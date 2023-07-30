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РПЛ

Сегодня, 22:25

Угловые «Краснодара» — кошмар для соперников. «Быки» на первом месте и ждут ответа «Спартака»

«Краснодар» победил «Сочи» в домашнем матче РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Защитник «Краснодара» Кайо
Гол защитника Кайо стал победным для «Краснодара» в матче с «Сочи».
Фото ФК «Краснодар»
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В южном дерби краснодарцы оказались сильнее сочинцев.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Сочи

В стартовом туре две южные команды приятно удивили. Прежде всего «Краснодар», о кадровой ограниченности которого говорят постоянно, и ротация в кубковой игре со «Спартаком» проблему наглядно показала. Зато в чемпионате, где играли все лучшие, «быки» выгодно отличались на фоне «Динамо» организованной игрой и пониманием, что и как делать. Поэтому попытки списать все на грубые ошибки находящихся в стадии перестройки бело-голубых не совсем справедливы. Даже местами дикие просчеты москвичей заставила совершать команда Владимира Ивича.

Ну а сочинцы и вовсе стартовали идеально. Уверенная победа над «Балтикой», потом кубковый успех в Воронеже — и вот уже можно рассуждать о пойманном кураже. Так что в южном дерби «Сочи» начал столь смело, что уже на 35-й секунде Сафонову пришлось останавливать удар Мигела Силвейры с острого угла. Да, пас был бы более логичным решением в той ситуации, но в целом бразилец на пару с Джорджевичем прилично напрягали оборону хозяев.

А та уже по ходу первого тайма лишилась важнейшей фигуры — по сути, единственного опорного хавбека в лице Черникова. Как же его не хватало «быкам» весной после полученного в игре с «Крыльями Советов» сотрясения мозга! Случилось это в апреле, после чего игрок восстановился только к заключительному туру прошлого чемпионата, а новый сезон Черникову пришлось начать в защитной маске. Только и она не уберегла не жалеющего себя футболиста в столкновении с Кравцовым.

За творчество же у черно-зеленых в воскресенье отвечал защитник Волков. Первое его реактивное включение по флангу привело к прострелу, к которому чуть не успел Кордоба. Затем Волков сыграл как заправский форвард, рванув за спины защитникам под заброс Кайо, но не смог укротить мяч, оказавшись с глазу на глаз с вратарем. Наконец, не лучшим образом передачей правого защитника распорядился ударивший из центра штрафной в направлении трибун Батчи.

Ну а забил «Краснодар» в тот момент, когда выглядевшая удивительно при довольно живой игре с обеих сторон нулевая ничья по итогам первого тайма казалась неизбежной. Сперцян с углового закрутил мяч в створ ворот, закрывавший ближнюю штангу Батырев почему-то оставил свой пост, а так как Заболотный оказался к такому повороту событий не готов, мяч от него отскочил к отлично выглядевшему Кайо.

В РПЛ бразилец не забивал более двух лет, причем и тогда он отличился в одном из двух южных дерби — против «Ростова». С Ивичем и качественной работой над стандартами (два гола в двух турах) результативность Кайо точно пойдет вверх. Он ведь весной — и тоже после углового — отличился в FONBET Кубке России с «Уралом», а сейчас к голу едва не приплюсовал передачу. Очередной корнер Сперцяна и подрезка Кайо в район дальней штанги увенчались промахом Алонсо мимо пустого угла.

Реализация в принципе стала главной проблемой «Краснодара» в этой игре. Неугомонный Волков не забил, выйдя один на один после двухходовки с участием Кади Боргеса и Кордобы. Ахметов вообще атаковал с пары метров — на пути мяча оказалась нога Дркушича. А как не забил великолепный Кордоба, испортив тончайший пас Кривцова!

Хотя бы по теории вероятности «Сочи» за такую расточительность мог наказать. Звон перекладины после удара Юсупова тому свидетельство. Да и фактор вышедшего на замену Игнатьева стоило учитывать. Новичок «барсов» определенно хотел напомнить о себе родному клубу. В концовке на помощь ему в атаку выдвинулся Миладинович, только и это не спасло «Сочи» от первого в сезоне поражения. Кордоба в добавленное арбитром время все же забил, отличившись в пятом матче чемпионата подряд. «Краснодар» — лидер РПЛ как минимум до игры «Спартака».

Джон Кордоба
Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
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