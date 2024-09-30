1. «Краснодар» вышел на главный матч тура в привычной схеме 4-3-3. Правый защитник Джованни, который отлично провел матч с «Ростовом», остался на скамейке запасных. Всему виной его отсутствие в недельном тренировочном цикле — он уезжал по семейным обстоятельствам. Поэтому Мурад Мусаев отправил на правый фланг обороны рекордсмена по матчам за клуб Сергея Петрова, воспитанника «Зенита». В целом оборона выглядела так: Петров — Тормена — Диего Коста — Оласа. Центральная ось: опорный полузащитник Ленини, Черников, Сперцян. Никита Кривцов, как и Джованни, занял место в запасе, он потянул заднюю поверхность бедра и не тренировался на неделе. На флангах: Виктор Са и Батчи, в центре атаки — Кордоба. Здесь все стандартно.
2. Сергей Семак выпустил в обороне Мантуана, Нино, Алипа и Дугласа Сантоса. Эракович и Караваев остались в запасе, а Мантуан, сыгравший потрясный матч с «Факелом», логично заработал выход в старте. В центре поля — классика: Барриос, Вендел и Клаудиньо. Атака: Кассьерра, Гонду и Глушенков. До этого Сергей Богданович полагался на тройку больших, которую возглавлял Александр Соболев, но выздоровление Глушенкова сыграло ключевую роль — Соболев остался в запасе, а Лусиано Гонду переместился с правого фланга в центр. Ну а Глушенков занял место «десятки» со смещением на фланг.
3. «Краснодар» выдал максимально энергичное начало: парни Мурада Мусаева в 6-7 человек выдвигались на половину поля «Зенита» и разваливали попытки питерцев выйти из обороны в атаку. В результате Латышонок и защитники просто выносили мяч вперед, потому что разыгрывать его при такой плотности прессинга невозможно. В итоге «Краснодар» выдал 23 попытки прессинга — лучший результат команды в нынешнем сезоне, а еще второй показатель чемпионата по перехватам владения на чужой половине поля. Короче говоря, давление краснодарцев сработало идеально. Также «быки» показали четвертые цифры по отборам. Тоже великолепный результат с учетом уровня соперника. Есть ощущение, что выбор Алипа в центре обороны диктовался как раз сложностью с розыгрышем от вратаря. Казахстанцу — обладателю сильной левой ноги — по задумке, проще выводить мяч под давлением, но это не сработало. «Зенит» на своей половине поля совершил 20 потерь — худший результат сезона.
4. «Зенит» даже под таким прессингом уже в первом тайме мог открыть счет: шикарное взаимодействие Глушенкова, Лусиано и Кассьерры почти привело к голу на 26-й минуте, но удар колумбийца сотряс штангу. Правда, в первом тайме опаснее все равно был «Краснодар»: два удара Сперцяна со штрафных могли стать результативными, но в первый раз — штанга, а второй потащил Латышонок. На добивании Ленини мог досылать в пустые, но Дуглас Сантос сыграл как обычно: надежно и фундаментально, заблокировав выстрел. Совокупная энергия краснодарцев могла бы зарядить все смартфоны города, но она концентрированно направилась против команды Сергея Семака. Кстати, в первом тайме случилось еще одно резонансное событие, которое могло перечеркнуть вообще все: Тормена наступил на Лусиано. Если бы арбитр Сухой усмотрел от бразильца намеренную агрессию, красная прилетела бы вполне обоснованно.
5. Нужно отдельно сказать о Кевине Ленини. Он — главный прицел хейтеров в составе команды с момента своего появления в РПЛ. Разумеется, после Родриго Кайо. В Суперкубке против «Зенита» он исполнил роль левого защитника и полностью провалился. В субботу же Ленини словил справедливые восторги: выиграл 69% единоборств, сделал три отбора (третий результат матча), восемь подборов и семь перехватов мяча (второй показатель игры). И в целом выглядел максимально надежно в опорной зоне, что в такой ситуации особенно важно. Ленини появлялся везде: боролся перед своими воротами, забирал владение на чужой половине и практически ничего не проигрывал. Пожалуй, его перформанс — главное открытие этого сезона в «Краснодаре».
6. На второй тайм Семак снял Мантуана и выставил Вячеслава Караваева. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» пояснил, что эта замена продиктована исключительно желтой карточкой бразильца, которую он получил за подкат против Виктора Са. И это стало роковым решением. Но надо сказать, что на старте второго отрезка игры «Зенит» серьезно напряг оборону соперника, а Кассьерра чуть не пробил Агкацева после паса Глушенкова и выхода один на один с левой части штрафной «быков». На старте второго тайма произошел еще один яркий момент: Глушенков за пять минут дважды подал угловой с левого фланга — и дважды мяч вышел за лицевую линию. В целом по игре сложилось впечатление, что главный зенитовский бомбардир после травмы пока не в праймовой форме. У него девять потерь мяча (хуже было только в игре с «Ростовом») и ноль ударов в сторону ворот. Конечно, без идеального Глушенкова атака «Зенита» сияла не так ярко. Собственно, поэтому Максим на 67-й минуте ушел на замену, а вместо него Семак отправил на поле Андрея Мостового.
7. Во втором тайме прессинг «Краснодара» стал менее эффективным, потому что на таком уровне концентрации и энергетики весь матч давить невозможно. Поэтому примерно на полчаса после перерыва игра выровнялась, у «Зенита» появились моменты для скоростных проникновений на чужую половину. И вышедший на замену Педро не попал в угол. Мусаев по ходу вторых 45 минут удивил выходом Козлова вместо Виктора Са, а также появлением Смолова вместо Батчи. Федор может играть в оттяжке, но в таких матчах он неочевидный выбор на фланг, где есть Дуглас Сантос, потому что пионером игры без мяча не является. Но одно можно сказать точно: этими заменами тренерский штаб «Краснодара» показал желание победить.
8. Джон Кордоба — главное приобретение этого межсезонья для краснодарцев. Насколько я знаю, колумбиец был в шаге от перехода сначала в «Зенит», а затем в «Спартак», но этого не произошло. Поэтому сохранение Джона — действительно огромный плюс. Кордоба — лучший форвард РПЛ по игре без мяча и агрессии. Причем он действительно часто не забивает в очевидные моменты, но дает фантастический объем примерно всегда: его гол в ворота «Зенита» на 88-й минуте — самый характерный именно для него. Он прочитал скидку Караваева еще в момент, когда Джованни, заменивший уставшего Петрова, запустил высоченную «свечу» над штрафной. Кордоба чувствует такие моменты, как хищник — мясо, и всегда идет на вратаря до конца. Бывает, это заканчивается некрасивыми стыками, но в этот раз все случилось как надо. Потрясает, насколько опытный Караваев не предугадал ситуацию и забыл, что в противниках опаснейший колумбиец. Кстати говоря, после матча Вячеслав извинился перед болельщиками. Разумеется, он все понимает, но такое помутнение — очень странная история. И это стоило «Зениту» очков.
9. 94-я минута и первый гол Смолова с передачи Кордобы после возвращения — именно то, что отличает уверенную в себе команду от любой другой. В прошлом туре «Спартак» Станковича в большинстве закончил играть в футбол после 80-й минуты и упустил победу. А «Краснодар» заканчивать не собирался. После игры Мусаев сказал об этом отдельно, потому что с другим подходом «Зенит» обыграть сложно. Смолов — самая неочевидная замена Мусаева из случившихся — закрыл игру, занеся мяч за линию ворот Латышонка будто тачдаун в американском футболе. До сих пор не знаю, насколько теоретически выход Федора на фланг был оправдан, но на практике все вышло превосходно.
10. Мусаев обновил клубный рекорд по победам подряд в РПЛ. Теперь у «Краснодара» их семь. Такой темп занес команду на первое место, а ведь мало кто считал разумным увольнение Ивича прошлой весной — вместе с возвращением Мурада Олеговича. Но ведь работает. Не так ли? Вообще говоря, здесь приходит на ум следующее: в 2018-м Мусаев впервые оказался у руля команды и сразу попал на «Зенит» Роберто Манчини. Тогда победу «Краснодару» принес знаете кто? Виктор Классон с передачи вечного Федора Смолова. После этого в РПЛ «Краснодар» у «Зенита» больше не выигрывал. И вот теперь снова Мусаев, снова победа и снова Смолов. Ну не магия ли?
«Краснодар» после трети чемпионата бьет рекорды по победам подряд и обыгрывает «Зенит» впервые за шесть лет. О чем это говорит? Только о том, что чемпионская интрига в России живее всех живых.