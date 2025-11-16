Петров выбыл до конца сезона. Кого «Краснодар» рассматривает на замену?

На эту позицию нужен игрок с российским паспортом.

«Краснодар» может подписать Максима Ненахова («Локомотив»), Даниила Денисова («Спартак») или Мингияна Бевеева («Балтика») на замену Сергею Петрову. После тяжелой травмы ахилла, которая оставила «быков» без 34-летнего правого защитника до конца сезона, клуб активизировал поиски игрока на эту позицию.

Что случилось с Петровым

Защитник получил повреждение в гостевом матче 15-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1), его унесли с поля на носилках в середине первого тайма. Сразу было понятно: произошло что-то серьезное. После финального свистка главный тренер «Краснодара» подтвердил худшие опасения в эфире канала «Матч Премьер»: «Ахилл. Скорее всего, сезон для него закончился. Нужно еще провести обследование, посмотрим, но, думаю, там серьезная травма».

В среду, 12 ноября, «СЭ» сообщил: Сергей порвал ахилл и выбыл до конца сезона-2025/26. Травма Петрова — заметная потеря для «быков». На его счету 339 матчей за краснодарцев (рекордсмен клуба), в которых он забил 15 голов и сделал 23 голевые передачи. В текущем сезоне правый защитник сыграл 16 встреч во всех турнирах.

Начались поиски замены

Заменить Петрова по позиции может Джованни Гонсалес, но он не пользуется большим доверием у тренерского штаба. К тому же уругваец настроен на уход — в октябре в интервью ESPN он отметил, что скучает по родине: «Я понимаю, у меня есть контракт, и интересы клубов не совпадают с нашими. Посмотрим, что будет в декабре. Постараюсь найти выход из ситуации вместе с клубом. «Пеньяроль» — мой дом. Я хочу вернуться и собираюсь сделать это, но не люблю давать никаких обещаний, ведь в футболе все быстро меняется. Желание есть, но все будет зависеть от того, получится ли договориться с клубом».

Кроме того, необходимо держать в голове лимит — Сергей был важной опцией в этом плане. Поэтому «Краснодар» ищет крайнего защитника — россиянина.

По информации инсайдера Ивана Карпова, недавно приобретенного у махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева в роли правого защитника не видят, поэтому в числе прочих изучают возможность приглашения кого-то из игроков «Локомотива», «Спартака» или «Балтики» — Ненахова, Денисова или Бевеева соответственно.

Максим Ненахов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Максим Ненахов («Локомотив»)

26-летний защитник стал важной фигурой «Локо» в прошлом сезоне, но в нынешнем его реже используют: справа чаще играет Сильянов, слева — Фассон. Снижение игрового времени может подтолкнуть Ненахова к поиску нового клуба.

Даниил Денисов («Спартак»)

У 23-летнего Денисова предстоящим летом заканчивается контракт, что повышает интерес к нему со стороны «Краснодара». При этом отношение к стабильности его игры не всегда однозначное. Например, Федор Смолов ранее резко высказывался о Денисове в своем шоу SMOL FM, отмечая недостаток созидательных действий.

Мингиян Бевеев («Балтика»)

29-летний Бевеев — одно из открытий первой части сезона РПЛ, как и многие другие футболисты калининградской команды. По слухам, несколько топ-клубов уже следят за прогрессом калмыка. «Краснодар» рассматривает его как реального кандидата на усиление позиции.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 33 очками, опережая ЦСКА по дополнительным показателям.