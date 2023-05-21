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21 мая, 21:20

Похоже, «Ростов» выбыл из гонки за медали. «Краснодар» разгромил команду Карпина

Артем Белинин
21 мая. «Краснодар» разгромил «Ростов» — 3:0.
Фото ФК «Ростов»
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«Быки» забили два гола в первые 10 минут.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
3:0
Ростов

У «Краснодара» третий матч за неделю

Матч с «Ростовом» стал для команды Владимира Ивича уже третьим за неделю — до этого «быки» сыграли на выезде с «Зенитом» в РПЛ и дома с «Уралом» в Кубке. И везде их ждал успех — в Питере хозяева еле успели отыграться, дома получилось пройти екатеринбуржцев и выйти в суперфинал Кубка России. На ростовчан сил у «Краснодара» тоже хватило.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Краснодар» разгромил «Ростов» в битве юга. Онлайн-трансляция матча

Черный месяц для «Ростова»

Трудно сказать, в чем именно причина майского спада «Ростова», но точно можно констатировать его наличие. Команда Карпина замедлила ход в апреле (выиграла всего один матч из четырех в РПЛ, трижды сыграла вничью), а в мае рухнула — проиграла сначала «Факелу» дома, потом «Сочи» на выезде. Ко всему прочему, вылетел из обоймы целый ряд игроков основы.

Новые лица

«Ростов» по нужде, а «Краснодар» по возможности выпустили на поле в южном дерби игроков, которых мы мало видели в деле в последнее время. У желто-синих все новые лица условные — и Прохин, и Голенков с Полозом уже многократно выходили в основе. Своим появлением на поле они обязаны в первую очередь травмам Осипенко и Комличенко.

Ивич же вместо Сафонова выпустил в основе Агкацева и объяснил это просто: второму вратарю «Краснодара» надо больше играть. Правда, вынужденные замены у «Краснодара» тоже были — уже не первый тур подряд травмированы Черников и Кривцов, а также Кади. А еще по ходу встречи повреждение получил Джон Кордоба — вместо него на поле вышел звездный игрок из молодежки Александр Кокшаров.

Слишком быстрый нокаут

«Краснодар» нокаутировал «Ростов» слишком быстро — уже на третьей минуте Алексей Ионов с передачи Джона Кордобы прошил ворота Сергея Песьякова. Еще через семь минут отличился сам колумбиец — так уже к 10-й минуте хозяева повели 2:0.

На 21-й минуте Кордоба получил травму, его заменил краснодарский воспитанник Кокшаров. И через четыре минуты забил ростовчанам головой, сделав второй тайм по сути бессмысленным. Таким он на самом деле и стал — при 3:0 в свою пользу «Краснодар» успокоился, а «Ростов» попросту не мог ничего сделать. Не помог выход ни Тошевски (хотя игра при нем пошла бодрее), ни Тугарева.

«Ростов» не забивает уже третий матч подряд, а также, очень похоже, вылетел из борьбы за медали. Более того, на дистанции одного балла находится «Ахмат», с которым команде Карпина играть в следующие выходные. Неподалеку и «Краснодар» (46 очков), потому в самой концовке сезона при определенных условиях «быки» могут обогнать «Ростов».

Валерий Карпин
Футбол
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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