Жара в Самаре! «Крылья Советов» разгромили «Ростов» 5:1 и переписали историю очных противостояний

Команде Карпина есть о чем подумать.

В Самаре ожидался во всех смыслах жаркий матч — не только потому, что «Крылья Советов» и «Ростов» здорово стартовали в РПЛ, но еще и потому, что температура на термометре во время столь раннего матча (15.00 мск) сильно превысила 30 градусов. На минуту даже возникли опасения, что команды сыграют вяло; но они быстро развеялись. Впрочем, об этом чуть позже.

«Ростов» подошел к матчу не в оптимальной форме — защитная линия была сильно изменена. Из-за травмы игру пропустил центральный защитник Максим Осипенко, вместо правого защитника Терентьева вышел молодой Вахания. В центре поля тоже была ротация — Уткина сменил Миронов. Так что можно сказать, что Валерий Карпин выставил в Самаре далеко не основной состав.

А вот у Игоря Осинькина ситуация получилась куда приятнее. Тренер решил довериться игрокам, которые помогли спастись от 1:3 во втором туре с «Динамо», а потому выпустил всех, кто тогда вышел на замену, в старте. Так в основу попали Горшков, Бабкин, Салтыков и Хубулов.

Последние двое быстро доказали, что Осинькин доверился им не зря. Уже на 4-й минуте Владимир Хубулов с передачи Романа Ежова пробил головой — Песьяков ничего не смог с этим поделать. На 10-й ворвался уже Салтыков — тоже с передачи Ежова забил практически из-за пределов штрафной.

Несмотря ни на что, два быстрых пропущенных мяча не отправили ростовчан в нокаут — на 22-й они смогли отыграть один гол, когда Комличенко перепрыгнул вратаря самарцев Овсянникова.

После этого «Ростов» продолжал давить. Вот только «Крылья» отлично приспособлены к давлению и умеют остро огрызаться — на 34-й они забили после штрафного, вновь отличился Салтыков. Примечательно, что, забивая второй, Никита совокупно отыграл в РПЛ только час игрового времени — до этого у него были 26 минут в матче с «Динамо». Стартовал нападающий шикарно.

До перерыва больше ничего особо интересного не произошло — «Ростов» безуспешно атаковал, «Крылья» изредка выбегали в контратаки, но в итоге отдыхать команды отправились при счете 3:1. Валерий Карпин оперативно сделал замены, выпустив на второй тайм Уткина и Акбашева вместо Щетинина и Миронова, а еще через 12 минут — Мохеби и Голенкова.

Впрочем, стать эффективнее в атаке это не помогло — «Крылья» на все замены гостей ответили выходом Карпитского, отдавшего ассист в матче против «Динамо»; 19-летний нападающий через 11 минут после появления на поле окончательно похоронил «Ростов», воспользовавшись грубой ошибкой Песьякова — вратарь южан просто уронил мяч сопернику на ноги.

Вероятно, уже на этом отрезке сопротивление было бесполезно (хотя ростовчане пытались, в итоге даже перебив хозяев по ударам — 14:11 в пользу команды Карпина); а в добавленное время оно стало еще бесполезнее, потому что «Крылья» сделали счет совсем уж неприличным. Ежов выбежал один на один с Песьяковым, вратарь сбил его с ног (красную карточку не получил только потому, что рядом были партнеры — без них нарушение приняли бы за фол последней надежды), Карасев назначил пенальти. Тот же Ежов его спокойно реализовал, сделав счет на табло 5:1.

С таким крупным счетом «Крылья» ростовчан не побеждали никогда, а более результативная встреча между командами прошла только однажды — в 1995 году, когда желто-синие победили на выезде со счетом 6:2. Так что матч получился историческим — а для команды Осинькина, которая в онлайне вышла на второе место, еще и максимально приятным. Чего не скажешь о «Ростове»: разгром в третьем туре с несколькими ошибками защиты и вратаря — большая пища для размышлений.