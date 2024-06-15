Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

«Краснодар» подписал вратаря, который отказал «Спартаку». Дюпин заменит Сафонова в основе?

«Краснодар» объявил о трансфере вратаря Юрия Дюпина
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Юрий Дюпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
36-летний уроженец Барнаула является одним из лучших голкиперов в чемпионате.

Серебряные призеры сезона-2023/24 в РПЛ оперативно подписали вратаря на замену Матвею Сафонову, который вчера уехал в «ПСЖ». Как ранее сообщал «СЭ», голкипер Юрий Дюпин покинул «Рубин» и перешел в «Краснодар» на правах свободного агента. 36-летний российский футболист подписал с «быками» контракт до 30 июня 2025 года.

При этом ранее появлялась информация, что на Дюпина выходили представители «Спартака», но Юрий все равно выбрал «Краснодар».

Пресс-служба «быков» представила подписание Дюпина в стиле фильма «Терминатор». В видеоролике вратарь в кожаной куртке и в солнцезащитных очках под музыку из картины Джеймса Кэмерона подходит к манекену в форме нового клуба и произносит фразу: «Мне нужна эта одежда», отсылая на персонажа актера Арнольда Шварценеггера.

Дюпинатор — прозвище Дюпина, которое ему дали одноклубники во времена выступления за «СКА-Хабаровск» с 2015 по 2016 год. Безусловно, голкиперу его дали не только из-за созвучности со словом терминатор.

В минувшем сезоне Дюпин сыграл в 29 матчах за «Рубин» и пропустил 35 голов. На счету голкипера также девять сухих игр. Одна из самых ярких была в гостевой встрече против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ 24 апреля. Тогда на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге Дюпин совершил девять сейвов и повторил свой личный рекорд. Столько же спасений было против «Динамо» в 2021 году.

Юрий Дюпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дюпин занял второе место среди вратарей по количеству предотвращенных голов в весенней части сезона-2023/24 в чемпионате России. По данным портала Opta Sports, у него — 1,9 предотвращенных забитых мяча. По данному показателю его опередил только вратарь Евгений Латышонок, который 14 июня подписал контракт с «Зенитом». В активе новичка сине-бело-голубых — 5,4 предотвращенных гола в РПЛ весной.

Евгений Латышонок. Латышонок — в «Зените»! Питерцы остроумно представили нового вратаря

Кроме того, Дюпин вошел в топ-3 лучших голкиперов по количеству отбитых ударов в прошлом сезоне РПЛ. Как утверждает РУСТАТ, на счету уроженца Барнаула 95 отраженных из 135 ударов в створ ворот. Дюпинатор уступил по этому показателю только Илье Лантратову из «Локомотива» (96 из 143) и Матвею Сафонову (104 из 137).

Очевидно, что в лице Дюпина «быки» приобретают опытнейшего и сильного вратаря, но остается вопрос, будет ли он основным.

В «Краснодаре» еще есть другой классный голкипер — Станислав Агкацев, который вряд ли легко уступит место в основном составе. 22-летний талантливый россиянин обязательно будет конкурировать за место в старте с Дюпиным, а главный тренер команды Мурад Мусаев займется решением задачи с выбором первого номера. Приятная головная боль. Не правда ли?

Юрий Дюпин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
20
18
Читайте также
Первый матч Евро-2024 Германия — Шотландия пройдет 14 июня
Шипачев рассказал об обмене из «Ак Барса» в минское «Динамо»
Президент Швейцарии назвала целью саммита подготовку площадки для переговоров с РФ
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Голкипер «Пари НН» Нигматуллин перешел в «Рубин»
Орлов — о Латышонке в «Зените: «Он перспективнее Лунева»
«Глушенков — игрок неограниченных возможностей. А что дали «Зениту» Ахметов и Фернандес?» Мнение Орлова
В «Зените» сообщили, что пока не приняли решение по будущему Ерохина
«Краснодар» объявил о подписании контракта с бывшим вратарем «Рубина» Дюпиным
Гранат заявил, что «Спартак» не стоит сбрасывать со счетов в предстоящем сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Трансфер Горшкова — свидетельство влияния Андреева на «Спартак». Роль Амарала вторична?

Трансферы РПЛ: «Краснодар» подписал вратаря, а «Зенит» возьмет Глушенкова