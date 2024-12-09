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Сегодня, 00:00

«Краснодар» наконец-то обогнал «Зенит», но теневой фаворит гонки — «Спартак»

«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Евгений Морозов и Джон Кордоба в матче «Краснодар» — «Локомотив» (0:0) 8 декабря.
Фото ФК «Краснодар»
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Леонид Волотко — о финише первой части сезона РПЛ.

Где-то мы уже это видели. «Зенит» мучается, страдает и не просто теряет очки, а вообще их не набирает уже два тура — но никто из ближайших конкурентов этим не пользуется. И вместо того чтобы уйти в отрыв, лишь сравнивается по набранным баллам. И опережает только за счет личной встречи.

Хотя, казалось бы, с проблемным «Локомотивом» можно было брать максимум — особенно учитывая разгром в первом круге.

Джон Кордоба и&nbsp;Сесар Монтес в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:0) 8&nbsp;декабря. Много борьбы и эмоций — мало красивого футбола. «Краснодар» не обыграл «Локо», но уходит на перерыв первым

Перед новым противостоянием Михаил Галактионов попытался выйти из кризиса, встряхнув обойму «кубковыми» футболистами. Против банды Мурада Мусаева, который обходится без экспериментов и ротации (во многом из-за короткой скамейки), в старте оказались Митрюшкин, Морозов, Пиняев и Сулейманов.

Ход сработал. «Локо» стабилизировал игру, избежал пожара сзади и хаоса в атаке. А «Краснодар» не получил и доли преимущества, как во встрече первого круга. Теперь стартовый тайм получился равным — возможно, с небольшим перевесом в пользу хозяев. Они чаще владели мячом, больше доминировали (хотя пришлось и обороняться) и выглядели острее в финальной трети. Но для победы в матче тура этого мало. На первое место так не прорываются.

Понятно, что концовка второй 45-минутки и особенно финальный навал «быков» получились мощными. И в «Краснодаре» наверняка остались недовольны судейством. Но, во-первых, список неоднозначных решений есть и у «Локо» (включая неудаление Ленини за игру рукой). Во-вторых, ни один из решающих эпизодов не признают ошибочным — и видеоповторы это подтвердили.

В итоге гости выстояли, а «Краснодар» вроде и вышел на первое место, но каждый в клубе наверняка понимает: эти потерянные два очка могут сказаться на финише. Как в прошлом сезоне, когда «быкам» их и не хватило.

Важно отметить: в отличие от южан, «Зениту» (как и «Локомотиву») очень повезло, что зимняя пауза наступила именно сейчас. Потому что он и близко не олицетворяет мощи, которую излучал в начале сезона.

«Зенит» проиграл «Акрону» (1:2) в 18-м туре РПЛ. Вендел, Максим Глушенков и Андрей Мостовой.
Фото ФК «Зенит»

Конечно, два подряд провала с аутсайдерами еще не катастрофа. Но у меня полное ощущение, что: а) происходящее — это уже не просто спад; б) Сергей Семак все меньше влияет на ситуацию.

Команда с бешеным составом дожимает «Оренбург» только благодаря Александру Ерохину. В следующем матче пропускает трижды за тайм от проблемных «Крыльев». А в заключительной игре года, когда должна выйти разъяренной и уничтожить любого, снова выглядит вальяжно, получает два гола от «Акрона» и даже в большинстве не уходит от поражения.

Я смотрю на Дзюбу и понимаю: при всей неоднозначности фигуры человек в 36 лет убивается на поле, хотя давно всем все доказал. Но по-прежнему отрабатывает, как может, цепляется, психует — а еще забивает и делает результат. А убивается ли кто-то в «Зените»? Умирает ли за тренера? Может, Клаудиньо и Вендел? Кассьерра и Мостовой? Дуглас и Барриос? Педро? Артур? Мантуан? Родригао?

Игроки &laquo;Спартака&raquo; Наиль Умяров, Алексис Дуарте, Маркиньос и&nbsp;Эсекиэль Барко празднуют победу в&nbsp;матче РПЛ против &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (3:0). 7&nbsp;декабря. Москва. «Спартак» — всего в двух очках от «Зенита». Лучшего сюжета на зиму невозможно было придумать!

Проблемы с мотивацией тянутся не первый сезон. И это не удивляет — за шесть лет при Семаке все настолько привыкли не напрягаться и брать трофеи в энергосберегающем режиме, что выйти из него крайне тяжело. А приезд новичков и улучшение контрактов лидеров дают лишь временный эффект, после чего рутина возвращается.

Да, всего полгода назад аналогичный набор привел сине-бело-голубых к треблу. Но рассчитывать, что и во второй раз все сложится в пользу «Зенита», — самоубийство. Как минимум потому, что конкурентов стало больше. Как максимум — они сейчас гораздо убедительнее, чем раньше.

Тот же «Краснодар» забуксовал по результатам, но не по игре. Не отпускают невский клуб далеко «Динамо» и «Локо». А «Спартак» набрал просто ураганную форму и показывает самый качественный футбол, став теневым фаворитом гонки.

Как же не вовремя для Деяна Станковича перерыв в чемпионате. Но если за зиму он хотя бы частично сохранит нынешний темп, и у «Зенита», и у «Краснодара» возникнут огромные проблемы. Два очка отставания — это очень, очень мало.

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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