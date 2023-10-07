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РПЛ

Сегодня, 21:45

Невероятная концовка «Краснодара»: «быки» вырвали победу после 0:2 к перерыву!

«Краснодар» одержал волевую победу над «Ростовом» в матче РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
«Краснодар» одержал волевую победу в матче с «Ростовом».
Фото ФК «Краснодар»
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Чемпионский характер?
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
3:2
Ростов

«Краснодар» и «Ростов» давно всех приучили: южное дерби — практически гарантия зрелища, но настолько огненных концовок и перевернутого сюжета не было давно.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Краснодар» вырвал победу в игре с «Ростовом». Онлайн-трансляция матча

Команда Карпина шокировала в первом тайме. Она точно не считалась фаворитом, но до перерыва «Краснодара» как будто не было на поле. Во всяком случае, это явно были не те «быки», которые плотно осели на первой строчке. Стартовали хозяева кое-как (ни одной опасной атаки в дебюте не провели), а вообще что-либо получаться у них перестало уже на 10-й минуте. Постепенно давление наращивал «Ростов» — сначала Уткин пробил издали; потом Мохеби посадил Волкова на карточку. Центр поля ростовчане захватили без проблем и действие переместилось к воротам Сафонова.

Матвей с давлением не справился совершенно — на 23-й минуте привез гол. Вратарь «Краснодара» хотел разыграть мяч, но случайно отдал пас Алексею Ионову — вингер ростовчан не растерялся и навесил в штрафную, где передачу подхватил Глебов и вторым касанием красиво уложил в угол.

С этой минуты и до перерыва мы чуть ли не впервые наблюдали за командой Ивича, которая не знала, что делать. Хозяева прижались к своим воротам, а «Ростов» на кураже чего только ни вытворял с мячом, моментами напоминая чуть ли не «Манчестер Сити» с их бесконечными перепасовками! Полет ростовской мысли (ну или просто творческий беспорядок) привел в итоге ко второму мячу — потерянные краснодарцы упустили Чернова, который идеально навесил на Голенкова. Егор классно отпасовал Мохеби — и иранец забил дебютный мяч за «Ростов». Случилось это на 41-й минуте — на перерыв футболисты «Краснодара» уходили очень задумчивыми.

Несмотря на то что солидная толпа ростовских болельщиков ликовала, один причастный все же не радовался. Валерий Карпин почти никак не отреагировал на удвоенное преимущество (разве что поздравил Мохеби с дебютным голом), и это легко объяснить. В последних турах «Ростов» дважды упускал победу, а в играх с «Краснодаром» такое и вовсе случалось через раз. Так что причина насторожиться была. И она быстро подтвердилась.

Ивич в перерыве хорошо поработал — «Краснодар» вышел заряженным и уже на 49-й минуте Сперцян всадил из-за штрафной (Песьяков не успел среагировать и дотянуться до мяча — так стартовал камбэк. Все, что было дальше — исключительно сольный концерт «быков», от «Ростова» образца первого тайма на поле ничего не осталось.

Переломной, вероятно, можно считать 60-ю минуту. Именно в этот момент судья Шафеев, как показалось, потерял игру. Хотя начиналось все стандартно — рефери вручил желтую Кади за разговоры, Ивичу — за недовольство... А потом на него налетели Кривцов и Сперцян (последний тоже получил предупреждение) — и с тех пор свистков на краснодарцев стало поменьше. А желтые и вовсе исчезли — больше хозяева их не получали до самого конца.

Чем меньше оставалось времени, тем наглее «Краснодар» накрывал оппонентов и лез вперед — а ростовчане все чаще оказывались на газоне. Стало ясно, что силы покидают команду Карпина — футболисты проигрывали борьбу, а хозяева тем временем атаковали все острее и острее. Пик наступил на 75-й минуте, когда Кади получил мяч перед воротами, никто ему не мешал — но он пробил выше. Пусть «Ростов» и не пропустил, но все его проблемы обнажились.

Еще через две минуты Карпин выпустил Комличенко — и эта замена оказалась роковой. Проигравший конкуренцию Голенкову Николай уже через минуту сбил в подкате двоих (за что получил желтую карточку), а вскоре срезал мяч в свои ворота на угловом — так «Краснодар» сравнял.

И здесь мы возвращаемся к настороженности Карпина — тренер не ошибался. Более того, самые мрачные его догадки (вероятно, такие были) сбылись — уже в добавленное время «Ростов» упустил не только победу, но и даже ничью. Причем сделал это в простейшей ситуации — Кордоба получил мяч с фланга, стоя спиной к воротам в окружении ростовчан, спокойно развернулся и пробил. Песьяков был бессилен.

«Краснодар» выиграл южное дерби в 19-й раз в истории и продолжил идти по чемпионскому графику. А вот «Ростов» уже седьмой тур подряд без побед в РПЛ — и снова с упущенной игрой, которую, казалось, команда полностью контролировала.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
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