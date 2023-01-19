История полюбившего Россию эквадорца, который продлил контракт с «Сочи».

Кристиан Нобоа остается в России — 37-летний эквадорец, чей контракт с «Сочи» заканчивался ближайшим летом, продлил соглашение по схеме 1+1. То есть спокойно может доиграть до 39 лет. Объясняем феномен футболиста, который отказывается стареть и в солидном возрасте остается одним из лучших футболистов лиги.

Как Нобоа оказался в России

В феврале 2007 года «Рубин» подписал неизвестного 22-летнего полузащитника из Эквадора. Казанцы нуждались в хорошем нападающем, и Курбану Бердыеву предложили присмотреться к игроку из Латинской Америки. После этого тренер включил прямую трансляцию чемпионата Эквадора «Насьональ» — «Эмелек» и пришел к выводу: нападающий «Насьоналя» ему не нужен, а вот полузащитник «Эмелека» по фамилии Нобоа команде пригодится.

Незадолго до встречи с Бердыевым Кристиан впервые побывал в Европе (благодаря матчу сборной) и вспоминал, как во время разговора коуч дотошно объяснял, в чем футболисту нужно прибавить.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Я не поверил своим ушам, — говорил Крис в интервью «СЭ». — Человек еще не мой тренер, мы только познакомились, а он уже рассказывает, в чем мне надо измениться. Но почувствовал — раз он так говорит, значит, относится ко мне хорошо. Бердыев спросил, какая у меня ситуация в «Эмелеке» с контрактом. Мы разговаривали, кажется, 28 декабря 2006 года, и я сказал: «31-го контракт заканчивается». Он переспросил: «Что?!» — «Да, я через три дня свободный агент». И тут он вытаскивает большой пакет [с документами], протягивает мне: «Вот твой контракт с «Рубином». Я чуть-чуть посмотрел и сразу подписал».

Нобоа со скрипом адаптировался. Две трети первого сезона в России он провел на скамейке, но все изменилось в 22-м туре. Кристиан вышел в основе на матч со «Спартаком», забил дебютный гол за новую команду и был признан лучшим игроком встречи. В следующем сезоне «Рубин» сенсационно станет чемпионом, а Нобоа превратится в ключевого игрока казанцев.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нобоа даже в 37 разрывает РПЛ — в чем его секрет?

С того момента прошло почти 15 лет, а Нобоа по-прежнему один из лучших (если не лучший) на своей позиции в премьер-лиге. При этом российская карьера Кристиана не выделялась чередой сплошных успехов. Эквадорец провел неоднозначный отрезок в «Динамо» и перезапустил карьеру в «Ростове» у Бердыева, показав свой талант на уровне Лиги чемпионов. Но затем был трансфер в «Зенит», где Нобоа был просто «одним из» и ничем особенным не запомнился.

Когда в 2019-м 34-летний полузащитник подписал контракт с дебютантом лиги «Сочи», мало кто придал этому значение. Нобоа отправился на юг страны в составе делегации футболистов, не подошедших Семаку в Санкт-Петербурге. И казалось, это последний шаг на пути к завершению карьеры.

Но эквадорец заканчивать не собирался. Сначала удержал «Сочи» в РПЛ, а с приходом Владимира Федотова помог клубу выйти на новый уровень. В сезоне-2019/20 он установил личный рекорд по числу голов в РПЛ (12), а в следующем чемпионате наколотил те же цифры по системе «гол + пас» и внес огромный вклад в завоевание серебряных медалей. И это в 37 лет!

Феномен Нобоа сложен и прост одновременно. Сложен потому, что довольно трудно объяснить, как в 37 футболист, борющийся с лишними килограммами в межсезонье, умудряется в каждом матче играть по 90 минут, выполняя много черновой работы в центре поля. Да, Крис никогда не был скоростным и моторным футболистом, зато брал свое за счет чтения игры и техники, которые с годами только прогрессировали. Футбольный интеллект и техническое оснащение Нобоа позволяют ему оставлять в дураках соперников любого уровня. И выдавать шедевры.

Второе объяснение аномалии Нобоа — он попал в нужную ему среду. Федотов предоставил Кристиану широчайшую свободу для передвижения по полю. И игрок постоянно адаптировался как под схемы соперников в каждом отдельно взятом матче, так и под глобальные тактические изменения своей команды. К примеру, в сезоне-2020/21 «Сочи» был 13-м в РПЛ по владению мячом — Нобоа постоянно отходил на одну линию с центральными защитниками, чтобы исполнить передачу на Заболотного, а затем включался в атаку. А через год «Сочи» по владению мячом был уже четвертым и делал ставку на быстрый розыгрыш низом и комбинации у чужой штрафной. Крис, получивший возможность чаще встречаться с мячом вблизи чужих ворот, раскрылся еще мощнее. Показательно, что в обоих сезонах он выбил одинаковые цифры по системе «гол + пас». То есть качество его игры оставалось на топ-уровне, независимо от смены настроек.

«В чем секрет Нобоа? В великолепном чтении игры и в мастерстве, об этом все знают. Он оказывается в нужное время в нужном месте и исполняет то, что умеет», — восхищался полузащитником Федотов.

Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Воссоединение с Бердыевым

После ухода Федотова в ЦСКА многие были уверены: Нобоа отправится в Москву вслед за тренером (Кристиан даже репостил запись, в которой сообщалось, что он дал согласие на трансфер). Но в руководстве «Сочи» пошли на принцип и не позволили забрать ключевых игроков.

Вадим Гаранин попытался сохранить наследие Федотова — он не рушил заложенные основы, старался развивать концепт предыдущего штаба и постепенно вводить в состав свежую кровь. Получилось не очень — на зимнюю паузу «Сочи» ушел девятым, а тренера еще в ноябре отправили в отставку. Нобоа же летом набирал форму (признавался, что после отпуска сбросил 8 килограммов), не истерил и в итоге остался в команде. Сейчас он чуть ли не единственный в «Сочи», к кому практически нет претензий: 10 голов и 5-е место в гонке бомбардиров.

Правда, в последнее время Нобоа припоминают, что пока на его счету всего один ассист, а 6 из своих 10 голов он забил с пенальти. Да, Кристиан хорош на фоне падения уровня чемпионата, а статистику пополняет во многом за счет исполнения стандартов. Но достаточно взглянуть на несколько эпизодов работы эквадорца с мячом — и становится понятно, мастер какого уровня сейчас играет в РПЛ. Не просто так летом ходили слухи, что Криса готов вернуть «Зенит», если лишится Вендела.

В матче с «Ахматом» Нобоа оформил дубль и красиво выступил с наградой лучшему игроку встречи: «Говорили, что я не готов, что я толстый, старый, медленный... Смотрите!»