Максим Никитин разбирает первую победу «быков» над «Зенитом» за шесть лет.

1. «Краснодар» вышел на главный матч тура в привычной схеме 4-3-3. Правый защитник Джованни, который отлично провел матч с «Ростовом», остался на скамейке запасных. Всему виной его отсутствие в недельном тренировочном цикле — он уезжал по семейным обстоятельствам. Поэтому Мурад Мусаев отправил на правый фланг обороны рекордсмена по матчам за клуб Сергея Петрова, воспитанника «Зенита». В целом оборона выглядела так: Петров — Тормена — Диего Коста — Оласа. Центральная ось: опорный полузащитник Ленини, Черников, Сперцян. Никита Кривцов, как и Джованни, занял место в запасе, он потянул заднюю поверхность бедра и не тренировался на неделе. На флангах: Виктор Са и Батчи, в центре атаки — Кордоба. Здесь все стандартно.

2. Сергей Семак выпустил в обороне Мантуана, Нино, Алипа и Дугласа Сантоса. Эракович и Караваев остались в запасе, а Мантуан, сыгравший потрясный матч с «Факелом», логично заработал выход в старте. В центре поля — классика: Барриос, Вендел и Клаудиньо. Атака: Кассьерра, Гонду и Глушенков. До этого Сергей Богданович полагался на тройку больших, которую возглавлял Александр Соболев, но выздоровление Глушенкова сыграло ключевую роль — Соболев остался в запасе, а Лусиано Гонду переместился с правого фланга в центр. Ну а Глушенков занял место «десятки» со смещением на фланг.

3. «Краснодар» выдал максимально энергичное начало: парни Мурада Мусаева в 6-7 человек выдвигались на половину поля «Зенита» и разваливали попытки питерцев выйти из обороны в атаку. В результате Латышонок и защитники просто выносили мяч вперед, потому что разыгрывать его при такой плотности прессинга невозможно. В итоге «Краснодар» выдал 23 попытки прессинга — лучший результат команды в нынешнем сезоне, а еще второй показатель чемпионата по перехватам владения на чужой половине поля. Короче говоря, давление краснодарцев сработало идеально. Также «быки» показали четвертые цифры по отборам. Тоже великолепный результат с учетом уровня соперника. Есть ощущение, что выбор Алипа в центре обороны диктовался как раз сложностью с розыгрышем от вратаря. Казахстанцу — обладателю сильной левой ноги — по задумке, проще выводить мяч под давлением, но это не сработало. «Зенит» на своей половине поля совершил 20 потерь — худший результат сезона.

4. «Зенит» даже под таким прессингом уже в первом тайме мог открыть счет: шикарное взаимодействие Глушенкова, Лусиано и Кассьерры почти привело к голу на 26-й минуте, но удар колумбийца сотряс штангу. Правда, в первом тайме опаснее все равно был «Краснодар»: два удара Сперцяна со штрафных могли стать результативными, но в первый раз — штанга, а второй потащил Латышонок. На добивании Ленини мог досылать в пустые, но Дуглас Сантос сыграл как обычно: надежно и фундаментально, заблокировав выстрел. Совокупная энергия краснодарцев могла бы зарядить все смартфоны города, но она концентрированно направилась против команды Сергея Семака. Кстати, в первом тайме случилось еще одно резонансное событие, которое могло перечеркнуть вообще все: Тормена наступил на Лусиано. Если бы арбитр Сухой усмотрел от бразильца намеренную агрессию, красная прилетела бы вполне обоснованно.

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини (слева) против хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса. Фото ФК «Краснодар»

5. Нужно отдельно сказать о Кевине Ленини. Он — главный прицел хейтеров в составе команды с момента своего появления в РПЛ. Разумеется, после Родриго Кайо. В Суперкубке против «Зенита» он исполнил роль левого защитника и полностью провалился. В субботу же Ленини словил справедливые восторги: выиграл 69% единоборств, сделал три отбора (третий результат матча), восемь подборов и семь перехватов мяча (второй показатель игры). И в целом выглядел максимально надежно в опорной зоне, что в такой ситуации особенно важно. Ленини появлялся везде: боролся перед своими воротами, забирал владение на чужой половине и практически ничего не проигрывал. Пожалуй, его перформанс — главное открытие этого сезона в «Краснодаре».

6. На второй тайм Семак снял Мантуана и выставил Вячеслава Караваева. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» пояснил, что эта замена продиктована исключительно желтой карточкой бразильца, которую он получил за подкат против Виктора Са. И это стало роковым решением. Но надо сказать, что на старте второго отрезка игры «Зенит» серьезно напряг оборону соперника, а Кассьерра чуть не пробил Агкацева после паса Глушенкова и выхода один на один с левой части штрафной «быков». На старте второго тайма произошел еще один яркий момент: Глушенков за пять минут дважды подал угловой с левого фланга — и дважды мяч вышел за лицевую линию. В целом по игре сложилось впечатление, что главный зенитовский бомбардир после травмы пока не в праймовой форме. У него девять потерь мяча (хуже было только в игре с «Ростовом») и ноль ударов в сторону ворот. Конечно, без идеального Глушенкова атака «Зенита» сияла не так ярко. Собственно, поэтому Максим на 67-й минуте ушел на замену, а вместо него Семак отправил на поле Андрея Мостового.

7. Во втором тайме прессинг «Краснодара» стал менее эффективным, потому что на таком уровне концентрации и энергетики весь матч давить невозможно. Поэтому примерно на полчаса после перерыва игра выровнялась, у «Зенита» появились моменты для скоростных проникновений на чужую половину. И вышедший на замену Педро не попал в угол. Мусаев по ходу вторых 45 минут удивил выходом Козлова вместо Виктора Са, а также появлением Смолова вместо Батчи. Федор может играть в оттяжке, но в таких матчах он неочевидный выбор на фланг, где есть Дуглас Сантос, потому что пионером игры без мяча не является. Но одно можно сказать точно: этими заменами тренерский штаб «Краснодара» показал желание победить.

Нападающие «Краснодара» Федор Смолов и Джон Кордоба в матче с «Зенитом». Фото ФК «Краснодар»

8. Джон Кордоба — главное приобретение этого межсезонья для краснодарцев. Насколько я знаю, колумбиец был в шаге от перехода сначала в «Зенит», а затем в «Спартак», но этого не произошло. Поэтому сохранение Джона — действительно огромный плюс. Кордоба — лучший форвард РПЛ по игре без мяча и агрессии. Причем он действительно часто не забивает в очевидные моменты, но дает фантастический объем примерно всегда: его гол в ворота «Зенита» на 88-й минуте — самый характерный именно для него. Он прочитал скидку Караваева еще в момент, когда Джованни, заменивший уставшего Петрова, запустил высоченную «свечу» над штрафной. Кордоба чувствует такие моменты, как хищник — мясо, и всегда идет на вратаря до конца. Бывает, это заканчивается некрасивыми стыками, но в этот раз все случилось как надо. Потрясает, насколько опытный Караваев не предугадал ситуацию и забыл, что в противниках опаснейший колумбиец. Кстати говоря, после матча Вячеслав извинился перед болельщиками. Разумеется, он все понимает, но такое помутнение — очень странная история. И это стоило «Зениту» очков.

9. 94-я минута и первый гол Смолова с передачи Кордобы после возвращения — именно то, что отличает уверенную в себе команду от любой другой. В прошлом туре «Спартак» Станковича в большинстве закончил играть в футбол после 80-й минуты и упустил победу. А «Краснодар» заканчивать не собирался. После игры Мусаев сказал об этом отдельно, потому что с другим подходом «Зенит» обыграть сложно. Смолов — самая неочевидная замена Мусаева из случившихся — закрыл игру, занеся мяч за линию ворот Латышонка будто тачдаун в американском футболе. До сих пор не знаю, насколько теоретически выход Федора на фланг был оправдан, но на практике все вышло превосходно.

10. Мусаев обновил клубный рекорд по победам подряд в РПЛ. Теперь у «Краснодара» их семь. Такой темп занес команду на первое место, а ведь мало кто считал разумным увольнение Ивича прошлой весной — вместе с возвращением Мурада Олеговича. Но ведь работает. Не так ли? Вообще говоря, здесь приходит на ум следующее: в 2018-м Мусаев впервые оказался у руля команды и сразу попал на «Зенит» Роберто Манчини. Тогда победу «Краснодару» принес знаете кто? Виктор Классон с передачи вечного Федора Смолова. После этого в РПЛ «Краснодар» у «Зенита» больше не выигрывал. И вот теперь снова Мусаев, снова победа и снова Смолов. Ну не магия ли?

«Краснодар» после трети чемпионата бьет рекорды по победам подряд и обыгрывает «Зенит» впервые за шесть лет. О чем это говорит? Только о том, что чемпионская интрига в России живее всех живых.