«Краснодар» продлил контракт с лучшим бомбардиром. Летом Кордоба мог оказаться в «Зените» или «Спартаке»

Заявка на чемпионство?

Утро 5 ноября началось для болельщиков «Краснодара» с хорошей новости — лучший бомбардир команды в последних сезонах РПЛ Джон Кордоба подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2027 года. Кроме того, при определенных условиях соглашение может быть пролонгировано. Предыдущее завершалось 30 июня 2025-го.

По информации «СЭ», теперь 31-летний колумбийский форвард будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.

Мог оказаться в «Зените» или «Спартаке»

В минувшее трансферное окно слухи связывали Джона с другими клубами. Инсайдер Иван Карпов писал, что «Зенит» активно интересовался Кордобой, но, получив отказ от «Краснодара», вышел на агента футболиста — и это разозлило «быков».

Источники Sports.ru говорили, что черно-зеленые на тот момент уже почти договорились с нападающим и его окружением о новом контракте, а появление сине-бело-голубых «сорвало эти планы».

«Спартак» же вышел на «Краснодар» сразу после переезда Александра Соболева в Санкт-Петербург — и достаточно быстро договорился. Колумбийский журналист Сьерра говорил, что красно-белые должны были заплатить 16 миллионов евро.

Но трансфер в московский клуб так и не состоялся — все дело в зарплате. По данным «РБ Спорт», Кордоба запросил у «Спартака» 5 миллионов евро в год, а ему предложили почти в два раза меньше — 3 миллиона.

В сентябре спортивный директор столичного клуба Томаш Амарал подтвердил причину срыва перехода. «По Кордобе мы делали запрос. «Краснодар» назвал свою сумму, игрок — свою. Цифры, которые просил футболист, нас не устроили», — сказал он журналистам.

Неудачное начало сезона

Прямо сейчас Кордоба — один из лучших бомбардиров РПЛ наряду с Алексеем Батраковым (по 8 голов). Но старт сезона для колумбийца получился неудачным. Джон пропустил несколько туров из-за Кубка Америки, а сразу после возвращения в Россию получил травму.

Впервые в этом чемпионате нападающий забил лишь в 7-м туре с «Локомотивом». Однако затем он преобразился, как и сам «Краснодар». Сейчас быки лидируют в РПЛ, опережая «Зенит» на три очка. А Кордоба не просто регулярно забивает (7 мячей в шести последних турах), но и делает это красиво. Достаточно вспомнить его невероятную по траектории закидушку в ворота Ивана Ломаева в матче с «Крыльями».

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» заявил, что такие игроки, как Кордоба, приносят золотые медали.

«Думаю, что это лучший игрок нашей лиги, такие футболисты и приносят чемпионство. Продление контракта с ним — большой успех для руководства клуба. Будем любоваться его игрой еще определенное количество времени. Думаю, для болельщиков и для нашей лиги очень интересно, как футболист будет играть дальше», — сказал Семин «СЭ».

Принесет ли Кордоба историческое чемпионство «Краснодару», узнаем в конце сезона. А пока стоит зафиксировать: «быки» сделали заявку на золото, продемонстрировав остальным клубам свои высокие амбиции.