Леонид Волотко — о финише первой части сезона РПЛ.

Где-то мы уже это видели. «Зенит» мучается, страдает и не просто теряет очки, а вообще их не набирает уже два тура — но никто из ближайших конкурентов этим не пользуется. И вместо того чтобы уйти в отрыв, лишь сравнивается по набранным баллам. И опережает только за счет личной встречи.

Хотя, казалось бы, с проблемным «Локомотивом» можно было брать максимум — особенно учитывая разгром в первом круге.

Перед новым противостоянием Михаил Галактионов попытался выйти из кризиса, встряхнув обойму «кубковыми» футболистами. Против банды Мурада Мусаева, который обходится без экспериментов и ротации (во многом из-за короткой скамейки), в старте оказались Митрюшкин, Морозов, Пиняев и Сулейманов.

Ход сработал. «Локо» стабилизировал игру, избежал пожара сзади и хаоса в атаке. А «Краснодар» не получил и доли преимущества, как во встрече первого круга. Теперь стартовый тайм получился равным — возможно, с небольшим перевесом в пользу хозяев. Они чаще владели мячом, больше доминировали (хотя пришлось и обороняться) и выглядели острее в финальной трети. Но для победы в матче тура этого мало. На первое место так не прорываются.

Понятно, что концовка второй 45-минутки и особенно финальный навал «быков» получились мощными. И в «Краснодаре» наверняка остались недовольны судейством. Но, во-первых, список неоднозначных решений есть и у «Локо» (включая неудаление Ленини за игру рукой). Во-вторых, ни один из решающих эпизодов не признают ошибочным — и видеоповторы это подтвердили.

В итоге гости выстояли, а «Краснодар» вроде и вышел на первое место, но каждый в клубе наверняка понимает: эти потерянные два очка могут сказаться на финише. Как в прошлом сезоне, когда «быкам» их и не хватило.

Важно отметить: в отличие от южан, «Зениту» (как и «Локомотиву») очень повезло, что зимняя пауза наступила именно сейчас. Потому что он и близко не олицетворяет мощи, которую излучал в начале сезона.

«Зенит» проиграл «Акрону» (1:2) в 18-м туре РПЛ. Вендел, Максим Глушенков и Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»

Конечно, два подряд провала с аутсайдерами еще не катастрофа. Но у меня полное ощущение, что: а) происходящее — это уже не просто спад; б) Сергей Семак все меньше влияет на ситуацию.

Команда с бешеным составом дожимает «Оренбург» только благодаря Александру Ерохину. В следующем матче пропускает трижды за тайм от проблемных «Крыльев». А в заключительной игре года, когда должна выйти разъяренной и уничтожить любого, снова выглядит вальяжно, получает два гола от «Акрона» и даже в большинстве не уходит от поражения.

Я смотрю на Дзюбу и понимаю: при всей неоднозначности фигуры человек в 36 лет убивается на поле, хотя давно всем все доказал. Но по-прежнему отрабатывает, как может, цепляется, психует — а еще забивает и делает результат. А убивается ли кто-то в «Зените»? Умирает ли за тренера? Может, Клаудиньо и Вендел? Кассьерра и Мостовой? Дуглас и Барриос? Педро? Артур? Мантуан? Родригао?

Проблемы с мотивацией тянутся не первый сезон. И это не удивляет — за шесть лет при Семаке все настолько привыкли не напрягаться и брать трофеи в энергосберегающем режиме, что выйти из него крайне тяжело. А приезд новичков и улучшение контрактов лидеров дают лишь временный эффект, после чего рутина возвращается.

Да, всего полгода назад аналогичный набор привел сине-бело-голубых к треблу. Но рассчитывать, что и во второй раз все сложится в пользу «Зенита», — самоубийство. Как минимум потому, что конкурентов стало больше. Как максимум — они сейчас гораздо убедительнее, чем раньше.

Тот же «Краснодар» забуксовал по результатам, но не по игре. Не отпускают невский клуб далеко «Динамо» и «Локо». А «Спартак» набрал просто ураганную форму и показывает самый качественный футбол, став теневым фаворитом гонки.

Как же не вовремя для Деяна Станковича перерыв в чемпионате. Но если за зиму он хотя бы частично сохранит нынешний темп, и у «Зенита», и у «Краснодара» возникнут огромные проблемы. Два очка отставания — это очень, очень мало.