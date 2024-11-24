Эмоциональная победа «Крыльев» над «Ахматом»: шедевры Самородова и Ороза, героический сейв Ломаева

Команда Осинькина прервала неудачную серию.

Воскресная программа 16-го тура РПЛ открылась матчем между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Игра получилась событийной: красивые голы, спорные судейские решения и незабитый пенальти.

Незасчитанный гол Дмитриева и проход Самородова

На 21-й минуте нападающий самарцев Игорь Дмитриев убежал один на один с Шелией и отправил мяч в сетку, но главный арбитр матча Павел Шадыханов после ВАР-проверки отменил гол. Причина: положение «вне игры».

А на 43-й минуте встречи форвард «Ахмата» Самородов исполнил шедевр, обыграв сразу несколько защитников «Крыльев». Ломаев выручил свою команду, но игрок грозненцев оказался первым на добивании. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу коллектива Сергея Ташуева.

Невероятный удар Ороза и травма Ломаева после отражения пенальти

Во второй 45-минутке веселье продолжилось. В самом начале второй половины защитник самарцев Доминик Ороз нанес невероятный по траектории удар: подошел ближе к штрафной площади и выстрелил, а мяч от перекладины отлетел за линию ворот. В шоке был даже Игорь Осинькин.

Затем произошел еще один эпизод, после которого вмешался ВАР-центр. В ворота «Крыльев» назначили спорный пенальти — в штрафной столкнулись Ороз и Садулаев.

К «точке» подошел Даниил Уткин, но не переиграл Ломаева. Иван ценой травмы потащил удар. А через несколько минут покинул поле под аплодисменты трибун, так как не смог продолжить встречу.

Развязка

Кульминация матча наступила на 88-й минуте. Рассказов забросил в свободную зону, куда забежал Дмитриев. Игорь сблизился с Шелией и пробил точно в дальний угол — 2:1 в пользу «Крыльев». Это первая победа самарцев в РПЛ с 13 сентября.

Команда Осинькина набрала 15 очков и переместилась на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 9 баллами идет на предпоследней, 15-й строчке.