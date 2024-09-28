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Сегодня, 10:00

«Краснодар» — «Зенит»: вызов для Семака и Мусаева. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Сергей Семак и Мурад Мусаев
Сергей Семак и Мурад Мусаев.
Фото «СЭ»
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о предстоящей в субботу битве за лидерство в РПЛ.

Мнение

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

«Краснодар» против «Зенита». Претендент против чемпиона, лучший состав в РПЛ, по мнению многих, против лучшего состава в РПЛ, по мнению большинства, звездные южноамериканцы, свои топовые молодые звезды...

Мы ждем этот матч, предвкушая зрелище — но никто, кажется, еще не предложил посмотреть на предстоящую игру под другим углом. Как на тренерское противостояние в первую очередь — подходим же мы к класико именно так. А к встрече лучших на сегодня клубов РПЛ — нет.

Даже про Сергея Семака после пяти чемпионств подряд нет-нет да слышно что-то скептическое, мол, его заслуга минимальна. Что тогда делать с подобными разговорами Мураду Мусаеву — ходящему пока без титулов?

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Между тем, тренерская работа сейчас должна выйти на первый план. Угадать со своим составом и правильно определить чужой — та еще задача.

«Зенит» после покупки Соболева перешел на необычную схему с тремя центральными мощными нападающими, потенциально пожертвовав серединой поля — где организованные соперники чувствовали себя более чем комфортно. Не факт, что чемпион откажется от этой модели — как и не факт, что сохранит. В пользу перемен говорит даже не то, что у «Зенита» пока этот вариант не заработал, а стремительность «Краснодара» в переходных фазах и целостный футбол «быков» именно в середине поля.

Но как тут не ошибиться — и Семаку, и Мусаеву? Особенно если принять за данность то, что многократный чемпион России всегда был против чрезмерного риска, предпочитая осознанную игру на результат. Снова выставить Соболева, Кассьерру, Лусиано с первых минут — и доказывать всем, что система уже сейчас работает? Или отказаться от нее, потому что восстановился Глушенков, а раз так, то это опять выбор, если три форварда сразу на поле, — между Максимом, Венделом и Клаудиньо.

Сергей Семак и Александр Соболев
Сергей Семак и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Безумно интересно, как бы играл Семак, не случись перелом руки у лучшего футболиста на старте сезона — пришел бы Соболев вообще, была бы перестройка схемы. Ведь сейчас мы в ожидании уже третьей тактической расстановки петербуржцев, а ведь заканчивается всего лишь первая треть чемпионата.

Семаку надо угадать.

И Мусаеву надо. Потому что это тот самый шанс, который был у «Краснодара» в прошлом сезоне, когда «Зенит» словно дразнил конкурентов по чемпионской гонке: возьми лидерство, попробуй.

Если не взять сейчас, появится ли еще одна возможность? Такая, чтобы все было в руках: победить чемпиона, выйти на первое место и остаться единственным клубом лиги без поражений.

Тренерская будет игра — в том числе и в матч-менеджменте. Выбрать тактику, решить еще до начала встречи, как действовать и что менять — если соперник откроет счет, если последует удаление. Просчитать все, что может случиться, чтобы во время матча уже не терять время на это.

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Парадоксальная вещь, конечно, — «Краснодар» сейчас предсказуемее «Зенита», если говорить о составе и схеме. И принимает сине-бело-голубых дома. При аншлаге — билетов уже не достать.

Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

А это значит, что, во-первых, легионерам гостей станет интереснее, о мотивации думать не надо. И, во-вторых, что своя публика «быков» заведет и с первых минут футбол должен пойти от ножа, что для «Зенита» тоже дополнительный плюс — в силу опыта побед он психологически устойчивее. Ну и в-третьих, это будет первый матч с таким грузом ответственности (ноль поражений, скрытая битва за титул) для вратарей. Латышонок уже в сборной России, Агкацев почему-то еще нет, но для них обоих это дебютный сезон в качестве основного голкипера в клубе, где нельзя ошибаться именно в таких встречах. Это ведь тоже большая работа тренера — правильно подвести вратаря к противостоянию, когда все способен решить один гол.

Хотя и Семак, и Мусаев должны сейчас наслаждаться предстоящим вызовом. Это большой матч для обоих — удержаться на вершине или подняться на нее.

Супермотивация.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар

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