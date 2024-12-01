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1 декабря, 23:15

«Угальде надо было просто найти себя». Станкович и Мусаев — после разгрома в Краснодаре

Станкович и Мусаев подвели итоги матча «Краснодар» — «Спартак»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-конференция главных тренеров.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:3
Спартак

В центральном матче 17-го тура РПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над «Краснодаром» со счетом 3:0, голами отметились Манфред Угальде (дубль) и Эсекиэль Барко. После игры главные тренеры команд Мурад Мусаев и Деян Станкович подвели ее итоги.

Мусаев: «Пропустили простой мяч и попали в турбулентность»

— Что можете сказать по игре?

— Начало матча было хорошее, мы создали два момента, но затем пропустили простой мяч. Попали в турбулентность и стали проигрывать единоборства и подборы. Ошибка на ровном месте и в эпизоде со вторым голом. Сегодня был не лучший день для нас. Соперник был лучше. Наверное, мы растерялись после пропущенного мяча.

— Известен ли характер травмы Агкацева?

— Пока говорим с врачами.

Манфред Угальде празднует гол в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:3) в&nbsp;Краснодаре. Внезапно: «Спартак» — лучшая команда лиги. Зимой придется удерживать Угальде?

— Есть ли проблема с «физикой» у игроков?

— Так и есть. Не видел датчики, но соперник лучше нас двигался, был лучше в единоборствах. Логистика сложная, отсутствие аэропорта сказывается. К тому же много игроков вернулось из сборных.

— Поражение вернет команду на землю или такие матчи в плюс не идут?

— Не вижу никаких плюсов в 0:3. Ребята были настроены на эту игру, но соперник оказался лучше. Нам нужно идти вперед. Это первое поражение — неприятно, но теперь они есть у всех в чемпионате.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Станкович: «Ребята были львами от начала до конца»

— Сегодня была жажда реванша за поражение в первом круге (0:3)?

— Стараемся играть от себя, у нас свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Сегодня ребята на поле были львами от начала и до конца.

— Поражение в первом круге повлияло на настрой?

— Нет. Это абсолютно два разных матча. Считаю, что в первом круге мы проиграли заслуженно, и это стало для нас важным уроком. Сегодня отдельная история. Мы показали желание и волю к победе, поэтому результат заслуженный.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; танцуют после гола Манфреда Угальде в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;Краснодаре. «Спартак» отнял у «Краснодара» приставку «непобедимый». Красно-белые разгромили «быков», Угальде — в огне

— С чем вы связываете рост результативности Угальде?

— Мы всегда знали, что это хороший нападающий! Ему просто нужно было найти себя. Вопрос не только в тренировках. Игрока нужно мотивировать: сказать что-то, где-то обнять, дать ему уверенность в себе. Сегодня это важный и очень сильный игрок для «Спартака».

— Состав «Спартака» стабилизировался. Это влияет на результат?

— Конечно. Если между игроками есть стабильность, взаимопонимание, это хорошо. Если команда побеждает, состав не меняют. Но при этом я ни от кого не отказываюсь.

Деян Станкович
Мурад Мусаев
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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