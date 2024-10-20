Обозреватель «СЭ» — о разгроме, который «быки» учинили красно-белым в Тушине.

Зачем при смене модели в состав прямо с самолета включили Абену?

Статистика, которую я приводил перед туром, не обманула. Как я и предполагал, отталкиваясь от нее, на «Краснодар» никак не подействовал перерыв на сборные — так же как и после сентябрьской паузы. Тогда она гораздо хуже отразилась на «Спартаке» — и сейчас повторилось ровно то же самое. Да еще и дома, и 0:3! Причем, в отличие от 3:0 с «Ростовом», по игре.

Гол на первых минутах, ставший победным, забил Кевин Ленини, который прибыл на игру фактически прямо с самолета из сборной Кабо-Верде, — и опорник «быков», и Джон Кордоба с Кевином Кастаньо из сборной Колумбии присоединились к команде уже в Москве. И что-то многочасовой изнурительный перелет Ленини (как и Кордобе, который пусть не забил, но оказался суперполезен и был признан лучшим игроком матча) во вред не пошел.

Руслан Литвинов ошибся с передачей, Манфред Угальде не побежал, Наиль Умяров споткнулся, Миенти Абена смотрел футбол, Александр Максименко не среагировал на удар из-за штрафной. В результате Кевин просто перехватил мяч, пробежал с ним, никого не обыграв, ударил без сопротивления и забил свой первый гол в этом чемпионате. Он абсолютно все сделал в одиночку, а куча соперников составила почетный кортеж, как у автомобилей высокопоставленных лиц!

Причем до него уже мог отличаться Тормена, вскоре после — Кордоба. Количественно Деян Станкович усилил оборону, решив впервые в свою бытность главным тренером «Спартака» сыграть в три центральных защитника, а качественно — вы все видели сами.

Самое непонятное и обескураживающее — выход Абены в незнакомую до сих пор в «Спартаке» схему сразу после возвращения из сборной Суринама, фактически (а может, вообще) без тренировок. Это можно объяснить, только если Миенти играл у серба в Будапеште в аналогичной расстановке, что нуждается в отдельной проверке. Но в любом случае решение оказалось провальным — Кордоба весь первый тайм над Абеной издевался, и в перерыве суринамца заменили. Но я полностью согласен с комментатором матча Константином Геничем: такая игра Абены с такой схемой — больше вина Станковича, чем самого Абены. Которого Деян, безусловно, и инициировал привезти, но руководство-то клуба на это согласилось.

Одно дело — Ленини и Кордоба, которые вышли в абсолютно таком же составе и игровой модели, из которых уезжали в сборные. То же в целом касается Манфреда Угальде, хотя по-прежнему убежден, что необходимость играть вместе с Шамаром Николсоном резко сократила его функционал и уменьшила достоинства. И совсем другое — Абена, который до сих пор выходил только при четырех защитниках.

Олег Рябчук и Эдуард Сперцян в матче «Спартак» — «Краснодар». Фото «СЭ»

Другой «Краснодар», чем при раннем Мусаеве

0:2 стали абсолютно закономерным исходом первого тайма. Могло быть и больше — перед перерывом Эдуард Сперцян и Ленини едва не довели счет до разгромного. Более того, эта двушечка легко могла прилететь в ворота Максименко уже к получасу, а потом еще «Спартаку» повезло с маленьким офсайдом у Кордобы при незасчитанном голе. Колумбиец вообще царил на поле, от него все во главе с Абеной отлетали как перышки.

И вот что интересно — это был другой «Краснодар», чем в большинстве матчей при первом заходе Мурада Мусаева. Ему не нужен контроль ради контроля, тем более на своей половине. Это «Спартак» разыгрывал мяч у своей штрафной и попадал под прессинг, а Станислав Агкацев спокойно выносил и ни о чем не беспокоился, потому что знал: там Кордоба борьбу выгрызет. «Быки» ничего долго не разыгрывали, действовали вертикально, только вперед.

Впрочем, мой коллега Александр Дорский, реагируя на это наблюдение, вспомнил два матча и из раннего Мусаева, когда команда добилась результата, играя без мяча, — с ЦСКА и «Байером». И сделал вывод, что тренер перестроил игру, отталкиваясь от состава — а именно при более скоростных фланговых игроках Викторе Са и Жоау Батчи. Не могу не согласиться.

А вот «Спартак» не имел пространства, чтобы атаковать с ходу. «Краснодар», зная, что соперник силен в первую очередь в быстрых атаках, умно отдал ему мяч, выманивая на свою половину поля и взрезая молниеносными выпадами. Минут 35 хозяева вообще ничего не могли соорудить, тогда как у «Краснодара» было моментов шесть-семь. К концу тайма у красно-белых начало что-то получаться, они создали первый железный шанс, когда Кристофер Мартинс отдал Олегу Рябчуку (опять же — два сборника!), и удар последнего Диего Коста выбил из пустых.

Но «Спартак», видимо, слишком поверил в себя, поскольку тут же Николсон совершил потерю в центре поля, потом случился ужасный прием мяча Абены, отскок, легкий перехват Са — и точный удар мимо Максименко, которому в этом случае нельзя было ничего предъявить. Чем были наполнены две недели подготовки Станковича к «Краснодару» и к своей новой схеме, я так и не понял.

Все больше — и баланса у «Краснодара», и вопросов к Станковичу

На безукоризненной организации и классе — да-да! — «Краснодар» спокойно провел второй тайм со «Спартаком», позволив создать у своих ворот только один шальной момент в конце после аута (Тео Бонгонда с трех метров засадил в перекладину, словно стремясь сохранить девственные нули в своих показателях результативности), а закончилось все и вовсе автоголом Хесуса Медины. Случившимся не столько по его вине, сколько в результате пассивности Срджана Бабича, элементарно одураченного Никитой Кривцовым (которому — поздравления с сотым матчем за «быков»). 3:0 — «Краснодар» покрошил в мелкую стружку в Москве «Спартак» с тем же счетом, что и «Локомотив».

У «быков», одержавших в РПЛ девятую (!) победу подряд и не проигравших по сей день ни одного матча, впечатляет игра в обороне. Стопроцентный баланс, железная подстраховка, явный прогресс по ходу сезона Диего Косты, который уже заменил Хуниора Алонсо. Недаром команда пропустила в 12 встречах всего пять мячей.

В каждом матче у «Краснодара» в последнее время выходит один и тот же стартовый состав с самыми минимальными и только вынужденными изменениями. В начале сезона поиск оптимального сочетания основы был, но Ленини с Александром Черниковым выиграли конкуренцию у Кастаньо и Кривцова, на флангах обороны пока не находится место Джованни Гонсалесу (не в последнюю очередь, возможно, из-за российского паспорта Сергея Петрова, но и сам он действует надежно и стабильно), а на любой фланговой позиции — Олакунле Олусегуну.

При этом скамейка у команды Мусаева мощная, многие позиции во втором тайме можно усилить. С каждым матчем все увереннее выходит тот же молодой Данила Козлов, на острие и не только дают хорошие варианты на последние полчаса Федор Смолов и Мозес Кобнан. Такое впечатление, что ситуация находится под полным контролем главного тренера. А капитан Эдуард Сперцян очень точно сейчас все сформулировал: «Надо быть поспокойнее, поскромнее и продолжать делать то, что делаем».

Пустота же «Спартака» в этом матче, на которую не сильно повлияла смена схемы в перерыве с заменами Абены и Николсона на Даниила Денисова и Бонгонду, вылилась во всплеск эмоций Эсекиэля Барко, который расшвырял ногами все, что находилось на его пути, а потом, сев, зарылся лицом в футболку. Не знаю, замены ли (в чемпионате его еще не меняли, но и тут дали 83 минуты) или недовольство собственной игрой и результатом так угнетающе подействовали на аргентинца, но настроение команды и впечатление от ее игры эта эмоция передала целиком. А Станкович, сам в прошлом футболист страстный, умеренно ему «напихал» за такую публичную реакцию. Эмоции, мол, это важно, но они тоже разные посылы несут, и твой — не очень хороший.

А вот еще одна возмутительная статистика: «Спартак» в чемпионате за 12 туров забил ноль голов в последние 15 минут. На Кубок, да, был и победный мяч Виллиана Жозе со штрафного в добавленное время дерби с «Динамо», и другое, но мы говорим о чемпионате. И это свидетельствует о том, что: а) у команды слабая скамейка; б) Станкович не угадывает с заменами атакующего плана.

Деян вчера не попал ни с чем, и к сербу вообще вопросов все больше. Пока в нем скорее видится приятный человек, чем тренер — и чем дальше, тем сильнее. Когда тренер с такой «эффективностью» готовит команду две недели к важному матчу — это грустно. Как грустно и то, что начинают сбываться опасения, которые я высказывал в своей первой реакции на его приход, за что получил от многих болельщиков «Спартака» изрядную долю критики.

Деян очень хорош в публичном пространстве, но наладить теплые отношения с Олегом Романцевым и Никитой Симоняном (который после своего 98-го дня рождения вынужден был из ВИП-ложи наблюдать за разгромом клуба, лучшим снайпером которого всех времен является) пусть и важно, но недостаточно. Главное — это все-таки футбол, который команда показывает на поле.

И я вот о чем задумался. Ведь дожми спартаковцы «Зенит» в Санкт-Петербурге, что по игре, да и в большинстве могло и должно было произойти, — и сейчас все могло быть по-другому. Но там все закончилось нулевой ничьей, с «Динамо» позволили Константину Тюкавину сравнять в концовке, опять же в меньшинстве, — и так мало-помалу мелочи накапливаются, очки теряются, а с ними потихоньку теряется и вера игроков в то, что тренер все делает правильно и знает, куда их ведет.

Деян Станкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мне симпатичен Станкович, и хочется, чтобы у него получилось. Судя по всему, он хороший человек, от него исходит положительная аура, а такому всегда желаешь удачи. Окончательные оценки в любом случае можно будет расставить не раньше весны, после зимней подготовки. Но пока — печаль. Тотальная.

«Краснодар» же мне нравится больше, чем даже при Владимире Ивиче. Сохранив надежность сзади, он стал гораздо интереснее впереди. И на него перерыв на сборные снова не подействовал — в отличие от «Локомотива», неожиданно проигравшего «Химкам» после дубля Зелимхана Бакаева. В черно-зеленых футболках на поле выходит по-настоящему сбалансированная команда, у которой атака, оборона и средняя линия — единое целое, работающая и на результат, и на зрелище. А Агкацев в воротах заставил болельщиков перестать ностальгировать по Матвею Сафонову сразу. Все следят за ним в «ПСЖ» и желают всяческих успехов — но у «быков» уже был готов абсолютно равноценный ему вратарь.

Это и есть идеал того, как внутри клуба нужно вести работу по замене уходящих игроков. Все происходит планомерно — при продаже одного ему уже должна быть подготовлена, а не лихорадочно где-то покупаться замена. Кейс Сафонова и Агкацева необходимо занести в учебники оптимального клубного функционирования.

А истории Ленини, Са, Диего Косты должны стать поводом для творческого удовлетворения Мусаева. И для того, чтобы пресса и футбольная общественность, признавшая молодого тренера далеко не сразу, стали его уважать. Потому что одно из важнейших качеств любого специалиста — умение развивать игроков, и каждая из этих историй показывает, что нынешний главный тренер «Краснодара» это умеет. Оттого уже наблюдаю, а еще в большей степени жду выхода на новый уровень от Козлова, решение которого перейти из «Балтики» именно к «быкам» выглядит теперь абсолютно правильным.