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Сегодня, 21:30

«Краснодар» выиграл южное дерби, но «Ростову» дико не везло. Мусаев идет по графику Ивича

«Краснодар» в домашнем матче 8-го тура РПЛ обыграл «Ростов»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Эдуард Сперцян сделал дубль в матче К&quot;раснодар&quot; — «Ростов» (2:0).
Фото ФК «Краснодар»
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«Быки» не отпускают «Зенит» далеко.
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Ростов

Матчи «Ростова» и «Краснодара» — главное дерби на юге страны, и одно из ярчайших противостояний в современном российском футболе. Ростов-на-Дону и Краснодар расположены близко, поэтому каждая встреча для команд — как домашняя, и не имеет значения, где именно она проходит.

Футбол почти всегда соответствует атмосфере. И «быки», и желто-синие уже много лет выступают за атакующий стиль (для первых это вообще клубная философия), из-за чего обычно игры становятся зрелищными. Правда, перед восьмым туром все веселье в дерби встало под вопрос: один за другим начали вылетать участники.

Мурад Мусаев и&nbsp;Валерий Карпин. «Краснодар» обыграл «Ростов» в южном дерби. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Так, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и лучший форвард «быков» Джон Кордоба потеряли право сыграть с «Ростовом» еще в матче седьмого тура против «Локомотива». Оба схватили дисквалификации.

Ближе к матчу стало известно, что из-за травмы встречу пропустит и форвард «Ростова» Николай Комличенко — тоже лучший в своей команде на данный момент. А в день игры пришла совсем уж странная новость — якобы «Краснодар» перевел своего полузащитника Никиту Кривцова в дубль из-за неудачно подобранных в одном из интервью слов.

На поверку все оказалось выдумкой: Кривцов не только приехал на стадион, но и попал в стартовый состав «быков». В личной беседе представители «Краснодара» объяснили, что Никита действительно был заявлен за вторую команду, но это технический момент, который никак не мешает ему играть за основу. А интервью, за которое Кривцова якобы перевели в «двойку», проводилось чуть ли не в присутствии представителей клуба.

Кривцова менять нужды не было, а вот над альтернативами для остальных вылетевших пришлось думать. Мурада Мусаева заменил его помощник Артур Оленин, вместо Кордобы в старт попал Федор Смолов. Ростовчане вместо травмированного Комличенко выпустили его конкурента — Егора Голенкова.

Главные форварды дерби пропускали, однако все опасения оказались напрасными — огонь в игре разгорелся с первых минут. В основном за него отвечали ростовчане — команда Карпина сразу полетела вперед, создавала моменты, но тратила их один за одним.

К мастерству Агкацева (тащившего все, что можно было) примешалась удача — где-то ростовчане не попадали по мячу даже в самых убойных ситуациях, где-то не везло еще сильнее. Так, на 12-й минуте команда Карпина заработала пенальти, но Василий Казарцев при помощи ВАР отменил его назначение. А на 29-й минуте рефери отменил гол «Ростова» уже без помощи видеоассистентов. Во втором тайме и вовсе «быки» усилиями Петрова выбили мяч из пустых ворот. У желто-синих не шло.

А вот «Краснодар» пользовался своими моментами куда лучше. Сразу после отмененного пенальти, буквально через пару минут, в контратаке отличился Эдуард Сперцян. Смолов, хоть и редко играет за «Краснодар», но вообще не потерялся — постоянно сторожил линию офсайда и несколько раз опасно убегал один на один. Правда, все-таки форвард несколько раз попадал в положение «вне игры», и в том числе из него забил мяч, который Казарцев позднее отменил.

Второй гол хозяев тоже получился качественным — поймали ростовчан, яростно желавших отыграться, но явно уставших, на контратаке. А дальше вышли три в три, а Сперцян показал все мастерство — забил из-за штрафной.

Второй гол армянина определил исход встречи. «Краснодар» за паузу вообще не растерял кондиции и закономерно одержал седьмую подряд победу во всех турнирах. Беспроигрышная серия «быков» достигла 11 матчей — более чем внушительное число. При Владимире Ивиче максимальная серия без поражений составляла 12 игр, так что Мурад Мусаев в одном матче до достижения тренера, при котором «Краснодар» долгое время лидировал в РПЛ. В первых восьми турах «быки» набрали столько же очков, сколько и в прошлом сезоне, так что тут Мусаев идет по графику Ивича.

Да и к чему эта статистика? Черно-зеленые на втором месте, в двух очках от «Зенита» — и пока выглядят одними из самых сильных конкурентов действующего чемпиона. Их очная встреча на Кубани — уже через тур.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов

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