Команда Игоря Осинькина продолжает побеждать. На этот раз повержен «Сочи».

Старый-новый тренер

Отставка Дмитрия Хохлова на старте сезона была одной из самых ожидаемых. Изначально его приход на место главного тренера вместо Курбана Бердыева расценивался как временная мера, ведь Хохлов раньше был его ассистентом. Но «Сочи» решил оставить Дмитрия Валерьевича на своем посту даже летом, хотя глобального усиления команда не получила: почти всех новичков нашли на рынке свободных агентов или взяли в аренду. Неплохой старт южан замаскировал их проблемы, но игра так и осталась пресной.

После поражения от «Спартака» Хохлов уступил свое место Александру Точилину, с которым «Сочи» выходил в премьер-лигу. И пока этот союз тоже не выглядит долговечным. Впрочем, у старого-нового тренера черноморцев еще появится отличный шанс уничтожить весь скепсис.

Гибридная схема «Крыльев»

Точилин сразу взялся за дело. Он сделал сразу семь перестановок в стартовом составе, если сравнивать с игрой против «Спартака»: свои места в основе сохранили лишь Заболотный, Алвес, Миладинович и Батырев. Правда, это было связано не только с тренерскими решениями, но и с кадровыми проблемами — многие игроки «Сочи» были нездоровы.

«Крылья» тоже недосчитались некоторых футболистов: Солдатенков и Костанца пропускали матч из-за дисквалификаций, зато полностью выздоровел Гарре. Причем Игорь Осинькин решил сразу же отправить аргентинца на непривычную для него позицию «десятки», а не на фланг.

Самарцы избрали на матч гибридную схему: при обороне Рассказов опускался на правый фланг обороны, а в центр защиты смещался Бейл. Гарре при этом тоже уходил направо, так что «Крылья» переключались с расстановки 4-2-3-1 на 5-4-1.

Два гола за тайм

Идея Осинькина работала: в защите хозяева действовали образцово и не допускали свободных зон у своих ворот. А при атаках «Крылья» моментально перестраивались и вонзались в оборону «Сочи». Так и был забит первый мяч: уже на 4-й минуте классический для волжан резкий выпад привел к очередному результативному удару Салтыкова. Пора констатировать очевидное: вингер «Крыльев» уже не просто открытие чемпионата, а один из его лучших футболистов.

Большинство атак самарцы строили через левый фланг, где играл Салтыков, и всякий раз «Сочи» было сложно ему противостоять. Да и не только ему. Брака в действиях гостей более чем хватало — даже железный Нобоа в одном из эпизодов не смог внятно исполнить простой штрафной, из-за чего южане получили в ответ опасную контратаку.

При этом «Сочи» владел мячом заметно больше противника, но это ни к чему не приводило. «Крыльям» банально было удобно играть с командой Точилина, и прямо перед перерывом они удвоили счет. Вновь резко распрямилась самарская пружина, а Рахманович завершил идеальную контратаку.

Гол престижа Нобоа

Перед встречей в Самаре в соцсетях РПЛ вспоминали историю противостояния соперников. Для самарцев она феноменальна: «Крылья» выиграли абсолютно все предыдущие матчи против «Сочи». А в субботу еще раз подчеркнули свое превосходство. Меняются футболисты, главные тренеры, а «Крылья» продолжают доминировать.

Конечно, все те игры были разными, и во многих из них «Сочи» вполне мог уйти от поражения и даже победить. Но не в этот раз. Хотя на 50-й минуте гости получили редкий шанс на камбэк, когда Мелкадзе попал в перекладину с близкого расстояния.

После перерыва «Крылья» уже действовали по счету и еще меньше владели мячом. Вероятно, и Точилин нашел способ сократить количество контратак у своих ворот, потому что во втором тайме самарцы чаще угрожали воротам Заболотного со стандартов.

«Сочи» проснулся лишь ближе к концу встречи: на 77-й минуте Овсянников и Бейл ликвидировали двойной опасный момент у своих ворот, а уже в добавленное время Нобоа реализовал пенальти. Но этот гол ни на что не повлиял. 2:1 — «Крылья» победили уже в пятый раз за девять туров и временно возглавили таблицу премьер-лиги. Если «Краснодар» и «Зенит» проиграют в воскресенье, то у РПЛ появится новый лидер.