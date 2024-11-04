«Краснодар» досрочно выиграл первый круг. С Ивичем он классно оборонялся, с Мусаевым стал агрессивным и ненасытным в атаке

Обозреватель «СЭ» — о команде, досрочно выигравшей первый круг.

У этого «Краснодара» оборона так же надежна, как при Ивиче. Но при 1:0 Мусаев хочет забивать второй, а при 3:0 — четвертый

«Краснодар» досрочно выиграл первый круг. Даже если в последнем его туре он вдруг после 11 побед подряд проиграет в Казани, а «Зенит» (это уже совсем не вдруг) победит в Грозном — очков у команд будет поровну, но по личной встрече «быки» займут первое место.

В прошлом году выигрыш первой половины сезона не помог краснодарцам стать чемпионами, и теперь никаких гарантий нет. Но с трудом представляю (вернее, не представляю вовсе) себе в этом сезоне смену тренера. Если разговоры о проблемах во взаимоотношениях Сергея Галицкого с Владимиром Ивичем пошли достаточно быстро, то Мурад Мусаев — как раз абсолютная креатура владельца «быков», человек, созданный его системой, органичная ее часть. И теперь уже — гораздо более опытный, чем в первый свой заход в первую команду.

Не знаю, конечно, что будет дальше, но на сегодня команда Мусаева выглядит более гармоничной и сбалансированной, чем «Краснодар» Ивича. Тот — возможно, впервые в истории южного клуба — выстроил очень надежную оборону, но это отрицательно повлияло на атаку. Появился излишний прагматизм — забив однажды, те «быки» часто хотели не дожать соперника, а удержать минимальный счет.

В этом и есть основное отличие от команды нынешней, которая защищается так же уверенно (и замена Хуниора Алонсо на Диего Косту на это никак не повлияла), но в том же вчерашнем матче с «Оренбургом» не успокаивается ни на первом, ни на втором голе, а бежит забивать третий и четвертый. А с «Локомотивом» и «Спартаком» — третий, и даже с «Зенитом» — второй... У «быков» — уже пять разгромных побед в три и более мяча!

Причем вчера «Оренбург» был далеко не пустой. В первом тайме команда Владимира Слишковича во многом навязала хозяевам свою достаточно агрессивную и смелую игру, создала пару хороших моментов. Допускаю, что сыграла свою роль самоуспокоенность краснодарских игроков: мол, если мы по всем фаворитам катком прошлись, то что нам «Оренбург», да еще и дома, а не у него на синтетике! Дважды в этом матче оренбуржцы попадали в штангу, а в первом случае хозяйскую команду спас Станислав Агкацев, выбивший мяч из ближнего угла как раз в каркас ворот.

В другой период, как это было на самом старте сезона с «Факелом», махачкалинским «Динамо» и «Ахматом», «быки» при таком неожиданном сопротивлении и в свой не лучший день могли бы дрогнуть. Но сейчас у команды Мусаева большой и игровой, и психологический запас прочности, что выражается в очень эффективной реализации моментов. При трудном начале встречи «Краснодар» не нервничает и не форсирует события, терпит, привыкает к сопернику, включает хорошо наигранные стандартные положения и в конце концов удушает. Вчера первый мяч пришел как раз с углового. А про пятый за карьеру в РПЛ гол Сперцяна со штрафного уже и не говорю. Это — знак качества, и больше него за это время в лиге забил только Даниил Уткин. Уступающий, однако, Эдуарду в других компонентах игры, отчего и отправленный Валерием Карпиным в аренду из «Ростова» в «Ахмат».

«Краснодар» обыграл, и уверенно, всех без исключения прямых конкурентов, причем двух — по 3:0 в Москве. Из них всех (говорю о «Зените» и четырех столичных клубах) один-единственный пропущенный Агкацевым мяч было дозволено забить лишь ЦСКА, и то матч прошел с изрядным преимуществом «быков». А тема с якобы неумением играть против команд из нижней половины таблицы развеялась в пыль, как только набрали форму лидеры — Кордоба и Сперцян. Система работала, а они наносили последние штрихи больших творцов.

Но дело, конечно, не только в этих двоих. То, как уверенно в последнее время «быки» разбираются с теми, кто слабее, напрямую связываю со стабильностью их стартового состава. Даже две замены по сравнению с предыдущим матчем для них — это много. Идеальный «старт» ты можешь произнести с закрытыми глазами: Агкацев — Петров, Тормена, Диего Коста, Оласа — Ленини, Черников, Сперцян — Батчи, Са, Кордоба.

При этом на каждую позицию есть достойная замена, а то и две. И по тому, как другие люди выходят на замены, видно, что в этой команде основа и запас — единое целое. Еще Гус Хиддинк в свое время называл одним из главных своих достижений в сборной России то, что скамейка болеет за основу, а не желает ей оступиться, чтобы занять их места.

Уровень взаимопонимания игроков, выходящих с первых минут, таков, что это и помогает при позиционных атаках против команд, которые обороняются против «Краснодара» низким блоком. «Быки» умеют взламывать такие автобусы, растягивать обороны, разыгрывать комбинации на третьего, менять направления атак. Если команда пытается против них играть смело — еще лучше: 5:2 с «Акроном», по 4:0 с «Химками» и «Оренбургом». Против этого на данном этапе и особого противоядия-то не видно.

В таких случаях главное одно — чтобы все стержневые игроки остались здоровы и никуда ни по каким причинам из команды не ушли. Чего «Краснодару» от всей души и желаю.

Игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кордоба и Сперцян остались, чтобы править

Без гола Джона Кордобы в матче с «Оренбургом» не могло обойтись. Теперь он наряду с Алексеем Батраковым — лучший снайпер лиги, и уже кажется каким-то наваждением мыльная опера с его не состоявшимся переходом в «Спартак» на огромную зарплату.

Не знаю, сделают ли красно-белые или кто-то другой (например, «Зенит», если пожелает развалить конкурента изнутри, раз не получается победить его на поле) зимой, за полгода до истечения контракта колумбийца, второй заход — но не представляю, кем надо быть, чтобы уйти в такой ситуации из команды до конца сезона. Никакие деньги не стоят возможности стать чемпионом. Всегда стараюсь думать о людях хорошо — и полагаю, что Кордоба не уйдет. А лето наступит летом, и это уже будет другая история.

Чем дальше, тем великолепнее выглядит другой лидер команды, Эдуард Сперцян. С «Оренбургом» солировал именно он. По первым двум голам у него официально нет ни одной результативной передачи — они у Тормены и Жоана Батчи. Но оба мяча, забитые Кевином Ленини и Данилой Козловым, во многом сделал именно полузащитник сборной Армении. А второй гол вообще получился отличным с командной точки зрения — одно наслаждение было смотреть и на обостряющий пас Сперцяна в штрафную (хотя мог выбрать более безопасное решение с передачей на правый край, но рискнул и правильно сделал), и прекрасный последний пас Батчи на Козлова.

К числу ключевых игроков теперь вполне можно отнести и вратаря Агкацева — недаром Сперцян, меняясь, отдает капитанскую повязку именно ему. Он провел прекрасный круг — с абсолютным минимумом ошибок, хоть в последних турах и начал немного нервничать. Но тут помогают оборона и полузащита, при содействии которых мяч, что называется, часто долетает до Агкацева сдутым. Так или иначе, у него девять «сухарей» в 14 матчах! И всего шесть пропущенных — 0,43 мяча за игру.

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Постепенное подведение Козлова к основе — пример того, как должен стратегически работать клуб

19-летний Козлов, летом перешедший в «Краснодар» из «Балтики», забил свой первый мяч в чемпионате за новую команду. Но то, о чем я применительно к нему хочу поговорить, гола этого касается только в относительной степени — если только в виде точки отсчета, этакого инфоповода.

Мне смешно читать язвительные высказывания чаще всего болельщиков «Зенита» о том, что, мол, воспитанник петербургского футбола Козлов у «быков» на подхвате, выходит только на замены, важной роли не играет. Такое, на мой взгляд, могут говорить только предвзятые люди, которые за деревьями не видят леса.

В «Краснодаре» Козлов, во-первых, играет в каждом матче, включая ключевую встречу с «Зенитом»; во-вторых, получает далеко не по пять-десять минут; в-третьих, полезно и в нужный момент выходит на замену и прогрессирует с каждым месяцем. Тогда как в родном «Зените», реши он туда вернуться, в лучшем случае был бы в роли Дмитрия Васильева — единственного молодого россиянина, который там вообще имеет хоть какие-то минуты — и никаких особых перспектив.

Глядя на приклеенного в свое время к зенитовской лавке и слабо отыгравшего в «Оренбурге» (и против «Краснодара», и вообще в первом круге) Александра Коваленко, несложно предположить, что подобная судьба могла бы ждать и Козлова. В «Зените», в отличие от времен молодых Андрея Аршавина и Александра Кержакова, «нет пророка в своем Отечестве». Там нужны только готовые звездные россияне — вроде Евгения Латышонка и Максима Глушенкова. Возиться даже с талантливыми «полуфабрикатами», доверять им — зачем, если надо выигрывать каждый чемпионат и бить рекорды «Спартака» 90-х?

У Мусаева же Козлов стабильно прогрессирует — вместе с более опытными Ленини, Виктором Са, Диего Костой и рядом других игроков. Очевидно, что мусаевский тренировочный процесс заточен не только на формирование командной игры, но и на индивидуальный прогресс. Козлов играет все более важную роль в завершающих отрезках матчей, здорово подменяя чаще всего кого-то из флангов атаки — Батчи или Са. Спустя время, думаю, сможет играть и «десяткой».

И когда либо Сперцян все-таки уедет, либо Батчи/ Са куда-то уйдут или получат травму, то Данила естественным путем, уже будучи к этому полностью готовым, выращенным, адаптированным к системе, безболезненно вольется в основу.

Это и называется — планомерный командный процесс. Тот, что позволил тем же «быкам» вообще не заметить ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ», а «Локомотиву» — перехода Глушенкова в «Зенит», поскольку готов к стартовому составу и даже к ключевой роли оказался Алексей Батраков. Вроде бы ушли две суперзвезды своих клубов, но им коллективными усилиями успели подготовить равноценные замены.

Так же будет и с Козловым. И он, и «Краснодар» приняли абсолютно точное решение, выбрав друг друга. Его история видится мне образцовым примером того, как должен работать клуб, живущий не только сегодняшним днем.

Кто-то утверждает, что лучшим вариантом для Козлова был бы переход в «Ростов», где у Валерия Карпина он играл бы намного больше. Не соглашусь. Да, времени на поле математически было бы больше. Но что важнее — играть много, но в средней команде без высоких задач, или приносить пользу топ-клубу, выходя там на приличные отрезки на замену? Что важнее — каждый день тренироваться с партнерами более высокого класса и реально участвовать в борьбе за чемпионство или тереться в середине таблицы?

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (в центре) празднует гол с партнерами в матче против «Оренбурга». Фото ФК «Краснодар»

В «Краснодаре» футболистов не берут для того, чтобы солить их в банках на зиму, как огурцы. Или просто на всякий случай, чтобы ослабить конкурентов. У «быков» не так много денег и возможностей. И игроков, тем более молодых, туда приглашают, чтобы развивать и доводить до уровня, при котором они начнут приносить пользу команде.

Да, в южном клубе тоже много легионеров, и давняя мечта Галицкого с одиннадцатью воспитанниками клубной академии в основе едва ли осуществима. Тем не менее Агкацев, Сперцян, Черников, парни оттуда — твердые игроки основы команды, которая борется за чемпионство. «Зенит» о такой эффективности школы именно применительно к своей команде не может и мечтать: в основе его воспитанник играет у... «быков» — это Сергей Петров. А еще «Краснодар» не натурализует одного за другим южноамериканцев, чтобы можно было сделать вообще или почти весь состав из легионеров.

Признаюсь честно, после прошлогоднего серебра я не ожидал, что «быки» продолжат развитие и в новом сезоне станут еще сильнее. Но это произошло, вдолгую показавшаяся крайне спорной смена Ивича на Мусаева теперь видится оправданной. И очень надеюсь, что зимний перерыв ничего не изменит.