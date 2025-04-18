«Краснодар», «Зенит», «Спартак», ЦСКА в цифрах: у кого лучше атака, у кого оборона

Копаемся в цифрах.

Чемпионская интрига РПЛ ничуть не уступает по накалу прошлому сезону и пока даже превосходит его. За шесть туров до конца четыре команды находятся в пяти очках друг от друга. «Краснодар» лидирует, но его шансы пошатнулись после разгрома от поджимающего «Зенита». Еще ненамного отстают «Спартак» и ЦСКА. Эти команды — главные соискатели титула.

Как мы увидели в прошлом сезоне, судьбу титула может решить один эпизод. Причем эпизод, совсем не вытекающий из статистики или логики. Взять золотой гол Артура: бразилец не был хорош весной, а Песьяков не привозил. Но именно этот момент стал решающим в чемпионской гонке.

Однако до этого был целый сезон, в котором команды пытались добиться побед через игру на поле. Все — по-разному. Статистика отражает и задумки, и результат стараний, позволяет взглянуть на особенности, сильные и слабые стороны команд. И даже чуть-чуть спрогнозировать возможный исход гонки.

Эффективность: «Краснодар» генерирует максимум угрозы, «Зенит» лучше реализует

По атакующим показателям явного лидера нет: конкуренты обгоняют друг друга в разных строках. «Краснодар» насоздавал больше всех xG и вырвался вперед по среднему xG-весу удара (0,13) — команда бьет реже конкурентов, но опаснее.

У «Зенита» с отрывом лучшая конвертация ударов в голы в лиге — забили почти на 10 мячей больше ожидаемого. Во многом благодаря реализации Глушенкова, Мостового и Лусиано — эти трое имели моментов на 10,68 xG, а забили 25 мячей.

Парадокс: «Зенит» отстает по xG, но сильно лидирует по голевым моментам. Дело в том, что РУСТАТ засчитывает за голевые шансы не только удары, но и ситуации, когда мяч был в непосредственной близости от ворот, но до удара не дошло. Например, заблокированный прострел из штрафной во вратарскую.

«Спартак» — с отрывом лучший по количеству ударов, но наиболее сбалансированные показатели у «Краснодара». Команда Мусаева одинаково сильна и в генерации моментов, и в их реализации.

А вот ЦСКА по атакующим показателям серьезно отстает от конкурентов. Козырем команды Марко Николича является оборона, а в нападении просто не хватает качественных исполнителей, которые будут не только реализовывать, но и создавать много голевых моментов. Это к вопросу о ресурсах.

У «Спартака» лучшая оборона и сильнейший прессинг, ЦСКА хорош в обороне

«Краснодар» и «Зенит» впереди по пропущенным мячам, но по допущенным моментам «Спартак» лидирует во всей лиге. Более того, москвичи пропустили больше, чем должны были. Цифры намекают: Максименко спасает хуже Агкацева, Акинфеева и Латышонка. Об этом говорит и солидная разница в проценте сейвов.

«Спартак» обеспечивает силу обороны благодаря хорошему проценту выигранных единоборств и супероружию — командному прессингу. Станкович с первых матчей сделал ставку на мощное давление и к 10-му туру вывел команду в лидеры по интенсивности прессинга. В среднем «Спартак» позволяет сопернику сделать лишь шесть передач без сопротивления.

Красно-белые с отрывом лидируют и по количеству прессинг-действий, и по их успешности. Отдельно впечатляют возвраты мяча за 10 секунд и на половине соперника. Отличительная черта команды — контрпрессинг, благодаря которому игрокам удается быстро возвращать владение и атаковать волнами, не давая оппоненту передышки.

У ЦСКА в свою очередь качественные цифры по допущенным у своих ворот моментам — у них лучший xGA (допущенные xG) после «Спартака», меньше всех вместе с «Зенитом» пропущенных мячей (по 16). Хотя в плане прессинга армейцы не так активны.

«Краснодар» верит в комбинации, «Спартак» надеется на дриблинг, «Зенит» — на реализацию

Все четыре команды любят контролировать мяч, но в этой фазе у них есть стилистические и качественные отличия. «Спартак» больше конкурентов рассчитывает на дриблинг своих лидеров — в частности Барко, Маркиньоса и Бонгонды. «Краснодар» намного медленнее доходит до финальной трети, часто владея мячом в середине поля. ЦСКА почти не полагается на обводки, но все-таки эффективно проникает в штрафную. А «Зенит» меньше всех теряет мяч.

Да, все это лишь цифры. Но судьбу чемпионства может решить любая маленькая деталь. Кто допрессингует в моменте, кто найдет коридор для паса в штрафную, кто ошибется в обороне. Любой момент может повлиять на конкретный матч и исход чемпионской гонки. Ну а статистика говорит — в этом чемпионате есть более яркие претенденты на титул, есть похладнокровнее. Но одно можно с уверенностью сказать: битва на финальном отрезке нам точно запомнится.