«По счету это худший матч «Спартака», но по игре — моменты были». Абаскаль — после 0:4 от «Крыльев»

Пресс-конференция главного тренера красно-белых в Самаре.

Когда падаешь, нужно встать и идти дальше

— Комментарий по игре будет достаточно коротким , — сказал после поражения от «Крыльев Советов» главный тренер «Спартака». — Следующий матч уже через три дня , поэтому н ам нужно п родемонстрировать хорошую и правильную реакцию. Сегодня у нас не получилось сделать то, что мы задумывали. Это поражение стало неожиданным для нас. Надо отдать должное сопернику : у них все получалось , они реализовали все моменты. В футболе так бывает. Но к огда ты падаешь, нужно вставать и идти дальше.

— С чем были связаны замены Промеса и Хлусевича?

— Замена Хлусевича обусловлена его травмой. Промеса заменили, чтобы усилить игру в атаке.

— Соболев получил четвертую желтую карточку и пропустит дерби с ЦСКА . Как «Спартак» будет играть без Александра, учитывая, что Мелешин травмирован?

— Мы подготовимся к этому матчу. Будем рассчитывать на тех, кто есть в нашем распоряжении. У нас имеются футболисты, способные сыграть на этой позиции . Благодаря гибкости возможность заходить в финальную треть обязательно появится .

— Можно ли назвать сегодняшний матч худшим для «Спартака» при вашем руководстве?

— Если мы говорим о счете, то однозначно — да. Что касается самой игры, то определенные моменты были. Да, соперник нас наказал, реализовав все свои шансы . Но с ейчас не время говорить, а время действовать. Нужна реакция.

— Бывшие игроки «Крыльев Советов» Зиньковский, Пруцев и Чернов сегодня остались в запасе. Для вас имеет значение, что они могли бы выйти с особым настроем против бывшей команды?

— Честно говоря, в первый раз сталкиваюсь с такой постановкой вопроса. Не думаю, что это может быть определяющим фактором. Соболев тоже играл в Самаре. А впереди матч с ЦСКА, где играл Хесус [Медина].

Мы все бьемся за «Спартак». Иногда получается, иногда — нет

— После замен игра оживилась. Нет ощущения, что вы с ними запоздали?

— Если мы говорим, что опоздали, то мы опоздали уже на шестой минуте. Если бы это было не так, мы бы не пропустили первый гол. Там произошла целая цепочка событий, моментов, которые нас приговорили в этом матче. Но с ейчас не время для глубокого анализа. Нужна реакция — прежде всего психологическая, ментальная. Нужно показать характер.

— Насколько был оправдан выход Игнатова? Он не вошел в игру .

— Не хочу сейчас оценивать, это не тот момент. Проиграла вся команда.

— Впереди матч Кубка, где «Спартаку» победы даются легче — такое ощущение, потому что на этот турнир вы делаете больший упор, чем на игры РПЛ.