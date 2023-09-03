«Вопрос Абаскалю: «Почему Литвинов и Пруцев не попали в стартовый состав?» Титов — о поражении в Краснодаре

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о поражении от «Краснодара» (0:2).

— Результат, увы, закономерен, — констатирует Титов. — Зачем что-то выдумать и что-то натягивать хотя бы на ничью... Счет на табло. «Краснодар» оказался объективно сильнее. Можно поздравить город с тем, что за последние несколько лет на стадионе впервые был аншлаг. Это здорово. Ну и команда Ивича не подвела своих болельщиков.

— Гильермо Абаскаль удивил вас стартовым составом?

— У меня, как у спартаковца, много вопросов по составу.

— Почему?

— Вспоминаю наше время. Мы играли одним составом чемпионат России, Кубок, Лигу чемпионов. Иногда в неделю проводили по три матча. И ничего! Никакой ротации. «Спартак» здорово сыграл против «Динамо» в Кубке. С этим сложно спорить. Но почему те футболисты, которые прекрасно себя проявили в дерби, сегодня остались в запасе? Я прежде всего имею в виду центр поля. В частности, Литвинов и Пруцев, особенно в первом тайме против бело-голубых, дали команде скорость. Разве они не заслужили шанс выйти с первых минут против «Краснодара»? У парней кураж, задор, победный дух. Так ставьте их дальше! Почему нет? Но в «Спартаке» какая-то своя логика. Я, признаюсь, сильно удивлен. Вновь в старте оказались футболисты, которые в итоге не попали в игру. Достаточно посмотреть на ту замену, которую Абаскаль произвел в перерыве.

Александр Селихов и Наиль Умяров. Фото ФК «Спартак»

— То есть тренер признал свою ошибку, поменяв Умярова на Литвинова?

— Получается, так. Литвинов — единственный футболист в этом «Спартаке», который может отдать среднюю или длинную передачу на 20-30 метров. У него просто прекрасные пасы — те, которыми отличался наш «Спартак». Руслан способен разрезать центральную зону и вывести атакующего игрока на удобную позицию. Но он не попадает в старт... То же самое могу сказать и про Пруцева, который дает объем и скорость, креативен, отрабатывает сзади.

— Бонгонда сегодня пропал. Может, мы его все-таки перехвалили?

— Сложно сказать. Тут надо говорить о командных действиях. У него не было достаточной поддержки. Кроме того, «Спартак» играл на выезде, больше действовал от обороны. «Краснодар», конечно, предстал более сбалансированной командой.

— Кого выделите в составе хозяев?

— Я бы отметил двух игроков, которые, думаю, в скором времени отправятся на повышение. Либо перейдут в российский гранд, либо уедут в Европу. Это Черников и Кривцов. Сегодня эти парни определяют всю центральную ось «быков».

— Удивились, как легко Кордоба разобрался с Дуарте и Денисовым, открывая счет?

— Кордоба — форвард, которому достаточно и полумомента, чтобы отличиться. Но тут опять вопросы к центру обороны. Абаскаль вновь решил его перекроить. Против «Динамо» выходили Бабич и Чернов, сегодня — Дуарте и Джикия, к которым есть претензии. Разве тот же Бабич не здорово провел дерби с бело-голубыми? В итоге сегодня Джикию заменили на 73-й минуте. Просто если вы обратитесь к статистике, то в шести из семи матчей РПЛ красно-белые в этом сезоне пропускали... Лишь с «Ахматом» отыграли на ноль, да и то гости могли забить в концовке.

— Вам не кажется, что над Абаскалем сгущаются тучи?

— Это же «Спартак», как говорится, целая планета. Тут всегда давление на игроков и тренеров колоссальное. И все может поменяться в одночасье. Пока, как мне кажется, тренерский штаб лихорадит. Повторю свою мысль. Если футболисты здорово проводят кубковый матч и убеждают тренера в своей состоятельности, то они должны играть в следующей встрече чемпионата. Не нужно делить турниры. Если от игрока исходит уверенность, кураж, азарт, если он ловит кайф, у него все получается, не стоит его притормаживать. В этом и заключается работа тренера: уловить момент, когда у твоего подопечного многое получается, и сделать на него ставку.