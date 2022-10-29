Сутормин и Мостовой бунтуют в «Зените». Помешает ли это победить в Краснодаре?

Пока легионеры громят соперников, русские игроки возмущаются.

Санкт-петербургский «Зенит» на фоне скандалов с отсутствием игрового времени у Сутормина и недовольства Мостового едет в Краснодар, где не проигрывает уже шесть лет. Сумеют ли сине-бело-голубые при неприятном фоне снова набрать три очка?

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Когда состоится и где смотреть матч «Краснодар» — «Зенит»

Одна из самых интригующих встреч 15-го тура РПЛ пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Обслужит ее арбитр из Воронежа Владимир Москалев. В прямом эфире матч покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.25 мск.

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«Алексей Сутормин недоволен игровым временем в «Зените». Как и любой амбициозный футболист, он хочет чаще играть и приносить пользу команде. Уйдет ли он зимой в другой клуб? Не знаю, у него контракт с «Зенитом», пока он остается здесь и готовится к следующему матчу», — сообщил на неделе перед игрой с «Краснодаром» агент полузащитника. Из десяти последних встреч экс-капитан сборной России провел на скамейке семь, а в остальных трех матчах получил суммарно 71 минуту.

Сутормин — уже второй футболист «Зенита», который пока мягко, но выражает протест против действий Сергея Семака, который маринует его в запасе. Первый — Андрей Мостовой, оставшийся недовольным обратной заменой во встрече Кубка России с «Крыльями» (2:1). Главный тренер сине-бело-голубых не применил к футболисту санкции за агрессивное поведение и уход в раздевалку, выпустил в игре с «Сочи» (7:0), но тот снова не оправдал ожиданий.

«Как играет — так и меняют, все надо доказывать на поле. Он вышел с «Сочи» — Андрей был вообще на поле? — задался вопросом Роман Широков. — Его точно так же можно было обратно заменить. По большому счету, кроме шума, там больше ничего нет. Журналисты сделали из него звезду, хотя он, мягко говоря, недотягивает».

На фоне этих скандалов «Зенит» на автобусе (9-10 часов в пути) отправился в Краснодар, где в последние годы выступает очень успешно — четыре победы и ничья в пяти матчах. Предыдущее поражение случилось в 2017-м — настолько давно, что за хозяев тогда забил Марат Измайлов.

Надеяться на то, что серия неудач неожиданно прервется, «Краснодару» не стоит. На прошлой неделе южане победили впервые за пять матчей, обыграв «Нижний Новгород» (2:0), хотя не владели очевидным преимуществом. До этого были поражения все от того же «НН» в Кубке (0:1), от «Ахмата» (2:3), «Ростова» (2:3) и ничья с «Крыльями» (0:0). Команда Александра Сторожука настолько неожиданно поплыла, что в медиа даже появились слухи о его увольнении, однако в клубе разрядили обстановку — никаких резких движений до зимы не последует. Но надо улучшать результаты.

Александр Сторожук. Официальный сайт «Краснодара»

Правда, разгром от «Зенита» может подтолкнуть руководство южан к решительным действиям, а тяжелое поражение возможно: сине-бело-голубые в 18 матчах одержали 13 побед, 10 из них — с разницей в два мяча и более. В заключительные выходные «Сочи» вообще пропустил семь голов, а ранее восемь мячей из ворот вынул «Оренбург».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, конечно, считают «Зенит» абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.47, что примерно 68% вероятности исхода. Ничья идет за 5.00 (20%), а успех «Краснодара» — за еще большие 6.90 (12%).

«Зенит», несмотря на сложный путь до Краснодара и некоторое недопонимание в команде, вряд ли потеряет очки. Главное, что бунтуют не лидеры, а игроки подмены. Малком, Вендел, Клаудиньо, Сергеев — все они в строю и в отличном расположении духа в связи с последними результатами команды. Сообщений о травмах тоже нет, а значит, гости выйдут в максимально боевом сочетании и попробуют выудить очередную крупную победу. Успехом санкт-петербуржцев через ТБ 2.5 мяча завершились три из четырех последних выездов команды Семака на юг.

Прогноз от «СЭ»: П2 и ТБ 2.5 за 2.06.

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