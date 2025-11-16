Видео
16 ноября, 17:15

Петров выбыл до конца сезона. Кого «Краснодар» рассматривает на замену?

«Краснодар» рассматривает Денисова, Ненахова и Бевеева на замену травмированному Петрову
Егор Сергеев
корреспондент
Сергей Петров.
Фото ФК «Краснодар»
На эту позицию нужен игрок с российским паспортом.

«Краснодар» может подписать Максима Ненахова («Локомотив»), Даниила Денисова («Спартак») или Мингияна Бевеева («Балтика») на замену Сергею Петрову. После тяжелой травмы ахилла, которая оставила «быков» без 34-летнего правого защитника до конца сезона, клуб активизировал поиски игрока на эту позицию.

Что случилось с Петровым

Защитник получил повреждение в гостевом матче 15-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1), его унесли с поля на носилках в середине первого тайма. Сразу было понятно: произошло что-то серьезное. После финального свистка главный тренер «Краснодара» подтвердил худшие опасения в эфире канала «Матч Премьер»: «Ахилл. Скорее всего, сезон для него закончился. Нужно еще провести обследование, посмотрим, но, думаю, там серьезная травма».

В среду, 12 ноября, «СЭ» сообщил: Сергей порвал ахилл и выбыл до конца сезона-2025/26. Травма Петрова — заметная потеря для «быков». На его счету 339 матчей за краснодарцев (рекордсмен клуба), в которых он забил 15 голов и сделал 23 голевые передачи. В текущем сезоне правый защитник сыграл 16 встреч во всех турнирах.

&laquo;Краснодар&raquo; на&nbsp;выезде сыграл вничью с &laquo;Балтикой&raquo; в&nbsp;15-м туре РПЛ.«Краснодар» с трудом выстоял в Калининграде и сохранил лидерство. «Балтика» наиграла на победу

Начались поиски замены

Заменить Петрова по позиции может Джованни Гонсалес, но он не пользуется большим доверием у тренерского штаба. К тому же уругваец настроен на уход — в октябре в интервью ESPN он отметил, что скучает по родине: «Я понимаю, у меня есть контракт, и интересы клубов не совпадают с нашими. Посмотрим, что будет в декабре. Постараюсь найти выход из ситуации вместе с клубом. «Пеньяроль» — мой дом. Я хочу вернуться и собираюсь сделать это, но не люблю давать никаких обещаний, ведь в футболе все быстро меняется. Желание есть, но все будет зависеть от того, получится ли договориться с клубом».

Кроме того, необходимо держать в голове лимит — Сергей был важной опцией в этом плане. Поэтому «Краснодар» ищет крайнего защитника — россиянина.

По информации инсайдера Ивана Карпова, недавно приобретенного у махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева в роли правого защитника не видят, поэтому в числе прочих изучают возможность приглашения кого-то из игроков «Локомотива», «Спартака» или «Балтики» — Ненахова, Денисова или Бевеева соответственно.

Максим Ненахов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Максим Ненахов («Локомотив»)

26-летний защитник стал важной фигурой «Локо» в прошлом сезоне, но в нынешнем его реже используют: справа чаще играет Сильянов, слева — Фассон. Снижение игрового времени может подтолкнуть Ненахова к поиску нового клуба.

Даниил Денисов («Спартак»)

У 23-летнего Денисова предстоящим летом заканчивается контракт, что повышает интерес к нему со стороны «Краснодара». При этом отношение к стабильности его игры не всегда однозначное. Например, Федор Смолов ранее резко высказывался о Денисове в своем шоу SMOL FM, отмечая недостаток созидательных действий.

Андрей Талалаев, Сергей Семак и&nbsp;Деян Станкович.Талалаев расстроен, что не дожал «быков», ленивая ничья «Зенита» и срыв Станковича после победы. Рабинер — о топ-событиях в РПЛ

Мингиян Бевеев («Балтика»)

29-летний Бевеев — одно из открытий первой части сезона РПЛ, как и многие другие футболисты калининградской команды. По слухам, несколько топ-клубов уже следят за прогрессом калмыка. «Краснодар» рассматривает его как реального кандидата на усиление позиции.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 33 очками, опережая ЦСКА по дополнительным показателям.

19

  • Ратель

    Зачем пи сать вздор? Зачем Краснодару кого-то рассматривать? У нас 8 защитников на 4 позиции. Даже без Петрова. Играть осталось 17 матчей.

    17.11.2025

  • алекс

    Так вы его сами продали,бабок захотелось или не видели перспективы,кстати он тоже полгода травмирован был,восстановится и вернется в Зенит.Кстати он из Читы и в 13 лет перешел в академию Краснодара нападающим.

    17.11.2025

  • алекс

    В январе Петрову стукнет 35 лет,и ахилл? ,сомнительно ,что продолжит,там полгода минимум ,а то и больше.Я не спец,но учитывая средние сроки реабилитации?

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Колхозный Дениска из этой тройки свмый никакой недоучка-ногомячист.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ликбез для горе-спецуриков некогда спортивной газетёнки - не может быть якобы "разрыв ахилла". Происходит надрыв нескольких волокон ахилессова сухожилия, разной степени травматичности. Травма весьма хреновая. Залечивание долгое и не простое. Из физической активности на первых порах только очень медленное плавание, затем медленная ходьба. И дальше всю игровую карьеру нужно играть только в специальном защитном щитке для ахилла сзади стопы. P.S. Какой нафиг еще тушинский Дениска? Этот игруля элементарно играть не умеет. Ненахов не обладает игровым уровнем для состава чемпиона. Бивеев отличается только сверх агрессивной игрой и в серьезной команде не помошник. Нужно искать игрока, способного надежно прикрыть фланг своей защиты, и умеющего поддержать командные действия в нападении. Таких в нынешней РПЛ раз-два .. и обчелся. Значит надо искать надежного флангового бека не только в РПЛ, в том числе и среди выпускников и воспитанников своей футбольной Академии.

    17.11.2025

  • Конченый Джо

    И Ненахов и Бевеев всяк сильнее Денисова. И у него перепады в игре, в отличии от первых двух. Может сверкнуть, а может и раствориться. Для заща- такое себе.

    16.11.2025

  • Viper1

    34 года. Ахилл... Грустно

    16.11.2025

  • Belousov

    Краснодару нужно усиление, а не ослабление. Денисов ещё куда ни шло, может в новой обстановке он и станет более спокойным, стабильным. Но ненахов и особенно Бевеев... Это просто курам на смех. Их в лучшем случае в качестве игроков ротации можно использовать, но не в качестве основных для защиты чемпионства.

    16.11.2025

  • esheg

    Бивеев, наверно, о таком счастье в перерыве матча с Чили узнал, потому и накосячил...

    16.11.2025

  • hattabych

    А Пальцев то чем плох? Правоногий же.

    16.11.2025

  • Степочкин

    Наверное кого-то из своей Академии, нет?! Или разденет симпатичную Балтику ради своего чемпионства?

    16.11.2025

  • Старый,старый

    Руки прочь от Блтики! Всем.

    16.11.2025

  • Старичела

    Бевеев может потянуть

    16.11.2025

  • КирпичИнвест

    Был один "свой" - Сергей Волков. Зенит его переманил. Ушел туда за титулами. Сейчас тянет аренду в Сочи. Вот и приходится искать, где ни попадя )

    16.11.2025

  • muob

    Денисов это не просто замещение, это скорее ослабление позиции...

    16.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Воспитанник Академии Зенита, рожденный в Ленинградской области, футболист получил травму. В Краснодаре паника! Кем заменить? Воспитанником СДЮШОР Зенит, рождённым в Санкт-Петербурге? Воспитанником Динамо Москва, рожденным в Москве? Или. Воспитанником СДЮШОР Элисты, рождённым в Калмыкии? Это Факт! Галицкий, ау! Как дела, всё в порядке? Слова с делом не расходятся? Не?... P.S. Серёге здоровья!

    16.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Автор, из какого пальца ты высосал эти слухи про Денисова, Ненахова и Бевеева? Даже упомянутый тобой Ваня Карпов своей единственной извилиной дотумкает, что никого из перечисленных РОССИЙСКИХ игроков никто не отдаст. Что за чушь???

    16.11.2025

  • Moreno

    Мда, такие себе кандидатуры, конечно(

    16.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Отсюда вывод. Русские защитники практически отсутствуют как класс. Вымирающий вид. РФС - браво !!!

    16.11.2025

