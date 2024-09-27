Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

«Локомотив» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» победит «Краснодар». Прогнозы на 10-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
В июле в матче за Суперкубок России «Краснодар» проиграл «Зениту» со счетом 2:4.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Конкурс прогнозистов продолжают экс-нападающий «Торпедо» и ЦСКА Вадим Никонов и актер Валерий Баринов.

«Оренбург» — «Пари НН»

Вадим Никонов — 1:1. У команд не очень хорошее турнирное положение, они долго не побеждали. Поэтому поставлю на боевую ничью.

Валерий Баринов — 1:0. Очень важный матч для обеих команд в борьбе за выживание. Поставлю на минимальную победу хозяев.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари НН

«Факел» — «Рубин»

Вадим Никонов — 0:2. «Рубин» сильнее «Факела», он должен увезти три очка из Воронежа.

Валерий Баринов — 1:2. «Факел» дома очень неуступчив, но «Рубин» должен победить.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 19:00. Факел (Воронеж)
Факел
Рубин

ЦСКА — «Ахмат»

Вадим Никонов — 2:0. ЦСКА ставит цель бороться за самые высокие места, даже Пьянича подписали.

Валерий Баринов — 1:0. ЦСКА играет хорошо с соперниками, которые находятся в зоне выживания.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

«Локомотив» — «Спартак»

Вадим Никонов — 2:2. Жду зрелищную игру, где будет очень много атак. Мне нравится нападение обеих команд.

Валерий Баринов — 2:1. Как болельщик «Локомотива» верю, что команда победит в московском дерби.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

«Краснодар» — «Зенит»

Вадим Никонов — 1:1. Матчи между этими командами всегда интересные. «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» до конца.

Валерий Баринов — 1:3. «Зенит» в матче с прямым конкурентом за золото должен выигрывать.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

«Ростов» — «Акрон»

Вадим Никонов — 2:1. Карпин против Дзюбы, интересное противостояние. Жду победы Карпина.

Валерий Баринов — 2:1. «Ростов» у себя дома должен обыграть новичка лиги.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Акрон

«Крылья Советов» — «Химки»

Вадим Никонов — 3:0. Уверен, что «Крылья Советов» соберутся и покажут свой максимум.

Валерий Баринов — 2:0. «Химки» только сыгрываются, там чуть ли не весь состав новый.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Химки

«Динамо» Мх — «Динамо»

Вадим Никонов — 1:3. Москвичи будут очень много атаковать. Главное — не допустить ошибку в обороне, чтобы не потерять очки.

Валерий Баринов — 1:2. «Динамо» должно на выезде забрать три очка, чтобы бороться за высокие места.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Динамо

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
ЦСКА объявил о трансфере Пьянича
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Сын губернатора Паслера и еще 16 хоккеистов из одной команды уехали в США
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Краснодар» — «Зенит»: вызов для Семака и Мусаева. Колонка Казакова
По качеству и балансу жду многого от игры «Краснодар» — «Зенит», по зрелищности и голам — от «Локо» и «Спартака». Анонс тура РПЛ от Рабинера
Абена назвал Барко одним из лучших игроков РПЛ
Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Все здравомыслящие люди понимают, что Пьянич не произносил антироссийских фраз»
Бабаев о переходе Пьянича: «Миралем амбициозен, считает, что еще не сказал последнего слова в футболе»
Гендиректор ЦСКА: «Не стоит ждать чудес и думать, что мы сразу увидим прежнего Пьянича»
Сегодня
Вчера
Неделя