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Сегодня, 20:40

«Крылья» наконец победили! Костанца от радости прыгнул на трибуны

«Крылья Советов» дома обыграли «Факел» и одержали первую победу в РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
11 августа. «Крылья Советов» дома обыграли «Факел» (2:0). Фернандо Костанца в объятиях болельщиков.
Фото ФК «Крылья Советов»
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Первый успех в сезоне.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Факел

До недавнего времени в РПЛ трудно было найти более несчастную команду, чем «Крылья Советов». Самарцы — крепкий коллектив, донор футболистов для топ-клубов и просто приятные ребята — на много месяцев забыли про победы. Все началось еще в прошлом сезоне — финиш «Крылья» откровенно завалили, не добыв ни одной победы за пять матчей в конце чемпионата. Не удалось совладать даже с «Пари НН» — с одной из худших команд весны сыграли вничью 1:1.

Андрей Лангович (&laquo;Ростов&raquo;) и&nbsp;Бенхамин Гарре (&laquo;Крылья Советов&raquo;). «Ростов» в порядке на старте сезона. У «Крыльев» — семь пропущенных за два матча

Проклятье перенеслось на новый сезон — сначала Осинькина разбомбил обновленный «Зенит» (4:0), потом проехались ростовчане (3:1), сенсационно победили дебютанты лиги из Махачкалы (1:0) и, наконец, разгромил «Спартак» (3:0). С учетом прошлого сезона серия без побед достигла 9 матчей, из которых ничейных игр было только две. В остальном «Крылья» преследовали обидные, зачастую крупные поражения.

Ситуация стала настолько опасной, что Игорю Осинькину даже пришлось высказываться об отставке — еще в начале августа: «Это домыслы журналистов. Нет у нас какого то давления, только полное понимание, что такая ситуация может быть. Мы играли с командами, которые в хорошей форме. По ним делать выводы? Давайте подождем».

Фото ФК «Крылья Советов»

Несмотря на спокойное отношение, победа требовалась срочно. И лучшего кандидата для первого успеха, чем не менее кризисный «Факел» (последняя победа — в мае), было не найти. Символично, что последний раз самарцы побеждали в апреле как раз воронежцев — и новым успехом провальный отрезок можно было закольцевать.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Угальде в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Угальде раскрылся, Барко — настоящая звезда. «Спартак» Станковича впечатляет

Игорь Витальевич поработал над составом — не все из матча со «Спартаком» добрались до игры с «Факелом». На поле пробились защитники Евгеньев и Галдамес и полузащитник Иван Олейников. А на воротах уже третий матч подряд появился вратарь Сергей Песьяков.

Сработали ли замены и корректировки, или просто большое желание вырвалось наружу, но уже с первых минут стало ясно — «Крылья» должны сегодня победить. Самарцы нанесли 7 ударов по воротам за первый тайм, 11 — за второй, и пусть далеко не каждый из них был опасным, xG капал, а «Факел» ничего не мог предложить.

Фото ФК «Крылья Советов»

При этом, пусть ожидаемые голы и набегали, а удары копились, гол не спешил приходить к «Крыльям Советов». Однако тут вмешалась удача (или тренерский гений Игоря Осинькина) — и он сделал просто сверхудачные замены.

Так, появившийся на 74-й минуте на поле защитник Фернандо Костанца уже на 75-й внезапно открыл счет — отлично подал стандарт новичок команды Галдамес, прямо в голову бразильцу. Тот перевисел всех, поразив ворота Беленова — и от счастья ринулся на трибуны в объятия фан-сектора. Неизвестно, видели ли такое когда-нибудь самарские болельщики — но теперь посмотрели.

А еще через три минуты, чтобы не было никаких вопросов, забил вышедший вместе с Костанцей Ороско — идеально замкнул прострел Рассказова. На трибуны не побежал, но тоже был очень счастлив — как и Игорь Осинькин, чьи замены сработали просто шикарно.

Забавно, что главный тренер самарцев перед матчем выражал надежду на то, что сегодня получится увидеть на поле Костанцу. И увидел! Думается Осинькин и болельщики «Крыльев» такое долгожданное появление забудут еще нескоро.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
Игорь Осинькин
0
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