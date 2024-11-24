Эмоциональная победа «Крыльев» над «Ахматом»: шедевры Самородова и Ороза, героический сейв Ломаева

Сегодня, 16:30
Воскресная программа 16-го тура РПЛ открылась матчем между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Игра получилась событийной: красивые голы, спорные судейские решения и незабитый пенальти.
На 21-й минуте нападающий самарцев Игорь Дмитриев убежал один на один с Шелией и отправил мяч в сетку, но главный арбитр матча Павел Шадыханов после ВАР-проверки отменил гол. Причина: положение «вне игры».
А на 43-й минуте встречи форвард «Ахмата» Самородов исполнил шедевр, обыграв сразу несколько защитников «Крыльев». Ломаев выручил свою команду, но игрок грозненцев оказался первым на добивании. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу коллектива Сергея Ташуева.
Во второй 45-минутке веселье продолжилось. В самом начале второй половины защитник самарцев Доминик Ороз нанес невероятный по траектории удар: подошел ближе к штрафной площади и выстрелил, а мяч от перекладины отлетел за линию ворот. В шоке был даже Игорь Осинькин.
Затем произошел еще один эпизод, после которого вмешался ВАР-центр. В ворота «Крыльев» назначили спорный пенальти — в штрафной столкнулись Ороз и Садулаев.
К «точке» подошел Даниил Уткин, но не переиграл Ломаева. Иван ценой травмы потащил удар. А через несколько минут покинул поле под аплодисменты трибун, так как не смог продолжить встречу.
Кульминация матча наступила на 88-й минуте. Рассказов забросил в свободную зону, куда забежал Дмитриев. Игорь сблизился с Шелией и пробил точно в дальний угол — 2:1 в пользу «Крыльев». Это первая победа самарцев в РПЛ с 13 сентября.
Команда Осинькина набрала 15 очков и переместилась на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 9 баллами идет на предпоследней, 15-й строчке.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|15
|31-17
|30
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)