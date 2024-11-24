Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Эмоциональная победа «Крыльев» над «Ахматом»: шедевры Самородова и Ороза, героический сейв Ломаева

«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ахматом» в 16-м туре РПЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ахматом» (2:1) в 16-м туре РПЛ. Игорь Дмитриев забил победный гол.
Фото ФК «Крылья Советов»
Telegram Дзен
Команда Осинькина прервала неудачную серию.

Воскресная программа 16-го тура РПЛ открылась матчем между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Игра получилась событийной: красивые голы, спорные судейские решения и незабитый пенальти.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
24 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:1
Ахмат

Незасчитанный гол Дмитриева и проход Самородова

На 21-й минуте нападающий самарцев Игорь Дмитриев убежал один на один с Шелией и отправил мяч в сетку, но главный арбитр матча Павел Шадыханов после ВАР-проверки отменил гол. Причина: положение «вне игры».

А на 43-й минуте встречи форвард «Ахмата» Самородов исполнил шедевр, обыграв сразу несколько защитников «Крыльев». Ломаев выручил свою команду, но игрок грозненцев оказался первым на добивании. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу коллектива Сергея Ташуева.

Невероятный удар Ороза и травма Ломаева после отражения пенальти

Во второй 45-минутке веселье продолжилось. В самом начале второй половины защитник самарцев Доминик Ороз нанес невероятный по траектории удар: подошел ближе к штрафной площади и выстрелил, а мяч от перекладины отлетел за линию ворот. В шоке был даже Игорь Осинькин.

Затем произошел еще один эпизод, после которого вмешался ВАР-центр. В ворота «Крыльев» назначили спорный пенальти — в штрафной столкнулись Ороз и Садулаев.

К «точке» подошел Даниил Уткин, но не переиграл Ломаева. Иван ценой травмы потащил удар. А через несколько минут покинул поле под аплодисменты трибун, так как не смог продолжить встречу.

Развязка

Кульминация матча наступила на 88-й минуте. Рассказов забросил в свободную зону, куда забежал Дмитриев. Игорь сблизился с Шелией и пробил точно в дальний угол — 2:1 в пользу «Крыльев». Это первая победа самарцев в РПЛ с 13 сентября.

Команда Осинькина набрала 15 очков и переместилась на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 9 баллами идет на предпоследней, 15-й строчке.

Иван Ломаев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
Доминик Ороз
Игорь Дмитриев (Спартак)
Все популярные статьи
И М О
1 Зенит 16 34-7 39
2 Краснодар 16 34-9 38
3 Локомотив 16 32-23 34
4 Спартак 16 30-14 31
5 Динамо 15 31-17 30
6 ЦСКА 16 25-12 27
7 Рубин 16 20-22 22
8 Ростов 16 22-27 20
9 Акрон 16 19-33 16
10 Кр. Советов 16 15-24 15
11 Динамо Мх 15 9-14 15
12 Пари НН 15 15-27 15
13 Химки 16 18-30 13
14 Факел 15 10-23 12
15 Ахмат 16 14-31 9
16 Оренбург 16 16-31 8
Подробная таблица
15-й
тур
16-й
тур
17-й
тур
18-й
тур
19-й
тур
20-й
тур
21-й
тур
09.11 14:00
Локомотив
Факел
2
1
09.11 16:30
Динамо Мх
Оренбург
2
1
09.11 19:00
Ростов
Химки
3
1
09.11 19:30
Динамо
Пари Нижний Новгород
3
1
10.11 13:00
Крылья Советов
ЦСКА
1
2
10.11 15:15
Спартак
Акрон
4
0
10.11 17:30
Ахмат
Зенит
1
2
10.11 19:45
Рубин
Краснодар
1
1
22.11 19:00
Рубин
Акрон
3
0
23.11 12:00
Оренбург
Зенит
0
1
23.11 14:15
ЦСКА
Ростов
1
2
23.11 16:30
Химки
Краснодар
2
2
23.11 18:00
Спартак
Локомотив
5
2
24.11 14:00
Крылья Советов
Ахмат
2
1
24.11 16:30
Факел
Динамо
-
-
24.11 19:00
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх
-
-
30.11 14:00
Акрон
Оренбург
-
-
30.11 16:30
ЦСКА
Рубин
-
-
30.11 19:00
Ростов
Пари Нижний Новгород
-
-
01.12 14:00
Локомотив
Химки
-
-
01.12 16:30
Зенит
Крылья Советов
-
-
01.12 19:00
Динамо Мх
Факел
-
-
01.12 19:30
Краснодар
Спартак
-
-
02.12 19:00
Ахмат
Динамо
-
-
07.12 14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
-
-
07.12 16:30
Зенит
Акрон
-
-
07.12 16:30
Ростов
Крылья Советов
-
-
07.12 19:00
Динамо Мх
Рубин
-
-
08.12 14:00
Динамо
Химки
-
-
08.12 16:30
Факел
ЦСКА
-
-
08.12 19:00
Ахмат
Оренбург
-
-
08.12 19:30
Краснодар
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Зенит
ЦСКА
-
-
28.02 00:00
Спартак
Оренбург
-
-
28.02 00:00
Ростов
Динамо
-
-
28.02 00:00
Краснодар
Крылья Советов
-
-
28.02 00:00
Ахмат
Рубин
-
-
28.02 00:00
Пари Нижний Новгород
Акрон
-
-
28.02 00:00
Динамо Мх
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Химки
Факел
-
-
07.03 00:00
Крылья Советов
Акрон
-
-
07.03 00:00
ЦСКА
Химки
-
-
07.03 00:00
Динамо
Динамо
-
-
07.03 00:00
Локомотив
Ахмат
-
-
07.03 00:00
Факел
Зенит
-
-
07.03 00:00
Рубин
Спартак
-
-
07.03 00:00
Пари Нижний Новгород
Краснодар
-
-
07.03 00:00
Оренбург
Ростов
-
-
14.03 00:00
Спартак
Зенит
-
-
14.03 00:00
Ростов
Краснодар
-
-
14.03 00:00
Локомотив
Динамо
-
-
14.03 00:00
Рубин
Пари Нижний Новгород
-
-
14.03 00:00
Оренбург
Факел
-
-
14.03 00:00
Динамо Мх
Крылья Советов
-
-
14.03 00:00
Акрон
ЦСКА
-
-
14.03 00:00
Химки
Ахмат
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
И Г

Манфред Угальде

Спартак

 		16 12

Алексей Батраков

Локомотив

 		15 10

Джон Кордоба

Краснодар

 		12 8
Статистика / Бомбардиры
И П

Маркус Вендел

Зенит

 		13 8

Бителло

Динамо

 		13 6

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 		14 6
Статистика / Ассистенты
И Г+П

Алексей Батраков

Локомотив

 		15 16 (10+6)

Манфред Угальде

Спартак

 		16 14 (12+2)

Джон Кордоба

Краснодар

 		12 11 (8+3)
Статистика / Гол+Пас

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Стрельба произошла в Саратовской области
Холанну грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф
В МИДе пообещали ответ Москвы в случае поставок Сеулом оружия Киеву
Россиянка Лысенко победила в кейрине на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
«Факел» — «Динамо»: бело-голубые выигрывают после первого тайма
«Факел» — «Динамо»: Фомин дальним ударом вывел гостей вперед
«Факел» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ, расписание 16-го тура: «Факел» — «Динамо» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Ахмат»: видео голов
«Крылья Советов» вырвали победу над «Ахматом» благодаря голу Дмитриева в концовке матча
Сегодня
Вчера
Неделя