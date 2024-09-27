«Локомотив» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» победит «Краснодар». Прогнозы на 10-й тур РПЛ

Конкурс прогнозистов продолжают экс-нападающий «Торпедо» и ЦСКА Вадим Никонов и актер Валерий Баринов.

Вадим Никонов — 1:1. У команд не очень хорошее турнирное положение, они долго не побеждали. Поэтому поставлю на боевую ничью.

Валерий Баринов — 1:0. Очень важный матч для обеих команд в борьбе за выживание. Поставлю на минимальную победу хозяев.

Вадим Никонов — 0:2. «Рубин» сильнее «Факела», он должен увезти три очка из Воронежа.

Валерий Баринов — 1:2. «Факел» дома очень неуступчив, но «Рубин» должен победить.

Вадим Никонов — 2:0. ЦСКА ставит цель бороться за самые высокие места, даже Пьянича подписали.

Валерий Баринов — 1:0. ЦСКА играет хорошо с соперниками, которые находятся в зоне выживания.

«Локомотив» — «Спартак»

Вадим Никонов — 2:2. Жду зрелищную игру, где будет очень много атак. Мне нравится нападение обеих команд.

Валерий Баринов — 2:1. Как болельщик «Локомотива» верю, что команда победит в московском дерби.

«Краснодар» — «Зенит»

Вадим Никонов — 1:1. Матчи между этими командами всегда интересные. «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» до конца.

Валерий Баринов — 1:3. «Зенит» в матче с прямым конкурентом за золото должен выигрывать.

«Ростов» — «Акрон»

Вадим Никонов — 2:1. Карпин против Дзюбы, интересное противостояние. Жду победы Карпина.

Валерий Баринов — 2:1. «Ростов» у себя дома должен обыграть новичка лиги.

«Крылья Советов» — «Химки»

Вадим Никонов — 3:0. Уверен, что «Крылья Советов» соберутся и покажут свой максимум.

Валерий Баринов — 2:0. «Химки» только сыгрываются, там чуть ли не весь состав новый.

«Динамо» Мх — «Динамо»

Вадим Никонов — 1:3. Москвичи будут очень много атаковать. Главное — не допустить ошибку в обороне, чтобы не потерять очки.

Валерий Баринов — 1:2. «Динамо» должно на выезде забрать три очка, чтобы бороться за высокие места.