Хаос в соцсетях «Крыльев Советов»: клуб поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом», игроки негодуют

Самарцы поздравили соперника по волжскому дерби.

«Акрон» в последнем туре осенней части РПЛ сенсационно обыграл «Зенит» на выезде — 2:1. Команда из Тольятти нанесла лидеру чемпионата второе поражение подряд и неожиданно получила поздравления от соперника по волжскому дерби. Это не понравилось болельщикам и футболистам «Крыльев Советов».

«Акрон» поздравили Федорищев и сам клуб

Почти сразу после финального свистка в матче «Акрона» и «Зенита» в Telegram-канале «Крыльев» появилось видеосообщение от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева — политик поздравил клуб из Тольятти с победой и сказал, что «Крылья Советов» равняются на него.

«Добрый вечер, дорогие друзья. Не могу не записать кружочек и, пользуясь случаем, поздравить «Акрон» с победой. «Зенит» — сильнейшая команда, признанные мастера. Мы с огромным уважением относимся к их футболу. Очень рады, что сегодня смогли показать, что такое футбол тольяттинский. Молодые, звонкие, сильные. Ребята, большое спасибо за красивую игру, характер. Равняемся на вас в спорте и не только. Как принято говорить в последнюю неделю: «Чистый спорт!» — заявил губернатор.

Почти сразу сообщение с теплыми словами в адрес «Акрона» появилось и от лица клуба — пост был опубликован под хэштегом «чистыйспорт».

«Присоединяемся к поздравлениям! «Акрон» обыграл «Зенит», выстояв в меньшинстве!» — написали в канале «Крыльев Советов».

Футболисты «Крыльев» выразили недовольство в комментариях

Публикации выглядели странно: команды — соперники по волжскому дерби и в нынешнем сезоне делят один стадион, что даже стало причиной небольшого конфликта. В августе «Акрон» самовольно убрал эмблему «Крыльев Советов» с верхнего яруса «Самары Арены».

В комментариях ярко отобразилось возмущение: самая залайканая реакция болельщика получилась очень лаконичной — «Вы че рехнулись?»

Футболисты «Крыльев» тоже пришли в комментарии, где выразили несогласие с публикацией единым манифестом — «Это канал «Крыльев Советов», а не «Акрона»! С таким сообщением выступили Александр Солдатенков, Ульви Бабаев, Игорь Дмитриев, Томас Галдамес, Дмитрий Иванисеня, Богдан Овсянников и еще несколько футболистов самарцев.

Чуть позже в канале появился еще и «кружочек» от Солдатенкова — капитан команды напомнил, кому посвящен аккаунт. «Приветствую всех болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов». Хочется обратиться ко всем читателям этого Telegram-канала и напомнить вам о том, что здесь должны публиковаться посты исключительно про «Крылья Советов».

Вы можете представить себе ситуацию, если футбольный клуб «Спартак» в своем Telegram-канале поздравит с победой ЦСКА? Я не могу представить. И думаю, что вы тоже не можете. И в завершение хотел бы еще раз сказать: это канал «Крыльев Советов», — заявил Александр.

«Крылья» недавно тоже обыграли «Зенит»

Лидер чемпионата России «Зенит» потерпел второе поражение подряд — перед «Акроном» уступил как раз «Крыльям Советов» (2:3). Благодаря той победе самарцы поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда из Тольятти находится на девятом месте и опережает соседей на четыре очка.

В комментариях под скандальным постом самарцев кто-то из болельщиков подметил, что губернатор Федорищев «Крылья» с победой над петербуржцами не поздравлял.