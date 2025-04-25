Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:45

«Краснодар» шикарно заработает на партнерстве с маркетплейсом: почти два миллиарда рублей за четыре года

«Краснодар» заработает на партнерстве с Ozon 1,8 миллиарда рублей
Артем Белинин
Корреспондент
Стадион «OZON Арена» в Краснодаре
Стадион «OZON Арена».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Отличный пример остальным.

В середине апреля «Краснодар» заключил четырехлетнее партнерское соглашение с маркетплейсом Ozon. За весь срок действия контракта «быки» могут заработать до 1,8 миллиарда рублей, сообщает «РБК Спорт».

Хорошая сделка

По данным издания, соглашение ежегодно будет приносить «Краснодару» от 430 до 450 миллионов рублей. Именно так партнерство между клубом и популярным маркетплейсом оценили эксперты. Всего за четыре года южане могут заработать почти 2 миллиарда рублей — или около 20 миллионов евро. В сделку входят различные опции, включая переименование стадиона в «OZON Арену».

Отмечается, что «Краснодар» стал первым клубом российской премьер-лиги, продавшим нейминг арены компании, которая никак с ним не связана. Стадионы других топовых команд — «Зенита», «Спартака», «Динамо», ЦСКА и «Локомотива» — носят названия государственных корпораций, связанных с этими клубами.

Схожая ситуация и у «Рубина» с «Крыльями Советов». Названия их стадионов проданы местным банкам.

Спонсорские названия стадионов в РПЛ

Детали сделки

«Краснодар» заключил спонсорский контракт с популярным маркетплейсом в середине апреля. Одним из главных пунктов соглашения стало переименование стадиона — «Краснодар» получит новое название уже 1 мая 2025 года и сохранит его до 2029-го.

При этом сотрудничество не ограничится только этим. С нового сезона логотип спонсора появится на футболках «быков». Кроме того, маркетплейс запланировал социальные проекты. «Партнеры намерены поддерживать развитие детского спорта в регионе и физическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями», — сказано на сайте «Краснодара».

Директор по&nbsp;маркетингу и&nbsp;монетизации Ozon Олег Дорожок и&nbsp;генеральный директор&nbsp;ФК &laquo;Краснодар&raquo; Владимир Хашиг.«Краснодар» продал название стадиона крупному маркетплейсу. Привыкаем к «OZON Арене»!

По мнению генерального директора клуба Владимира Хашига, новый партнер не боится мыслить нестандартно и при этом держит фокус на клиенте, так же как и руководство «Краснодара» — на болельщике.

Стадион «Краснодара» был открыт в декабре 2016 года. Вместимость арены составляет 35 179 зрителей. Стадион принял пять матчей сборной России.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Читайте также
Появились кадры момента взрыва автомобиля в Балашихе
При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Европа смягчает позиции по отправке миротворцев. И вот почему
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя