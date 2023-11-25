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Сегодня, 15:35

Невероятные «Крылья»! На 93-й минуте горели в два мяча, но вырвали ничью с «Локомотивом»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Полузащитник «Крыльев» Фернандо Костанца (справа) празднует забитый гол в ворота «Локомотива».
Фото ФК «Крылья Советов»
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Второе суперспасение Самары в сезоне — после 3:3 с «Динамо».
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
3:3
Локомотив

В последнее время взаимоотношения «Локомотива» и «Крыльев Советов» удивительным образом смахивают на историю «Ливерпуля» и «Саутгемптона». Красные на протяжении нескольких сезонов выкупали у «святых» всех лидеров. Начиная с Лалланы и Ловрена и заканчивая Мане с ван Дейком. В нашем случае на трансферном маршруте Самара — Черкизово тоже наблюдается повышенная активность. По нему уже проследовали Пиняев, Глушенков и — пусть и с поправкой на промежуточную остановку в «Сочи» — Сарвели. Теперь говорят о настойчивом желании железнодорожников заполучить новую волжскую звездочку — Салтыкова.

Только — как модно сейчас говорить — есть нюанс. Между выстроившим великую чемпионскую команду «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» ширилась пропасть, тогда как нынешние «Крылья» и «Локо» — соседи по таблице. Причем к субботней игре тот, кого принято считать топ-клубом, подходил в роли догоняющего. И ведь красно-зеленые вполне могли отставать не на одно, а на три очка, но в августе спасли игру, в которой «Крылья» обязаны были побеждать. Единственный удар в створ тогда москвичи нанесли с пенальти в компенсированное время, а его автором стал проводивший в Самаре свой 200-й матч за «Локо» Миранчук.

Бенхамин Гарре и&nbsp;Артем Дзюба. «Крылья Советов» забили два гола в добавленное время и вырвали ничью в игре с «Локомотивом». Онлайн-трансляция матча

В этот раз для гостей все было куда позитивнее. Первая же минута — и выстрел замыкавшего подачу со штрафного Дзюбы остановила штанга. Потом Артем, здорово цепляясь за мяч, выводил на удары Миранчука и Баринова. А результат в итоге дала легкая кавалерия, воодушевленная возвращением на берега Волги. Глушенков со своей половины блестящим пасом между двумя защитниками отправил в забег к воротам Пиняева. А первым не забивавшего в чемпионате с 30 июля вингера прибежал поздравлять Дзюба, тем самым закрыв тему слухов о конфликте игроков после дерби со «Спартаком».

Однако самарцы выглядели как минимум не хуже и практически мгновенно отыгрались. Да как! Накрыли прессингом вроде бы безупречного Карпукаса, и Фернандо Костанца поздравил супругу фантастическим по красоте, силе и точности дальним ударом. А потом еще и Ежов перед уходом на перерыв пытался пробить Лантратова, атакуя с острого угла. И показательной получилась реакция Михаила Галактионова. Уже в перерыве он выпустил Сильянова вместо Митая, который был далеко не безупречен на привычной по сборной позиции левого защитника, где албанец подменял дисквалифицированного Тикнизяна.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. «Крылья Советов» — «Локомотив»: видео голов матча

Все же глубина состава у «Локо» внушительнее, чем у волжан. Игорь Осинькин не мог рассчитывать на перебравшего карточек Бейла, но при этом использовал воспитанника железнодорожников Бабкина (с первых минут) и Якубу (вышел на замену). Первый из них не играл с конца сентября. Второй и вовсе не появлялся на поле в официальных матчах целый год. Впрочем, Жемалетдинов тоже только вернулся в строй.

Да, у него пауза получилась не такой большой, но и месяц вне игры не проходит бесследно. А тут — голевой дубль, которого, как ни удивительно, не хватило для победы. Но такой ли это сюрприз? На старте сезона у «Крыльев» случился идентичный безумный камбэк против «Динамо». Те же 1:3 превратились в 3:3 после пенальти Гарре в компенсированное время!

Впрочем, сейчас сценарий получился еще более драматичным, так как оба гола Самара забила после 90-й минуты. Даже когда отличился Писарский (он не уходит без результативных действий уже три тура), шансы на спасение казались призрачными. Магия Осинькина в чистом виде! В том числе в играх с «Локомотивом», которые завершаются вничью четвертый раз. А нынешний — отнюдь не мирный исход — особенный. За 100 с лишним минут с учетом компенсированного времени соперники выполнили голевую норму трех предыдущих встреч. Однозначно — один из самых ярких матчей чемпионата, по итогам которого Самара по-прежнему выше в таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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