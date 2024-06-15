«Краснодар» подписал вратаря, который отказал «Спартаку». Дюпин заменит Сафонова в основе?

36-летний уроженец Барнаула является одним из лучших голкиперов в чемпионате.

Серебряные призеры сезона-2023/24 в РПЛ оперативно подписали вратаря на замену Матвею Сафонову, который вчера уехал в «ПСЖ». Как ранее сообщал «СЭ», голкипер Юрий Дюпин покинул «Рубин» и перешел в «Краснодар» на правах свободного агента. 36-летний российский футболист подписал с «быками» контракт до 30 июня 2025 года.

При этом ранее появлялась информация, что на Дюпина выходили представители «Спартака», но Юрий все равно выбрал «Краснодар».

Пресс-служба «быков» представила подписание Дюпина в стиле фильма «Терминатор». В видеоролике вратарь в кожаной куртке и в солнцезащитных очках под музыку из картины Джеймса Кэмерона подходит к манекену в форме нового клуба и произносит фразу: «Мне нужна эта одежда», отсылая на персонажа актера Арнольда Шварценеггера.

Дюпинатор — прозвище Дюпина, которое ему дали одноклубники во времена выступления за «СКА-Хабаровск» с 2015 по 2016 год. Безусловно, голкиперу его дали не только из-за созвучности со словом терминатор.

В минувшем сезоне Дюпин сыграл в 29 матчах за «Рубин» и пропустил 35 голов. На счету голкипера также девять сухих игр. Одна из самых ярких была в гостевой встрече против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ 24 апреля. Тогда на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге Дюпин совершил девять сейвов и повторил свой личный рекорд. Столько же спасений было против «Динамо» в 2021 году.

Юрий Дюпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дюпин занял второе место среди вратарей по количеству предотвращенных голов в весенней части сезона-2023/24 в чемпионате России. По данным портала Opta Sports, у него — 1,9 предотвращенных забитых мяча. По данному показателю его опередил только вратарь Евгений Латышонок, который 14 июня подписал контракт с «Зенитом». В активе новичка сине-бело-голубых — 5,4 предотвращенных гола в РПЛ весной.

Кроме того, Дюпин вошел в топ-3 лучших голкиперов по количеству отбитых ударов в прошлом сезоне РПЛ. Как утверждает РУСТАТ, на счету уроженца Барнаула 95 отраженных из 135 ударов в створ ворот. Дюпинатор уступил по этому показателю только Илье Лантратову из «Локомотива» (96 из 143) и Матвею Сафонову (104 из 137).

Очевидно, что в лице Дюпина «быки» приобретают опытнейшего и сильного вратаря, но остается вопрос, будет ли он основным.

В «Краснодаре» еще есть другой классный голкипер — Станислав Агкацев, который вряд ли легко уступит место в основном составе. 22-летний талантливый россиянин обязательно будет конкурировать за место в старте с Дюпиным, а главный тренер команды Мурад Мусаев займется решением задачи с выбором первого номера. Приятная головная боль. Не правда ли?