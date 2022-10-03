Безголевая ничья может быть горячей. Сафонов и Пиняев были великолепны

«Красн одар» упустил шанс выйти на третье место.

Понятно, что лицо любого турнира определяют топ-клубы, но столь же очевидно и то, что чемпионат России не ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом. И чем больше крепких клубов в регионах, тем выше средний уровень. Так было в золотые годы «Рубина», да и Самара с Краснодаром знавали лучшие времена с медалями, еврокубками и топовыми иностранцами калибра Яна Коллера или Ари.

Сейчас в силу различных причин возможности стали скромнее, однако и «Крылья», и «быки» — команды со своим лицом, которые даже скептиков, привыкших посматривать на провинцию свысока, не могут оставить равнодушными. С ними практически никогда не бывает скучно, причем, как кажется, волжане сейчас стали даже более веселой и зрелищной командой.

В футболе же «Краснодара» стало чуть меньше импровизации и изящества, которые всегда были синонимом индивидуального мастерства. То есть тех качеств, которые Игорь Осинькин приветствовал у своих футболистов еще в «Чертанове». Прекрасно помню, как во второй лиге выделялись Антон Зиньковский, Максим Глушенков и Владислав Сарвели, который в прошлом сезоне забил победные мячи в обоих матчах с «быками».

Поэтому совсем не удивляет, что 19-летнего Александра Коваленко уже приглашают в сборную России, а для Сергея Пиняева работа с нынешним тренерским штабом — едва ли не идеальный вариант для развития карьеры. Здесь он может брать инициативу на себя, раскачивая в штрафной защитников, или исполнять штрафные, не уступая это право более опытным и заслуженным одноклубникам.

Два упомянутых эпизода — это два попадания в перекладину. А были еще промах Пиняева после сольного прохода в штрафную и сейв Матвея Сафонова, который вытащил сложный удар Гленна Бейла. «Краснодар» же на этом фоне выглядел не похожим на себя, а Эдуард Сперцян словно оставил все эмоции в сборной Армении.

Только нынешние черно-зеленые сильны своей эффективностью. В прошлом чемпионате их выручили дальние удары. В этом они могут выдать не самую яркую игру, но при этом добыть результат за пару минут, как случилось в прошлом туре против «Нижнего Новгорода».

Вот и в Самаре — вскоре после досадной травмы Юрия Горшкова — Олакунле Олусегун оторвался от защитников и мог все решить одним ударом, однако Иван Ломаев сыграл идеально.

Этот эпизод долгое время выглядел разовой вспышкой, но ситуация стала меняться после того, как хозяева не получили права на пенальти после вмешательства ВАР и похода к монитору оставшегося при своем мнении Алексея Сухого.

То ли это сбило ритм самарского наступления, то ли гости во время возникшей в матче паузы наконец-то поняли: по такой игре все может закончиться печально. И уже Никита Кривцов заставил Ломаева демонстрировать прыгучесть и реакцию, а Сперцян организовал убойный момент для Михайло Баньяца.

«Крылья» в этом эпизоде при поддержке Георгия Зотова снова спас Ломаев. А как же крут был в концовке Сафонов! Сначала вытянул в броске дальний удар Александра Чирковича. Потом невероятным образом выбил мяч с ленточки, устроив проверку глазомера для находившихся в комнате ВАР арбитров.

Получается, в игре двух команд, которые принято считать атакующими, безусловными героями оказались вратари. Они заслужили овации, только их непробиваемость принесла никого не устроивший результат. «Крылья» остались за пределами первой десятки, а «Краснодар» не смог обойти «Спартак» с «Ростовом» и сравняться по очкам с ЦСКА.