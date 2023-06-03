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Сегодня, 19:25

«Спартак» закончил сезон поражением и остался третьим. Самара спаслась от стыков

«Спартак» проиграл в Самаре и взял бронзу, «Крылья Советов» остались в РПЛ
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
«Крылья Советов» остались в РПЛ благодаря победе над «Спартаком».
Фото ФК «Крылья Советов», pfcks.ru
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«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в последнем туре и сохранили место в РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:0
Спартак

Перед стартом весенней части сезона «Спартак» называли конкурентом «Зенита» в борьбе за золото. Как минимум те, кто соскучился по интриге в РПЛ, и самые оптимистичные болельщики красно-белых. «Спартак» действительно был хорош осенью, но весной у команды Абаскаля что-то пошло не так. Ближе к концу сезона она вообще выпала из тройки, но победа в дерби с ЦСКА до последнего сохраняла шансы на серебро.

Если брать очки, набранные после зимней паузы, то «Спартак» оказался бы в середине этой условной таблицы. Более того, красно-белые весной вообще не побеждали за пределами Москвы. И началась эта серия как раз в Самаре, когда москвичи в ноябре прошлого года проиграли «Крыльям» в кубковом матче. Для Самары эта игра была куда более судьбоносной. Команда Осинькина в прошлом туре опустилась в зону стыков, и чтобы вылезти из нее, нужно было обыгрывать красно-белых и ждать осечек конкурентов.

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Для «Спартака» игра фактически утратила турнирное значение уже к 15-й минуте. ЦСКА забил два быстрых гола «Ростову», забрав тем самым серебро и оставив бронзу «Спартаку». Но, судя по игре красно-белых, футболисты об этом не знали. «Спартак» проводил атаку за атакой, создавая момент за моментом: сейв Фролова после удара Промеса, промах Денисова из отличной позиции, выстрел Игнатова в штангу.

«Спартак» не забил, ЦСКА тут же отправил в ворота «Ростова» еще парочку, и вся интрига самарского матча свелась к спасению «Крыльев». Хозяева стали больше атаковать, но моментов они создали точно меньше, чем количество розданных арбитром Амелиным желтых карточек. Страсти накалились до такой степени, что был удален проводивший матч на скамейке запасных капитан «Спартака» Джикия. Причем за две желтые в одном эпизоде.

До поры до времени «Спартак» выручал Максименко, подменявший приболевшего Селихова. Однако в начале второго тайма не спас и он. Это Гарре накрутил всю оборону соперника и пробил без шансов. В онлайн-таблице этот гол вытащил Самару из зоны вылета.

Но уже очень скоро Гарре из героя мог превратиться в антигероя. После удара Мозеса мяч попал в руку аргентинцу, и судья после видеопросмотра указал на точку. Однако Промес в очередной раз не забил с 11 метров, Фролов потащил. Голкипер — герой встречи! А пенальти «Спартака» весной — это комедия.

Для 35-летнего Фролова, кстати, это был всего лишь третий матч в РПЛ за последние два года, и в нужный момент вратарь свою команду спас. «Крылья» сохранили победный счет, «Факел» проиграл в Петербурге, и Самара избежала стыковых матчей. Теперь уже точно не будет четвертого вылета из РПЛ за последние 10 лет. Очередная поездка на лифте между лигами отменяется.

Ну а «Спартак» закончил сезон третьим. Могут ли красно-белые быть довольны таким итогом? Если отмотать на год назад — то да. Во-первых, тогда «Спартак» закончил вообще десятым. А во-вторых, после назначения никому не известного Абаскаля от команды вообще ничего хорошего не ждали. Однако осенью хорошее случилось, и если рассматривать сезон в динамике, то «Спартак» упустил серебро, а не завоевал бронзу. И еще интересный момент: Абаскаль будет первым за пять лет тренером «Спартака», который после полного проведенного сезона останется готовить команду к следующему.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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