хейт в соцсетях, недовольство болельщиков, критика в медиа — и так каждую неделю. Да, прилетало и по делу. Но теперь, когда все позади, настало время извиниться и признать: иногда даже самые очевидные, но преждевременные выводы — ошибка, которую лучше избегать.

Мне тоже искренне казалось, что весной клуб совершил полную глупость, которую будут расхлебывать годами. А упущенное золото, потеря лидеров и слабый старт нового сезона будто все подтверждали.

Всего два с половиной месяца назад — во время прошлой встречи с «Зенитом» — за «Краснодар» просто было страшно. Кордоба, Кастаньо и Оласа не вернулись с Кубка Америки; Сафонов, Кади и Волков ушли. А три гола к перерыву (как и итоговые 2:4) с учетом легкости и куража Питера не оставляли аргументов, чтобы зацепиться хоть за какой-то позитив.

Ну и?

Позади треть чемпионата, а о летних раскладах даже неловко вспоминать. «Краснодар» доминирует с «Зенитом» в первом тайме, выдерживает сложные 15 минут в начале второго, а в концовке дожимает и, поведя в счете, не садится, а добивает интригу. Первое место, семь побед подряд, голы Кордобы и Смолова — а не Кассьерры, Глушенкова, Лусиано, Соболева.

И вот «Зенит» уже не главный гегемон и лидер, который взрывает трансферный рынок и коллекционирует разгромы. Он даже не второй. Выше — не только «Краснодар», но и «Локо», хотя в такой прорыв наверняка не верили даже в Черкизово.

Конечно, реплика Владимира Леонченко о том, что «после ухода Глушенкова команда не стала слабее», это опровергает. Но я сильно удивлюсь, если он сказал это не для мотивации раздевалки, а чтобы обозначить реальный расклад сил.

Весной команда отлетела от «Балтики» и «Урала». Михаил Галактионов публично намекал на отставку, а летом остался без ключевых игроков — от того же Глушенкова и Дзюбы до Миранчука и Жемалетдинова. Старт сезона (два пропущенных дома от «Акрона», три — от «Динамо») вроде бы тоже подтверждали — ничего хорошего лучше не ждать. Как минимум потому, что в таком плотном графике перестроиться крайне сложно.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но по итогам 10 туров «Локо» — уверенно в топ-3, и там работает каждое решение: команда бежит, подстраивается под любого соперника и хладнокровно выполняет задачу. Когда нужно — летит вперед, прессингует и ловит «Спартак» на ошибках защитников. Затем садится, отдает мяч и расчехляет контратаку с шедевром Воробьева.

Но главное достижение — абсолютное большинство игроков прогрессируют и меняют свое восприятие. Тот же Батраков — открытие сезона и главная звезда, хотя еще недавно о нем никто не слышал. Самошников — неожиданный герой дерби, раскрывшийся по-новому в роли вингера. Пиняев снова разрывает. А Воробьев с Сулеймановым — пара страйкеров для серьезных задач в большом клубе (а не только на периферии). Справа безальтернативен Ненахов. Про Карпукаса с Бариновым даже не нужно говорить — это давно один из самых надежных центральных блоков во всей лиге.

Галактионову в какой-то степени повезло не оказаться в Черкизово в эпоху прогрессивного менеджмента из Германии. Или лет 10 назад, когда клубом рулила Ольга Смородская, утверждавшая в мае 2024-го: «Локомотив» превращается в середняка — надо искать нового тренера.

Здорово, что времена меняются. А истории «Локо» и «Краснодара» показывают серьезным боссам, меняющим тренеров и клубный офис раз в сезон: иногда нужно просто довериться коучу и игрокам, даже если все расклады против — и получать удовольствие от результата.