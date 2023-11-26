Казарцеву — четверку за судейство, Галактионову — четыре матча за мат. Чем так недоволен тренер «Локо»?

Матч в Самаре между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (3:3) запомнится громкими высказываниями, оскорблениями судей и стычкой тренеров в перерыве. Теперь слово за КДК РФС, который вправе прибегнуть к серьезным наказаниям.

Добавленное время

На мой взгляд, явных причин быть недовольными у игроков и тренеров «Локомотива» нет. Василий Казарцев отсудил на хорошем для него уровне — на четверку.

Неисправленных серьезных ошибок у него не было. В самом конце игры петербуржец не увидел, что защитник гостей Евгений Морозов в борьбе с соперником сыграл в мяч правой рукой. Но на помощь рефери пришли видеоассистенты Артур Федоров и Валерий Данченко. Они провели проверку и вмешались в действия судьи, предложив ему посмотреть видеоповтор. После этого рефери изменил свое решение и правильно наказал железнодорожников 11-метровым ударом. В итоге он был выполнен на 90+12-й минуте. Реализовав его, самарцы сравняли счет.

Железнодорожники могут обратить внимание судейских руководителей на количество времени, изначально добавленного арбитром (шесть минут) и реально сыгранного (около 12). Но и тут на недовольство «Локо» легко найти ответ.

Когда шли упомянутые шесть минут, было как минимум три продолжительных паузы. Во время первой вратарь гостей Илья Лантратов вводил мяч в игру 30 секунд. Больше чем через минуту возобновился матч после второго гола «Крыльев Советов». Около 40 секунд отняла стычка, инициированная голкипером «Локо», с Ильей Гапоновым (за нее, кстати, Лантратов не получил предупреждения).

То есть в первую часть добавленного времени общая пауза составила больше двух минут. А фол Морозова случился, когда на телесекундомере значились 97 минут и 4 секунды. То есть команды переиграли чуть больше минуты. Какие тогда к судье вопросы?

Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Высказывания Баринова и Галактионова

После финального свистка полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, уже покинув поле, кратко поговорил с ассистентом судьи Рашидом Абусуевым. Тот почему-то не ушел в подтрибунку, а стоял на входе в нее.

«Для всего футбола — вы позор», — сказал Баринов. Это слышно на видео, снятом журналистом «Чемпионата».

Тренер «Локомотива» выразился еще грубее — нецензурно.

«То, что случилось в конце, я думаю, здесь надо будет разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба. Потому что так судить... и то, что это было в конце... Если это *** нравится кому-то, нам — нет. Я все. Спасибо», — сказал Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ».

КДК

Оба высказывания обязательно рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Это происходило сразу после игры и на стадионе.

В протоколе в «Замечаниях по проведению игры» указано, что «после окончания матча при входе в подтрибунное помещение игрок № 6 команды «Локомотив» Баринов Дмитрий, направившись к первому помощнику судьи, оскорбительно высказался в адрес судейской бригады».

Это уже основание для рассмотрения проступка на очередном заседании КДК. А слова Галактионова широко растиражированы — никаких официальных рапортов и не нужно. Достаточно материалов СМИ.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Санкции

Поведение и Баринова, и Галактионова наказуемо на основании пункта 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС. В нем говорится:

«Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией игрока или официального лица клуба от 2 до 4 матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до 3 месяцев, а также к нему может быть применен штраф в соответствии с пунктом 12 приложения № 1 к настоящему регламенту».

Интересно, что в августе срок для рецидивистов составлял четыре месяца, но в последнем варианте документа он стал меньше на месяц.

Так вот, обоим железнодорожникам грозит отстранение на срок до четырех матчей. Но раз есть вилка (от двух до четырех), возможно, Баринова накажут по минимуму. А вот тренеру вполне могут дать и больше, если сочтут нужным.

Булатов и Хапов

Почти незамеченным осталось наказание судьей старшего тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова и тренера «Локомотива» по работе с вратарями Заура Хапова. Оба получили в перерыве по красной карточке. Видимо, между ними возник инцидент, в ходе которого, как говорится в протоколе, было допущено «нецензурное выражение в адрес официального лица команды соперника».

И тут в соответствии с пунктом 6 статьи 94 дисциплинарного регламента допускаются разные сроки наказания — тоже от двух до четырех игр. Кроме того, может быть применен штраф. Предположу, что Булатова и Хапова дисквалифицируют на два матча.